Javier Arredondo fue diagnosticado de hepatitis C en 1993: «Se me cayó el mundo encima»

El presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón (Aetha), Javier Arredondo, fue diagnosticado de hepatitis C en el año 1993. En esa época, todavía no existía ningún tratamiento para la enfermedad, por lo que su primera impresión fue que «se me caía el mundo encima». Pensó en la muerte «de una forma tan cercana que asustaba»; su vida se "derrumbaba por momentos», señala Arredondo mientras revivía aquella etapa.

Años antes del diagnóstico, su madre había fallecido por culpa del mismo virus, así que Javier ya conocía la enfermedad de primera mano. Por eso mismo, cuando el médico le informó de su nueva realidad y le planteó la posibilidad de haberse contagiado «en el mismo momento del parto», la descartó por completo. Él confiaba en que, de haber sido así, «me habría dado cuenta antes». Para Arredondo, la opción más probable era que se hubiese contagiado «una de las veces que vino un practicante a casa para vacunarnos a todos». El zaragozano contaba que «por aquel entonces, los médicos iban a las casas a vacunar a la gente y tenían la malísima costumbre de utilizar la misma aguja para pinchar a todos los miembros de cada familia; ni siquiera esterilizaban la aguja entre cada uso».

Poco después de conocer que padecía la enfermedad, Javier probó un tratamiento experimental que solo daba resultados en el 20% de los casos, pero que causaba unos «terribles» efectos secundarios a todo aquel que se sometiese a él, por lo se dejó de administrar al poco tiempo. «Estaba desesperado, no me importaba que las posibilidades fueran mínimas», explica Javier.

Con el paso de los años, en 2014, Arredondo tuvo la oportunidad de participar en un ensayo clínico del fármaco sofosbuvir, el cual «eliminó el virus en cuestión de 40 días». Sin embargo, al haber estado durante tantos años padeciendo hepatitis C, Javier desarrolló también una cirrosis, razón por la cual en el año 2020 tuvo que realizarse un trasplante de hígado.

«Mi vida cambió por completo. En 2014 tuve que dejar de trabajar; simplemente asumí que mi hígado había fracasado, que no iba a superar esto. También tuve que dejar de hacer deporte, ya que subir 5 tramos de escalera para mí era como subir el Everest», señala. No obstante, tras la intervención en la que le hicieron el trasplante, surgió un nuevo comienzo para Javier contra todo pronóstico.

Por suerte, tuvo una rápida recuperación: «En 16 días ya estaba fuera del hospital». De hecho, su compromiso con el postoperatorio llegó hasta tal punto que «me volví un talibán de mi propia recuperación». Solamente semana y media después del trasplante, Arredondo ya paseaba todos los días durante una hora y media por el hospital, algo casi inaudito en su estado.

Tras haber vivido tantas dificultades durante más de tres décadas, Javier ahora se siente fuerte y con la experiencia suficiente como para acompañar a otras personas que están pasando por lo mismo. «Al final, nosotros somos los únicos que en vez de restar días de vida, los suman», comentaba.

Si solamente pudiese dar un consejo a otros pacientes, probablemente sería que «se tranquilizasen, porque los sanitarios de esta comunidad tienen una excelente calidad, tanto a nivel humano como profesional».