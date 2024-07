Vaquero continuará con la redacción del recurso contra la ley de amnistía

La vicepresidencia del Gobierno de Aragón, que lidera Mar Vaquero, será el departamento encargado de coordinar el recurso contra la ley de amnistía que el Ejecutivo autonómico lleva varios meses preparando. Es una de las consecuencias de la reorganización llevada a cabo en el seno de la DGA por la reciente salida de los dos consejeros de Vox –Alejandro Nolasco y Ángel Samper– del Gobierno de Aragón.

En ese nuevo reparto de consejerías, Mar Vaquero se convertía en la única vicepresidenta del gabinete que lidera Jorge Azcón. Además de la gestión económica de la comunidad, asumida ya en la toma de posesión de agosto de 2023, Vaquero es la responsable de Presidencia y Justicia desde la marcha de Vox. De ella depende hoy la dirección general de Servicios Jurídicos, que participa activamente en la elaboración del recurso contra la ley de amnistía que interpondrá en un futuro el Gobierno de Aragón.

Cuando comenzó su redacción, el entonces exvicepresidente Alejandro Nolasco, consejero de Justicia hasta hace quince días, y la consejera Tomasa Hernández, entonces referencia de Presidencia y hoy responsable de Educación, Cultura y Deporte, eran las caras políticas de este recurso, que tuvo un importante acelerón cuando se aprobó de manera definitiva la ley de aministía para los independentistas catalanes.

En la actualidad, la dirección general de Servicios Jurídicos sigue trabajando en la elaboración de un recurso que, sin embargo, todavía no tiene fecha de interposición ni de publicación. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirman que el trabajo no ha cesado en ningún momento y que el cambio de departamento no ha frenado la tarea en la redacción.

Sí se confirma que, en estos momentos, el escrito ya está «encaminado» hacia lo que puede ser su versión final, aunque queda trabajo por hacer y no se conocen todavía los plazos en los que podría presentarse. La implicación en la tarea traspasa al gabinete de Mar Vaquero, ya que existe una comunicación constante y fluida con el propio gabinete del presidente Jorge Azcón.

El pasado 30 d emayo, día en el que se aprobó la ley de amnistía, Nolasco y Hernández defendieron que el recurso se encontraba «muy a vanzado a falta de los retoques finales», asegurando que sería un escrito «de la mayor calidad jurídica». La comunidad autónoma dispone de tres meses para interponer el recurso desde la publicación de la ley en el BOE, un hecho que tuvo lugar el pasado 11 de junio, por lo que el plazo vence a comienzos del mes de septiembre.

El Ejecutivo que lidera Jorge Azcón no es la única institución que trabaja en la redacción de un recurso contra la mencionada ley que perdona los delitos a los independentistas catalanes. Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 28 de junio que sus servicios jurídicos trabajarán para elaborar un texto por la posible inconstitucionalidad de la amnistía. La propuesta de PP y Vox contó con el apoyo de Teruel Existe y PAR. Tanto PSOE como Podemos e Izquierda Unida votaron en contra.

Suscríbete para seguir leyendo