Estos son los grados de FP más solicitados en Aragón

La Formación Profesional tiene cada vez más éxito entre los jóvenes (y los no tanto), como demuestra que más de 17.000 personas solicitaron plaza en la modalidad de presencial en los más de 600 ciclos formativos ofertados por el Gobierno de Aragón. En cuanto a los que tienen más tirón, destacan el de Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 1.194 solicitudes en primera opción; y el de Gestión Administrativa, con 810, ambas titulaciones de grado medio; seguidas del superior en Administración y Finanzas, con 724. Estas cifras son peticiones, no matriculaciones, ya que el periodo de inscripción terminaba este viernes a las 14.00 horas, pero se amplía hasta las 23.59 horas del próximo 28 de julio por «incidencia técnica», según aparece en la web de Educación y confirmaron a este diario fuentes del departamento.

Por grados, en el básico, los que tienen más solicitudes son:

Mantenimiento de Vehículos, con 328 solicitudes en primera opción

Electricidad y Electrónica, con 283 solicitudes en primera opción

Servicios Administrativos, con 270 solicitudes en primera opción

En el grado medio:

Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 1.194 solicitudes en primera opción

Gestión Administrativa, con 810

Sistemas Microinformáticos y Redes, con 622

Y en el grado superior:

Administración y Finanzas: con 724 solicitudes en primera opción

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, con 599

Educación Infantil, con 391

El próximo curso se estrenan 25 ciclos. Los que tienen más demanda en los centros públicos son:

Grado Superior Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el IES Vega del Turia Teruel, con 47 solicitudes

Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería, en el IES Martínez Vargas Barbastro, con 45

Grado Superior Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, en el IES Luis Buñuel de Zaragoza, con 35

Grado Medio Seguridad, en el CPIFP San Blas de Teruel, con 32

Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería en el IES Fernando Lázaro Carreter, de Utrillas, con 25

Y en cuanto a los ciclos nuevos con más solicitudes en centros privados destacan:

Grado Medio Farmacia y Parafarmacia en el Colegio Escolapias Santa Engracia, de Zaragoza, con 60 peticiones

Grado Superior Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal EFA El Salto en Zuera, con 28

En cuanto a los próximos plazos, a partir de las 16.00 horas, del 31 de julio, se publican en el portal de Educación del Gobierno de Aragón las adjudicaciones al alumnado no admitido de las vacantes disponibles por no haber formalizado la matrícula los solicitantes admitidos en listas definitivas. Los adjudicatarios de una plaza deberán formalizar la matrícula telemáticamente desde las 9 h del lunes 2 hasta las 14 h del miércoles 4 de septiembre. Su no formalización en el plazo indicado implica la pérdida de la plaza adjudicada.