Azcón: "Aragón tendrá una nueva ley de fiscalidad para empresas familiares"

¿Se siente liberado con la salida de Vox?

Es un momento nuevo. Que el Gobierno sea en solitario del Partido Popular es una oportunidad. En cualquiera de los casos, yo hoy tengo la misma ilusión que en agosto de 2023.

Hoy necesita articular una serie de mayorías que no están garantizadas. ¿Cómo va a hacerlo para sacar adelante los asuntos importantes?

No hay fórmulas mágicas. Esto consiste en tener capacidad de diálogo y de negociación. Siempre que he estado en política me ha tocado dialogar y llegar a acuerdos. Es verdad que el PP es la fuerza mayoritaria, pero no tenemos los 34 diputados y por lo tanto tenemos que negociar. Lo expresamos cuando hablamos con el PAR y Teruel Existe, para la investidura o los presupuestos, cuando ni siquiera los necesitábamos porque teníamos una mayoría parlamentaria con Vox.

Once meses después y viendo lo que ha pasado, ¿habría pactado con Vox y repetido este camino?

Fue el único acuerdo posible porque el resultado de las elecciones arrojó que no hubiera una mayoría. Ese Gobierno era la única forma posible de poder ir a un debate de investidura sin repetir elecciones. En muchas ocasiones hay que recorrer un primer camino para llegar a uno nuevo. Si no hubiéramos hecho esta primera parte, posiblemente no podríamos iniciar un Gobierno en solitario y se tendrían que repetir las elecciones.

¿Qué ha visto en Vox en estos once meses de convivencia?

Que es una formación en la que las decisiones que se toman en Madrid tienen un peso esencial. Lo que ha pasado durante estas semanas tiene mucho más que ver con lo que ocurre en Madrid que con lo que ha ocurrido en el Gobierno de Aragón.

¿Cómo cree que va a ser la postura de Vox en el Parlamento a partir de ahora? ¿Serán más agresivos con el PP si lo manda Madrid?

Siempre hay directrices nacionales, aunque con más peso en unos partidos que en otros. Confío en que Vox no sea el partido que quiere la izquierda, sino que sea un partido que se dedique a hacer una oposición constructiva.

Pero va a tener que pelear muchas cosas con ellos.

Hablando de caminos, en muchas ocasiones hay que recorrerlos para ver a dónde llegan. Vamos a ir ligeros en el recorrido. Tendremos oportunidad de verlo muy pronto.

¿Ha hablado en algún momento con Santiago Abascal?

No, en estas últimas semanas no he hablado con Abascal.

¿Le habría gustado?

No creo que hubiera sido una conversación de la que hubieran salido frutos. La decisión de Abascal estaba tomada mucho antes de celebrarse el Comité Ejecutivo Nacional.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, le recordó en el pleno que está dentro del Gobierno. ¿Va a cambiar la relación con los aragonesistas?

El PAR tiene un diputado en las Cortes y creo que tiene un número de directores generales suficiente para representar a ese único diputado. Vamos a mantener la actual relación.

Con el PSOE siempre se habla de consensos en asuntos troncales para la comunidad. ¿Perderá muchas energías con ellos o lo plantea como una batalla perdida?

No soy partidario de dar ninguna batalla por perdida. La portavoz del PSOE acusaba en el pleno al PP de no votar el techo de gasto en el Congreso. Si critica esa actitud, me imagino que si son coherentes no lo harán en la comunidad autónoma. Lo lógico es que aquí hagan lo contrario y aprueben el techo de gasto.

¿Existe algún acercamiento? Lambán decía que no serían muleta, pero que sí contaría con el apoyo en algunos asuntos importantes.

No lo encontramos. Lo vimos esta semana en las Cortes Generales, donde debía aprobarse la modificación de la Ley de Extranjería. El PSOE no quiso aceptar ninguna de las condiciones del PP, que creo que eran sensatas.

¿Nunca se le ha pasado por la cabeza convocar elecciones autonómicas?

No creo que los aragoneses quieran volver a las urnas. En este último año han votado en tres ocasiones y hemos visto siempre el respaldo de los aragoneses al Partido Popular. No tengo miedo a unas elecciones. Creo que sería el PSOE quien tendría más problemas. ¿Cuál sería su candidato o candidata?

