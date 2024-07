El cazatormentas de Aragón: "Dos minutos pueden ser cruciales en este oficio"

El término cazadores de tormentas no es algo que haya surgido recientemente, sino que lleva funcionando desde mediados del siglo XX. Sin embargo, siempre ha sido mucho más escuchado en países como Estados Unidos. Los cazatormentas son aficionados o profesionales de la meteorología que sienten pasión por las tormentas y las persiguen sin detenimiento para fotografiarlas y analizarlas. Desde la pandemia, este fenómeno se ha popularizado a partir de los post virales de algunos de ellos en las redes sociales. Uno de esos casos es el de tormentas_zgz: el cazatormentas de Aragón.

Su nombre es Víctor Torrecilla, un zaragozano de 24 años que desde niño ha sentido "un amor irrefrenable por la meteorología". Con tan solo 4 años, Torrecilla dibujaba "encima de los mapas de España los símbolos meteorológicos". Fue poco después de cumplir los 11 cuando descubrió a los cazadores de tormentas estadounidenses. "En ese instante comprendí que quería dedicar mi vida a perseguir tormentas y a capturarlas en imágenes", comenta el joven a este diario. Nada más cumplir 18 años, aprobó el carné de conducir y empezó a perseguir su "sueño".

Si bien al principio cogía el coche y acudía a las distintas localizaciones con "algo de miedo" por su inexperiencia, 6 años después ya tiene armado todo un modus operandi como caza tormentas. "Es un proceso largo que poco a poco se va detallando", señala. Una semana antes de que comience "la acción", Torrecilla analiza unos mapas que prevén de manera "bastante parcial y generalizada" las tormentas más próximas. Tres días antes de que comiencen, estudia otros mapas con previsiones meteorológicas "más específicas" y decide a qué tormenta le dará caza finalmente.

Llegado el momento, "hay que ser meticuloso e ir con el tiempo suficiente", afirma. Por lo que se ve, es una tarea "más compleja de lo que puede llegar a parecer", porque "no es tan sencillo como acercarse a la tormenta y sacar el teléfono, sino que hay que encontrar su parte más visual". Según Víctor, "dos minutos pueden ser cruciales en este oficio, ya que si no llegas en el momento idóneo puedes incluso ponerte en peligro".

Asimismo, el amor que este siente hacia las tormentas se ha extendido en diferentes direcciones. Gracias a él, Torrecillas ha descubierto su segundo hobbie: viajar. El joven ha camperizado su coche para facilitar y economizar los múltiples viajes que implica ser un cazador de tormentas.

Por otra parte, una de sus labores al perseguir estos fenómenos meteorológicos es fotografiarlos para subirlos a sus redes sociales. Aunque siempre ha utilizado su teléfono móvil para ello, "a finales del año pasado me compré una cámara profesional", relata. No obstante, no le termina de "convencer" la idea de utilizar una cámara profesional como herramienta habitual de trabajo, dado que "uno de los puntos con los que más juego en las redes es con la inmediatez, algo que pierdo cuando no tomo las fotos con el móvil".

La comunidad de los cazadores de tormentas es cada vez más numerosa en España. "Llevo más de 5 años dedicándome a esto y cada vez me encuentro a más personas con mi misma pasión", asegura Víctor.

Ahora mismo, con más de 2.000 seguidores en Instagram, el "mayor sueño" de Torrecilla sería poder colaborar con Aemet: "Siendo realista es casi imposible, pero no pierdo la esperanza".