Huesca trata de recobrar el ánimo tras el inesperado revés del Mundial de Fútbol

El inesperado revés del Mundial de Fútbol a las aspiraciones de Huesca ha sumido a la capital altoaragonesa en un notable desconcierto. El argumento turístico esgrimido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para descartarla como subsede ha provocado un intenso escalofrío sobre el tejido social y económico de la ciudad. La percepción que se tiene a pie de calle es de extrañeza, pues nadie cree que falten plazas hoteleras, pero ha servido como revulsivo para unir a todas las administraciones en un difícil camino para invertir la decisión.

Desde el Ayuntamiento de Huesca se recuerda que en la ciudad se han producido eventos deportivos de más nivel, todos ellos superados con éxito. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Exceltur, la patronal por la excelencia turística aportados por la asociación de hostelería, la ciudad cuenta con una planta hotelera capaz de albergar más de 1.100 plazas y que ascienden a 1.648 si se atienden al alojamiento turístico de mercado.

De la misma manera, y según el censo de la asociación provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo en Huesca, cuentan con más de 175 establecimientos de hostelería que albergan prácticamente 9.000 plazas de oferta de restauración, bar y ocio, cuya disposición el viernes y sábado, días habituales de ocio de los visitantes, «es prácticamente total» y de más del 50% durante el domingo. Además, destacan el mérito de ser la capital gastronómica de toda una comunidad autónoma.

Sin embargo, estos datos no han convencido a los responsables de la RFEF, que han priorizado a municipios como Almendralejo, Tajonar, Benalu, San Pedro del Pinatar, Buñol o Eibar. «Está claro que no existe una razón objetiva que justifique la exclusión», señala el director general de Ceos-Cepyme, Salvador Cored. Confía en que el frente común de las instituciones, al que se han sumado sin ninguna duda, pueda cambiar la situación. «Si es por una cuestión de servicios no han podido estar más equivocados», manifiesta.

Turismo

Ante la dificultad de revertir la exclusión, muchos oscenses han llevado a su memoria una noticia de finales del año pasado. Huesca es la capital menos visitada de España según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). El año pasado en los hoteles de la capital altoaragonesa se alojaron únicamente 89.427 turistas, muchos menos que en Teruel, Soria y Segovia, todas ellas de menor tamaño. «Es una realidad que tenemos que revertir y para eso tenemos que unirnos con localidades del entorno», defiende Cored. Loarre, Ayerbe o Quicena podrían ser aliados para un descenso en el turismo que no se pervive en el resto de la provincia, pues el Pirineo marca récords de pernoctaciones año tras año. «Lo que ha pasado con el fútbol nos hace ver que esta también es una labor colectiva», manifiesta.

Inversiones

La ciudad de Huesca, en todo caso, están viviendo un buen momento en el ámbito empresarial, pues los datos indican que para este año se espera un crecimiento entre el 2 y el 3%, por encima de la media nacional. «Los datos son moderados, nos gustaría ir a más, pero en los últimos meses se han anunciado inversiones bastante potentes», destaca. Es el caso de la instalación de Amazon Web Services en el eje que une la capital con Almudévar, Zuera y Zaragoza.

En su opinión esta es una oportunidad clara de crecimiento. Muchos ciudadanos (visitantes, estudiantes, funcionarios...) la recorren todos los días en las dos direcciones. «Es una apuesta a medio plazo», señala el dirigente empresarial.

Para la presidenta de la asociación de vecinos del Casco Viejo/Osce biella de Huesca, Violeta Gracia, esta debería ser la clave para el desarrollo de la ciudad. «El conflicto con el Mundial de Fútbol no debería tener tanta relevancia en el debate, lo importante es potenciar lo que se tiene y trabajar por las mejoras que necesita la ciudad», indicó.

El comercio y el turismo son los pilares de la economía siendo casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB), unos mimbres por los que se debe apostar. «Para potenciar el número de visitantes hace falta acondicionar bien el patrimonio que ya tenemos, como pueda ser la plaza de San Pedro el Viejo, que en estos momentos es un ejemplo de abandono, algo que también pasa con el Círculo Católico y con numerosas zonas del casco viejo», indica. Para la entidad vecinal «algunas zonas de la ciudad no dan la talla» y eso se debería traducir en más inversiones.