¿Bajo qué premisas podría activar ese botón de la convocatoria de elecciones?

No soy partidario de la política ficción. Hay un Gobierno que tiene un amplio respaldo en las Cortes. Podemos sacar adelante nuestro programa negociando.

Sin Vox en el Gobierno, ¿va a cambiar su hoja de ruta? ¿Dónde se va a distinguir más que Vox no esté?

El Gobierno que había hace dos semanas ya se sustentaba fundamentalmente en los hombres del Partido Popular. Vox tenía dos consejerías que se han reestructurado bajo el PP. La acción de Gobierno, de acuerdo a nuestro programa electoral, continuará por la misma senda.

¿Cuándo se conocerá al completo los miembros del nuevo Ejecutivo?

El próximo miércoles en el Consejo de Gobierno irán unos cuantos nombramientos, pero no al completo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un instante de la entrevista. / JAIME GALINDO

El cambio de carteras señala sobre todo a las anteriores consejeras de Presidencia y de Educación. ¿Qué mensaje quiere trasladar con estos movimientos internos?

Queremos un Gobierno más ágil. Un Gobierno más reducido, con una consejería menos y con menos altos cargos que permite ahorrar casi medio millón de euros. Lo que hacemos es poner una consejería, la de Ciencia y Universidades, que se centra en proyectos estratégicos para cambiar la comunidad.

Esa consejería ya existía en el Gobierno del cuatripartito, pero usted prescindió de ella en su primer gabinete.

Porque había un Gobierno con Vox que obligaba a organizar las consejerías de forma distinta. Ahora tenemos la posibilidad de hacer un Gobierno en solitario, que es el que yo habría hecho desde el principio.

¿El desplazamiento de Pérez Forniés es porque está descontento con su trabajo en Educación?

¿Descontento on que se les haya subido el sueldo a los profesores? ¿Descontento con que haya hecho un proceso de escolarización que permite que más padres puedan llevar al colegio que quieren a sus hijos? ¿Descontento con que un colegio que incumplía todas las normativas se esté normalizando para que puedan ir los niños con mayor seguridad? La realidad es que lo que ha ocurrido en Educación durante estos meses ha sido el incremento de un 10% del presupuesto y que se han mejorado las condiciones.

¿Valora positivamente el trabajo de Pérez Forniés?

Por eso sigue en el Gobierno. Es indudable que una de las competencias fundamentales de un presidente del Gobierno es elegir a su equipo. Si yo creyera que cualquiera de los consejeros hubiera hecho un mal trabajo sería tan sencillo como prescindir de ellos.

Otro cambio que ha extrañado es la llegada de Tomasa Hernández a la Consejería de Educación. ¿El perfil de jurista es el más apropiado?

¿Por qué se caracteriza un juez? Por ser justo. Y eso es fundamentalmente lo que necesitamos en Educación. Justicia con el sueldo de los profesores, justicia con los medios de la educación pública. Ser justo en algo tan importante como la educación es una de las virtudes fundamentales para gestionar este área.

Quienes sí salen reforzados son Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López.

Salen con más trabajo, no reforzados (risas).

Pero es evidente que Mar Vaquero es una figura que emerge de forma importante.

Pasa de ser vicepresidenta segunda a primera Hay un dato que lo explica todo: en once meses hemos sido capaces de traer 24.000 millones de euros de inversión a la comunidad. Si lo comparamos con la anterior legislatura, fueron 10.000 millones en cuatro años.

¿Ve a Vaquero como futura presidenta del Gobierno de Aragón?

Hombre, espero que el futuro presidente del Gobierno de Aragón siga siendo yo (risas).

Hablamos del futuro.

Lo importante es que el PP en Aragón tiene banquillo, donde hay una figura extremadamente destacada como es Mar Vaquero.

¿Cómo se va a reflejar la bajada de impuestos, sobre todo para las empresas?

Los impuestos han bajado principalmente en el IRPF a las clases medias y a los que más dificultades tienen para llegar a fin de mes. Cumpliendo el programa electoral del PP tiene que haber una ley de medidas fiscales que ayude a las empresas familiares, de forma independiente o dentro de los presupuestos.

