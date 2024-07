Los carteros de Zaragoza, en pie de guerra: "Nos exigen priorizar la paquetería al correo ordinario con citaciones médicas"

Los trabajadores de Correos en Zaragoza están en pie de guerra. Faltan carteros y los que hay, aseguran los sindicatos, están doblando secciones de trabajo, dado que en los últimos cuatro años la plantilla ha sufrido un "ere encubierto" tras dar la empresa pública por amortizadas "entre 70 y 80 jubilaciones que no se han repuesto". El primer damnificado, dicen, es el cartero, pero el segundo y directamente implicado es el ciudadano: los sindicatos aseguran que los repartidores tienen órdenes de priorizar la distribución de paquetería por encima del correo ordinario, esto es, citaciones médicas o custiones legales, sobre todo para los mayores que realizan las gestiones cotidianas via internet.

"Hay cartas en algunas secciones que han estado diez días sin repartir. Nos damos cuenta de que hay información de cartas médicas o certificados que llegan tarde a los mayores, lo que hace que no estén pudiendo ir a las citas sanitarias. La paquetería da más dinero y Correos ha abandonado el servicio postal universal completamente", revela Beatriz Pardos, delegada de CSIF en la empresa pública en Zaragoza, sobre un problema que azuza a los usuarios que sufren más la brecha digital. Según publicó este martes Radio Zaragoza y confirman a este diario fuentes del Ejecutivo autonómico, el Servicio Aragonés de Salud "tiene constancia de que hay algunos casos de este tipo y va adoptar las medidas necesarias para corregir estos desajustes".

La raíz del problema está en las carencias de plantilla que aseguran sufrir los trabajadores. "Desde hace meses no se cubren ni jubilaciones, ni bajas laborales, ni permisos. En verano, con las vacaciones, el problema es mucho mayor. Los compañeros están doblando secciones, haciendo recorridos absurdos por los extensos recorridos y bajo unas temperaturas que complican mucho la labor. Fácilmente harían falta 220 o 230 carteros en la ciudad y ahora estamos en 140 o 150, pero en verano no llegamos a 100", explica Ricardo Carabantes, delegado de CCOO Aragón en Correos.

"No hemos sufrido un ere (expediente de regulación de empleo), pero sí un ere encubierto con las jubilaciones. Habremos perdido entre 70 y 80 trabajadores del sector de la distribución en tres o cuatro años. En El Portillo, donde hay 36 secciones, que son tres distritos, trabajan hoy 15 carteros. Nosotros pedimos que haya un cartero por sección", asevera Carabantes, que también insiste en que tienen la "directriz" de priorizar la paquetería sobre el correo universal. "Correos está entre dos aguas: ser competitivo contra las empresas de logística, donde las condiciones laborales son más precarias, y realizar el servicio público que tiene. Parece que está optando por lo primero pero ahorrándose el coste salarial", expone el delegado sindical.

Las cuatro organizaciones sindicales con representación (CCOO, CSIF, UGT, CGT y Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones) han iniciado este miércoles una ronda de concentraciones en los centros de Correos más representativos tanto en Zaragoza como en los grandes municipios. Las movilizaciones han comenzado en el centro de vía Hispanidad y en los próximos días se desplazará a otros centros de trabajo como del edificio tremendista de El Portillo.

"Los compañeros nos dicen que ya no pueden más. La situación ha llegado a que cada cartero reparte lo de dos secciones de trabajo o incluso más. No es tanto el volumen de trabajo sino el recorrido que hay que hacer. Hay trabajo, pero hacen falta trabajadores, porque estamos a un 50% de la plantilla que deberíamos estar. Llevamos mucho tiempo sin cubrir plazas de reposición", ha dicho María José Trasobares, responsable de Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones.

"La empresa nos dijo a principio de año que no contarámos con ningún tipo de contratación. Tuvimos una reunión con la empresa el día 5, pero no sirvió para nada", explica Gema Martínez, responsable de UGT de Correos en Zaragoza, que critica que la falta de efectivos está generando "estrés y ansiedad" en la plantilla de la empresa pública, además de "un serio problema de absentismo" por las bajas laborales que no se están cubriendo.