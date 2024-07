"Pilar Alegría sería una gran líder para el PSOE en Aragón"

¿Con qué intención recibe su acta como senador?

Mi objetivo es aportar mi experiencia en el ámbito del municipalismo. Toda mi carrera política la he ejercido desde el ámbito local y puedo aportar esa visión del mundo y una realidad que muchas veces es lejana, como es lo rural y la despoblación para los que miran desde una gran ciudad.

Llega a un Cámara que ha virado de espacio de representación territorial a centro de la vida política. ¿Cómo valora esta transformación?

Eso es una realidad. Si el PP, gracias a su mayoría absoluta, no valora que lo que debería ser un espacio de debate territorial y hace un permanente uso político del Senado para el control del gobierno, pienso que desvirtúan un tanto su función. Pero ese es el juego democrático. Habrá que asumirlo así.

¿Tiene prevista alguna iniciativa concreta para esta nueva etapa?

Dependerá de las comisiones a las que esté encomendado. Me gustaría abordar cuestiones sobre las que no se habla, como pueda ser la financiación local puesto que el gran debate es la financiación autonómica.

¿Cómo valora de decisión de Vox de abandonar los gobiernos autonómicos por la acogida de menores no acompañados?

Estamos ante una extrema derecha que busca una diferenciación con el PP y una aproximación a los postulados de la extrema derecha europea, con una búsqueda de alianzas incluso con Rusia. El camino elegido me parece algo tremendamente insolidario.

¿Cómo valora la estabilidad del Gobierno de Aragón tras la salida de Vox?

La realidad es que el PP y Vox no están tan distantes en la actualidad, se ha visto con la decisión de esta semana de mantener a Marta Fernández como presidenta de las Cortes de Aragón. Han vuelto a funcionar perfectamente engranados. Ese entente seguirá colaborando y no generarán inestabilidad. Al contrario, habrá complicidad entre ellos.

¿Y qué papel tiene que jugar el PSOE en las Cortes de Aragón ante la minoría de Jorge Azcón?

El PSOE tiene que mantener planteamientos muy críticos. En Educación se ha realizado una gestión nefasta. Y en Agricultura ha sucedido lo mismo. Los recortes en Sanidad se están viendo de forma clamorosa en el día a día. En los hospitales comárcales todavía es más evidente. Los déficits en Traumatología o en Oncología son tremendos. En PSOE, que en temas fundamentales puede mostrar su colaboración, tiene que ser muy crítico y vigilante en estas políticas sociales que se están deteriorando a pasos agigantados y se está dando entrada a los intereses privados.

¿En qué situación hubiera pillado al PSOE un adelanto electoral?

Creo que es una posibilidad que ha podido pasar por la cabeza del PP y al PSOE le pillaría en una mala situación. Creo que se hubiera tenido que abrir ya un entendimiento entre los tres territorios. Un acuerdo para plantear nuevos liderazgos. Y también definir políticas claras de oposición, sobre todo pensando en crear una alternativa sólida y trabajar un discurso de futuro. Eso aún no se ha producido.

¿Cuál es su apuesta para ese nuevo liderazgo

Yo puedo tener un pensamiento claro en alguna persona, pero tenemos que mantener el entendimiento. Tenemos en Aragón perfiles suficientes, que no tienen por qué estar hoy en Aragón, para liderar el partido socialista. Pero la elección tiene que salir de los acuerdos y el entendimiento entre los tres territorios

Hablando de aragoneses que no están en Aragón en este momento, ¿cómo valora la figura de Pilar Alegría y su desempeño en el Gobierno de España?

Está demostrando en Madrid que se puede seguir siendo aragonés. Además, muestra una gran responsabilidad y eficacia tanto en la educación como en la portavocía que está ejerciendo en estos momentos. Yo pienso, y lo digo claro, que sería una gran líder para el PSOE en Aragón.

Dejó la presidencia de la DPH el año pasado. ¿Qué opina de la gestión de Isaac Claver?

El que gana tiene derecho a poner en práctica sus políticas. No tengo nada que cuestionar en su gestión. Pero sí que les advertiría que no es lo mismo la gestión de un ayuntamiento de gran tamaño, como pueda ser Monzón, que se puede permitir dejar fondos importantes sin invertir. Pero en la Diputación Provincial la no gestión y la no ejecución va en detrimento de los pueblos pequeños. A Claver se le ha dicho que tiene que trabajar de forma que no se pierdan recursos, porque ya no los pierdes tú, los pierden los vecinos a los que se les tiene que dar servicio.

¿Qué espinita se le quedó clavada?

Posiblemente fue el desinterés inicial en el tema de la candidatura de los juegos olímpicos de invierno. Se creó una situación que nos condenó a un final que para la provincia de Huesca ha sido un desastre. Tanto por lo que podían haber sido las inversiones en las propias estaciones, como por las infraestructuras necesarias, que al no hacerse las olimpiadas pues no las veremos nunca o se retrasarán durante muchos años. Había una serie de infraestructuras de Estado de las que se habló en aquel momento y que por aquella confrontación, y por un desinterés de entrada, ha supuesto un notable perjuicio para Huesca.