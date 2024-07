Falla la prueba piloto de Volveremos: "Fue una muy mala experiencia en la que perdimos mucho más que ganamos"

El miércoles comenzaba la prueba piloto de Volveremos, una aplicación que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza en 2020 y que, desde esta semana, se iba a extender a toda la región de Aragón. Pero no volvió. La aplicación dio error desde primera hora de la mañana y hasta el final del día, lo que llevó al enfado tanto de las tiendas locales como de los clientes.

Volveremos, que tiene como objetivo incentivar las ventas de los pequeños comercios de Aragón, no permitió hacer ni una sola operación en todo el día. “Abrí a las 8.45 horas, que es antes de mi horario habitual, y no funcionó nada”, relatan desde Pequeñicos, una tienda de carritos de bebé que se ubica en Zaragoza y que está adherida al programa. “Fue vergonzoso. La gente estaba sentada en el suelo y tuve que sacar botellas de agua. Hacía 40 grados y había hasta abuelos”, agrega muy enfadada la dependienta.

El regreso de la aplicación traía novedades como la adhesión de comercios en Huesca, TeruelCuarte de Huerva y Utebo, además de un 25% de descuento del precio en forma de saldo acumulado. Por estos motivos, los clientes esperaban con ansia la llegada del miércoles. “Estaban hartos con el error, y algunos nos pusieron la cara colorada”, explica la trabajadora de Pequeñicos. “Ayer me llamó una clienta diciendo que la APP sí que funcionaba y que yo traté de engañarla”, añade.

"Perdimos más que ganamos"

Al igual que en este comercio, el fallo se produjo en todos los demás. “Fue una muy mala experiencia en la que perdimos mucho más que ganamos”, cuentan desde Ray Musgo, una zapatería zaragozana. La tienda había hecho mucha publicidad del regreso de Volveremos, y muchas de sus clientas acudieron de propio para beneficiarse del descuento prometido. “Hubo gente que vino desde Salou, que dejó sus vacaciones atrás para comprar”, explica un dependiente de la zapatería. “Vinieron un montón de personas. La mayoría se fueron, y se fueron enfadadas”, agrega.

Pero el impacto negativo no solo se notó el día del estreno. “El martes no vino nadie a comprar, y el miércoles todo el mundo”, relatan desde Frutos Secos Solanillas, otro de los comercios adheridos. “Hubo un par de pedidos pero, como no había Volveremos, la gente no quiso recoger. Los clientes se fueron por no poder comprar y el resto del día estuvo todo tranquilísimo”, sostiene su dependienta.

En Ray Musgo vivieron una situación fue parecida: “Cuando Volveremos avisó de que volvía, notificamos a las clientas, y todas esperaron a esta semana. Claro, las semanas de antes se notó un gran bajón de ventas”. Las consecuencias para Pequeñicos también fueron muy notables, ya que, al ofrecer un producto caro (carritos de bebé), la gente aguardaba con ansia la llegada de los descuentos. “Les dan 100 euros por carrito o sillita para el coche, entonces todo el mundo se quiere esperar. La fruta la compras aunque no puedas usar el saldo, pero mi producto no”, sostiene la dependienta. Y lo ejemplifica: “Hay gente que va a tener el bebé en 15 días y que no se llevó el carro para esperar a que se arregle Volveremos”.

Al caos de la situación se sumó la falta de conocimiento de los clientes sobre qué sucedía. Los primeros rumores sostuvieron que el error venía por la alta demanda, que había hecho colapsar la aplicación. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Zaragoza explicaron que se trató “un problema informático, un fallo técnico”.

Una solución ineficaz

La solución propuesta desde el consistorio fue que los clientes guarden los tickets de compra para, en un futuro, aplicar esos descuentos. Pero todavía no se sabe cuándo podrá ser ni cómo se hará. “Lo que más nos duele es que vamos a tener que hacer volver a no sé cuánta gente que ayer se fue enfadada. No fue solo molestarles ayer, sino que lo tendremos que hacer otra vez. Y claro, tienen que traer el ticket, y no todo el mundo lo guarda”, relatan desde Ray Musgo.

La falta de soluciones llevó a que el malestar de los establecimientos adheridos aumentara todavía más. "Más que ayudar a los comercios y tiendas locales, van a conseguir que cierren”, sostienen desde Pequeñicos. Y es que su queja no viene solo por el fallo informático del miércoles, sino también por la mala distribución de los saldos. Desde Pequeñicos han explicado que les dan a todos los establecimientos 5.000 euros, pero los precios de los productos de unos y otros no son comparables. “No es lo mismo comprar un carrito de bebé, un electrodoméstico, un sofá o unas piezas de fruta”, asegura la dependienta. “Yo esos 5.000 euros me los soplo en un minuto, pero los de las frutas no”, añade.

Por el momento, la prueba piloto del viernes se ha cancelado. Tampoco se ha dado ninguna fecha para canjear el descuento ni se ha comunicado cuándo volverá a funcionar la aplicación. Y así, mientras Hiberus, empresa encargada de desarrollar las nuevas funcionalidades, trabaja en solventar los "fallos técnicos", clientes y comercios tratan de recuperar el tiempo y el dinero perdidos a lo largo del miércoles.