La plantilla de We Logistic logra un alza salarial de 1.400 euros respecto al convenio provincial

Los trabajadores de We Logistic, una subcontrata del almacén de Pikolin en Zaragoza, acaban de ratificar el preacuerdo para el convenio alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). El pacto contempla un alza salarial del 7% con respecto a las tablas del convenio provincial, lo que supone unos 1.400 euros adicionales al año en forma de plus de fidelidad consolidable y no absorbible, según informan en una nota de prensa desde el sindicato OSTA, que ostenta la mayoría del comité de empresa.

Dicho acuerdo salarial contempla un incremento con la subida del convenio colectivo a partir del año 2027. Además, según indican desde la organización sindical, la empresa abonará el 90% del plus de capataz para aquellas personas trabajadoras que realicen funciones de carga de camiones. Asimismo, la empresa se ha comprometido a seguir avanzando en la mejora de la prevención en el centro de trabajo.

El preacuerdo ha sido ratificado por el 89% de la una plantilla de más de las 40 personas trabajadoras de este centro de trabajo en una asamblea realizada este miércoles. Desde OSTA celebran la ratificación de un pacto “que supone un aumento salarial de más del 7% respecto del convenio colectivo de transporte y logística que es de aplicación en la empresa”.