Pedro, un zaragozano que cuidó de sus hijas, su mujer y sus padres: «Utilizaba cada minuto del día»

En la vida adulta puede ocurrir que, en algún momento, coincida el cuidado de hijos pequeños con el de padres mayores una situación que puede llegar a resultar «agotadora». Los expertos indican que esta coyuntura cada vez será más común, puesto que la edad para tener hijos se ha ido retrasando con los años. Este grupo de adultos es conocido como la generación sándwich, un término acuñado por la trabajadora social estadounidense Dorothy Miller en un artículo de 1981.

Uno de estos casos es el de Pedro, un hombre que durante años tuvo que ocuparse del cuidado de sus padres mayores, de su esposa enferma y de sus hijas menores de edad. A su mujer le diagnosticaron una enfermedad degenerativa hace 7 años, pero fue solo 6 meses antes de su muerte cuando le dieron el diagnóstico final: atrofia multisistémica, un trastorno neurológico degenerativo para el que no había un tratamiento más allá de los cuidados paliativos. A esta realidad se le sumó que sus dos padres desarrollaron alzhéimer casi al mismo tiempo.

Este tipo de realidades llegan a la vida de repente y consumen el tiempo de quienes han de gestionarlas. Pedro tenía que trabajar y a la vez tenía que hacerse cargo de todas las personas que le importaban. «El día tiene 24 horas y yo usaba cada minuto», explica. Al final, lo que conlleva la carga de infinitos deberes es que «el sentimiento se bloquee y, en ocasiones, parezca que ni existan», pero «la única verdad es que no hay tiempo para pensar en las emociones».

En la casa de Pedro las cosas se volvieron más complejas con el paso de los meses y, en medio de todo el caos que lo rodeaba, un día volviendo a casa se cayó de la moto: «No me pasó nada, pero me asustó pensar en qué hubiera pasado con mi mujer, mis hijas y mis padres si hubiese sido diferente. Me dije: Pedro, respira, cambia el chip y sigue».

Esta situación «se intentó gestionar con toda la normalidad posible, pero ninguno era del todo consciente de lo que estaba pasando». «Es curioso, pero la muerte parece demasiado lejana cuando la tienes tan cerca», y eso es algo que Pedro experimentó cuando le dijeron el diagnóstico de su mujer: «Le dieron 8 meses de vida, pero tampoco pensábamos que se iba entonces. Nunca piensas que eso va a llegar, por eso los tiempos se van gestionando sin querer. El mismo tiempo te va marcando el ritmo».

Entonces, llegó la pandemia, algo que les encerró muchísimo más en la enfermedad: «En el mundo había una pandemia, pero es que en mi casa había otra por encima de esa». Explica que en esos momentos su cabeza no podía poder parar de pensar en lo que iba a pasar con su mujer y sus padres. «Por un lado, sin querer que pase y, por otro lado, al revés, ojalá pase pronto por favor. Necesitábamos pasar esto y avanzar». Poco después falleció su mujer, pero apenas tuvo tiempo para llorarla porque la vida continuó y él seguía teniendo que cuidar de sus padres y sus hijas.

Sin embargo, aunque a veces no lo parezca, «el frío pasa y la vida sigue». Cuando Pedro fue capaz de mirar todo lo que vivió con perspectiva, se reconcilió consigo mismo, puesto que se dio cuenta de que «podía estar tranquilo, porque intenté hacer todo lo mejor que pude en cada momento». Todo lo que pasó le ha servido para entender lo que realmente importa: «Esto merece mucho la pena, el que pierde es el que se va. Tenemos 39 grados, nos asamos de calor y todos suspiramos, pero en realidad es genial. Esto permite vivir. Cuando hay salud no hay que buscar mucho más, sino valorar la vida y disfrutar de cada detalle».

Cambio de rutinas

Otro caso es el de Rosa Casabon, una mujer que convivió con su suegra durante 27 años mientras cuidaba de sus hijos pequeños y, durante unos meses, también de su madre enferma. Al mismo tiempo, trabajaba y tenía que gestionar el funcionamiento del hogar. Casabon contaba que «la llegada de tantos mayores a casa cambió las dinámicas domésticas por completo; al fin y al cabo, cada uno tiene sus manías, y tú lo único que quieres es que todos estén lo más cómodos posible».

«Había días en los que me resultaba muy difícil sacar a mi familia adelante; sentía que podía hacerlo mejor. Con el tiempo me di cuenta de que esa sensación nunca se iba a ir del todo», comentaba Rosa. A pesar de las dificultades, Casabon intentó vivir esta etapa desde la gratitud «para no caer en la desesperación ni en el agotamiento». La zaragozana se sintió feliz durante el proceso, pues sabía que estaba haciendo lo correcto. El amor por su familia la impulsaba a devolverles sus esfuerzos y la llevó a comprender, con el tiempo, que «no todo eran sombras», sino que también hubo «mucha luz en el proceso».

Sin embargo, en el hogar de Rosa no todo fue calma. A menudo echaba en falta «cierto desahogo económico» que le permitiera disfrutar de más tiempo con sus hijos; pero nunca recibieron ningún tipo de ayuda. Asimismo, recuerda los últimos años de vida de su suegra como muy dolorosos, dado que «la edad la volvió contra mí», y llegó hasta a insultarla. «Pasaba muchas noches sin dormir por la tristeza que me causaba», señalaba angustiada.

No cabe duda de que este fue un camino de altibajos, pero Rosa ha decidido recordarlo como un aprendizaje que le brindó «muchas lecciones valiosas de vida». Le llenó de alegría también ver cómo sus propios hijos, cuando se hicieron mayores, se implicaron en la causa para que ella y su marido también pudiesen disfrutar de un tiempo alejados de las responsabilidades.