¿Cuándo se va a poder ver esa nueva acción en fiscalidad?

En los presupuestos de 2025.

¿En qué medida?

El objetivo es que el grupo 2 entre en la rebaja del impuesto de sucesiones, que grava de padres a hijos, el de mayor grueso.

¿Espera la misma tendencia en materia de inversiones?

Empresas que inviertan 17.000 millones de euros, como el caso de Amazon, son difíciles de encontrar en cualquier lugar del mundo. Confío en que van a venir más inversiones de estas características.

El caso de Meta siempre está sobrevolando.

No soy partidario de especular con nombres ni con compañías, o de anunciar inversiones que no estén atadas. Creo que es mejor ser prudente y respetar la discreción con las empresas.

¿Qué se opina en el sector tecnológico sobre Zaragoza y Aragón?

Hay efervescencia. Como en su día significó la General Motors, todo esto va a generar una industria alrededor. En el Gobierno de Aragón vamos a poner los medios necesarios.

Lo que no se sabe es si Huesca acabará siendo subsede del Mundial 2030. Por ahora ha sido rechazada.

Debe implicarse la ministra de Deporte, la aragonesa Pilar Alegría. Es una voz muy cualificada y me pregunto cómo puede ser que Huesca haya quedado fuera.

Zaragoza ya tiene el filtro pasado y las obras de demolición de La Romareda ya han comenzado. ¿Falta la entrada de algún socio nuevo que aporte financiación? ¿Cuándo va a ser?

Una cuestión previa: menos mal que apostamos por construir un campo de fútbol, porque si no hoy estaríamos tirándonos de los pelos y nos podría estar pasando como a otras grandes ciudades de este país que se han quedado sin Mundial de Fútbol. Estamos abiertos a cualquiera que quiera entrar en el capital social de esa empresa.

¿No hay novedades de ese cuarto socio financiero?

Hay que estudiar todas las alternativas con el tiempo suficiente. El campo de fútbol tiene la viabilidad asegurada y para tomar otras decisiones tenemos tiempo.

Ya se ha presentado el tobogán de Panticosa, dentro del Plan Pirineos, pero habrá que abordar a lo largo de la legislatura la unión de estaciones.

El Plan Pirineos es mucho más que la nieve, porque queremos desarrollar un proyecto singular para cada una de las cuatro comarcas. Con las estaciones de esquí queremos que se conviertan en realidad inversiones muy importantes, como las sillas entre Canfranc y Candanchú o la carretera de Castanesa. Pero también es extraordinariamente importante la innivación y ya se pueden ver en Formigal que los primeros cañones ya se están instalando. Tener estaciones de esquí sin buenos cañones es como tener playas sin arena. El Pirineo es una joya que tenemos que poner en valor e impulsar, siempre de forma equilibrada.

Otro de los grandes proyectos es la vivienda. ¿Hasta qué nivel está dispuesto el Gobierno a invertir en este tema?

En muy poco tiempo hemos puesto en marcha el plan Aragón más Vivienda, que está vez es una realidad y no son las 20.000 viviendas que se prometieron en el pasado y luego solo se construyeron 86. Estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a ver los primeros pliegos de condiciones para que cientos de viviendas empiecen a construirse. Hemos aumentado de 300 a 400 millones de euros las políticas de vivienda para los próximos años. Llevamos meses trabajando, desde el primer día, en uno de las necesidades fundamentales que tienen los jóvenes de nuestra comunidad.

¿Será la legislatura definitiva del despegue del Aeropuerto de Zaragoza?

Si de algo se puede sacar pecho es del transporte de mercancías, otra cosa es que en los vuelos de pasajeros tengamos margen de mejora. Confío en la mejora del Aeropuerto de Zaragoza pero también del de Teruel, porque Aragón no olvidarse de ese aeropuerto. Entre los objetivos del Gobierno está que el transporte de mercancías siga teniendo los buenos números de la actualidad o incluso mejores en Zaragoza y se aumenten las frecuencias y los destinos de viajes de pasajeros en Zaragoza. Sería un error olvidarnos del Aeropuerto de Huesca y trabajamos para que lleguen vuelos hasta ahí.

