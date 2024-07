Azcón: "Sánchez traspasa todos los límites, pero la moción de censura no es viable"

PREGUNTA: ¿Va a poder aguantar Pedro Sánchez y agotar la legislatura al completo?

RESPUESTA: Creo que lo tiene realmente complicado. Pero Sánchez ha dado signos de no tener límites y de estar dispuesto a cruzar todas las líneas rojas para seguir aferrado al poder. Lo hemos visto con la ley de amnistía, con las concesiones a los independentistas catalanes, con el sistema de financiación o con la cesión de competencias. Si Pedro Sánchez sigue cediendo y los españoles seguimos pagando, es posible que la legislatura sea larga. Pero es evidente que los aragoneses tomaremos buena nota de ello.

¿Le ve capacitado para decirle basta al independentismo catalán?

Ya ha demostrado que no sabe decir basta. Que dan igual las promesas que hiciera con independentismo catalán o con los herederos del terrorismo. Nos acordamos de cuando decían que no iban a pactar o lo que opinaba Pedro Sánchez sobre la amnistía que hoy defienden por tierra, mar y aire. Le pasa lo mismo en cuestiones relacionadas con ética política que le afectan personalmente: el grado de exigencia que tenía Sánchez, si lo comparamos con que ahora su mujer ha convertido la Moncloa en un centro de negocios. Debería haber dimitido hace semanas.

¿Es el momento de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez?

Los números de una moción de censura, a día de hoy, creo que no dan. Tenemos la experiencia de mociones de censura que ha presentado Vox que no han salido adelante. No es viable.

¿Qué salida le queda a Feijóo en este escenario?

Tiene que hacer lo que está haciendo: una oposición responsable estableciendo las diferencias que hay entre lo que sería un gobierno de Alberto Núñez Feijóo y el que tiene Sánchez. Presentar una alternativa seria y responsable de Gobierno a todos los españoles.

¿Cree que Illa va a ser el nuevo presidente de la Generalitat?

Reconozco que en Cataluña puede pasar cualquier cosa. Es factible que Illa sea presidente y que vuelvan a repetir las elecciones. Hoy los escenarios, por desgracia, están absolutamente abiertos.

Hay un asunto de fondo constante, la financiación autonómica. ¿Cuáles son las directrices con las que va a negociar Aragón?

Defender a los aragoneses y defender una financiación justa. Los criterios de la comunidad son públicos y conocidos. Tenemos características especiales en el número de kilómetros de la comunidad, en su extensión, por la despoblación y por la edad. Son criterios que tienen que tenerse en cuenta porque no es lo mismo prestar los servicios en comunidades con las características de Aragón. Igual que no es lo mismo prestarlo con la insularidad y todo el mundo entiende que es un hecho que requiere de condiciones especiales. Vamos a cumplir con los acuerdes de las Cortes de Aragón, pero con lo que nunca vamos a estar de acuerdo es con la financiación singular que ahora defienden los socialistas, que en realidad es desigualdad entre los españoles.

La financiación puede hacerle chocar con otros barones populares.

Para mí Aragón está por encima de las siglas. Soy consciente de que es muchísimo más importante ser presidente del Gobierno de Aragón que presidente del PP. Voy a defender lo que en cada momento crea que es mejor para Aragón, pero también voy a defender la igualdad de los españoles. Aragón no va a participar en nada, mientras yo sea presidente, que genere discriminación y desigualdad o que abunde en los agravios comparativos. Las ideas en esta cuestión las tengo absolutamente claras y me gustaría que el PSOE en Aragón las tuviera igual de claras y fuera coherente con lo que ha defendido en los últimos años.

La fábrica de baterías también es tema de debate en la comunidad.

Sigue en el aire y ya vamos tarde. Lo lógico es que el Gobierno de España hubiera resuelto los Pertes y que por lo tanto las justas ayudas que está pidiendo Stellantis estuvieran materializadas. La voluntad de construir una gigafactoría en nuestra comunidad es indudable y lo único que se está pidiendo es que las mismas ayudas que han tenido otras compañías en otros lugares se tengan aquí. No quiero ni pensar en que a Stellantis no se les de esa ayuda. Estoy convencido de que la gigafactoría, ahora en el Perte III, se convertirá en realidad.

¿Cómo va a ser Aragón capaz de captar toda la energía necesaria para alimentar a todas las iniciativas que han llegado o van a llegar?

Necesitamos que el Gobierno de España apueste por nosotros. No es que no produzcamos la suficiente energía, porque Aragón produce el 13,5% de toda la energía renovable del país. El problema que tenemos es cómo aprovechar la energía que producimos y para eso necesitamos que Red Eléctrica haga su trabajo. Es verdad que se están haciendo inversiones, pero son insuficientes.

Ha mostrado su rechazo a la instalación de placas en los pantanos, pero Teruel Existe le pide que siga la línea del presidente valenciano, Carlos Mazón, o de la Diputación de Castellón, y que plantee recursos sobre las renovable del Maestrazgo.

Nosotros buscamos una posición de equilibrio. Defiendo las energías renovables, pero también el paisaje de nuestra comunidad. Le diría a la ministra Teresa Ribera que explique a los municipios afectados o a los encargados de los embarcaderos cómo piensan cubrir 14 embalses de nuestra comunidad con placas solares, hasta el 15% de su superficie. No tiene ningún sentido y creo que estas cuestiones vamos a tener que regularlas, con una iniciativa en el plan de energía de nuestra comunidad que lleva mucho tiempo caducado.

¿Estudiará entonces el recurso por el parque del Maestrazgo?

Hay que ser prudentes porque 127 molinos de 200 metros cada uno de ellos los ha aprobado la ministra de Transición Ecológica. Debería ir al Maestrazgo a dar explicaciones, no solamente al Gobierno sino también a los vecinos de la zona. Primero debe explicarlo, pero me parece precipitado que la gente esté hablando ya de interponer un recurso.

