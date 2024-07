El gasto farmacéutico en Aragón roza los 400 millones de euros hasta mayo

El gasto farmacéutico no ha hecho más que crecer en Aragón. No se ha disparado pero su aumento es constante desde hace años; y eso que un medicamento no está al alcance de cualquiera, sino que necesita una prescripción médica. Y así sigue en los primeros cinco meses de este 2024, cuando se ha incrementado un 8,7% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 395.429.430 euros, frente a los casi 364 millones de euros del mismo periodo de 2023. Esta cifra corresponde tanto al gasto farmacéutico hospitalario, como al coste de la facturación con recetas médicas en las farmacias y de productos sanitarios sin receta médica, que son aquellos que se utilizan en los centros sanitarios para tratar a los pacientes.

El aumento en la comunidad difiere bastante, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes a los cinco primeros meses del año. El que menos ha crecido el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas, que ha sido del 6,1%, mientras que sin ellas ha sido de más del doble (12,5%). En el caso del gasto hospitalario, se ha quedado en el 9,5%.

La razón de este incremento está en la inflación y la subida de costes, que está afectando a todos los sectores, también al farmacéutico. El director del Observatorio del Medicamento reconoce que el coste medio por receta ha bajado, ya que cada vez se prescriben más genéricos, que son productos más baratos que los de marca. Pero ese aumento está provocado, señala, sobre todo, por la incorporación al sistema nacional de nuevos fármacos innovadores del uso hospitalario, que suelen tener un elevado coste. A eso hay que añadir el aumento de la población envejecida, en el caso de Aragón, por lo que los tratamientos crónicos y de toda índole suelen ser mayores.

En mitad de tabla

En cuanto a dinero contante y sonante, la inversión de la comunidad asciende a un poco más de 171 millones de euros en productos con receta médica; de 131,5 en el caso del gasto hospitalario; y de 92,7 millones sin receta, con un incremento de más de 31,5 millones de euros con respecto a los primeros cinco meses de 2023.

Esas cifras son mucho mayores que las registradas en años anteriores; ya que el incremento en 2023 fue del 5% en el mismo periodo del año anterior; mientras que en los últimos años ha sido del 2,6% (2022), el 7% (2021) y del 3,5% (2020).

Respecto a los índices que aparecen en el Ministerio de Hacienda, el gasto farmacéutico hospitalario se ha incrementado casi cuatro puntos más hasta mayo de este año con respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que en el caso de los productos con receta ha sido de 2,5 puntos y en el de sin recetas, de cinco puntos.

En el caso de los años completos, el gasto farmacéutico en Aragón ascendió a casi 897 millones de euros, un 21% más que en 2019. La cifra invertida en los cinco primeros meses de 2024 es el 44% de todo el año pasado.