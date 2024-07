Así es la República Independiente de Monegría: hoteles en cuevas, camellos y un aeródromo sin salir de Aragón

En Tardienta se encuentra el centro turístico y el aeródromo Tardienta-Monegros o como su creador y director, José Manuel Ayuda ha decidido nombrar la República Independiente de Monegría. Un espacio donde existen hoteles en cuevas, jaimas, castillos, camellos y aviones que atrae a un gran número de turistas tanto nacionales como internacionales y donde también se llevan a cabo grabaciones de campañas de publicidad, videoclips y programas de televisión.

Se trata de un lugar, situado cerca del la localidad de Tardienta, donde el propio propietario explica que hacen “todo lo raro y friki de este país”. Algo en lo que fue un adelantado a su tiempo cuando hace 32 años empezó con el aeródromo, siendo piloto instructor, pero que tras cinco años y tras un viaje al Sahara decidió volver con seis camellos. “Yo era instructor de vuelo y he acabado como camellero”, bromea José Manuel.

La expansión y creación del hotel cueva

Tras los camellos, decidió tomar la decisión de hacer algo más en el espacio que tenía y decidió empezar a crear más instalaciones y llevar a cabo más actividades. Entre otras cosas, un hotel cueva. José Manuel explica su proceso de creación: “No quería un hotel normal así que decidí hacer una cueva. Tuve que quitar la montaña, construir y enterrarlo. Fueron dos o tres años de trabajo duro”.

Entrada al Centro Turístico Tardienta-Monegros / Centro Turístico Tardienta-Monegros

El director del centro también adelanta que “está en proceso un nuevo hotel” pero no nos puede adelantar nada más “solo que estará relacionado con marcianos” y que “dará que hablar a nivel mundial”.

El éxito del centro turístico no es solo a nivel nacional, sino que también atrae a muchos turistas extranjeros. “No doy abasto si tuviera dos hoteles cueva más también los llenaría”, confiesa José Manuel.

También se llevan a cabo grabaciones

Pero, no solo turistas acuden al centro, numerosos equipos de grabación han ido a este singular lugar de los Monegros para grabar campañas de publicidad como Versace o programas de televisión como Frank de la Jungla o Jesús Calleja. Además, también en el recinto se llevan a cabo recreaciones históricas y clases de instrucción militar.

José Manuel fue pionero en algo que antes apenas existía en la zona: “Fui la primera iniciativa turística de los Monegros porque aquí no había nada, ni casas rurales ni nada”. También afirma que con el Hotel Cueva fue pionero al Gamplin antes de que estuviera en boca de nadie. Al mismo tiempo fue de los primeros en hacer paintball y airsoft en España.

Muchas de estas actividades ha dejado de llevarlas a cabo porque su “laboratorio de ideas turísticas siempre está funcionando hay que estar en constante cambio y evolución”, aunque a sus más de 60 años dice que ya está un poco cansado, pero que, al mismo tiempo, “un hombre parado no piensa en cosas buenas” y eso es lo que le hace seguir creando proyectos.

El aeródromo ya no se utiliza

Una de las actividades que más pena le da haber dejado de hacer es utilizar el aeródromo y dejar de llevar a cabo actividades con los aviones, pero él mismo explica que en la aviación “hay que partir de una gran fortuna para conseguir una pequeña fortuna” y no le suponía ningún beneficio.

A pesar de lo que pueda parecer el director del centro asegura que hace “locuras pero trabajando” porque a él no le ha regalado nadie nada, ya que, esto lo empezó “hace 32 años con un préstamo de 500.000 pesetas”.

Uno de los helicópteros en las instalaciones / TARDIENTA MONEGROS

La clave según él, es el “esfuerzo constante y no quedarse estancado, sino que hay seguir evolucionando” y llevando a cabo nuevas ideas. “Porque me dio por hacer cosas turísticas que si me hubiera dado por los cohetes estaría con Elon Musk”, bromea José Manuel.

El propietario también ha desarrollado productos propios. De esta forma, se puede encontrar cerveza artesanal elaborada por ellos mismos, mermelada, cava, vino o bombones. Todas bajo el sello de la República de Monegría.

El centro turístico Tardienta-Monegros o la República Independiente de Monegría es el trabajo de toda una vida de su propietario José Manuel, quien se emociona al hablar de sus camellos, ya que, de los seis que vinieron hace 27 años, solo quedan dos y ya están mayores. También se lamenta de la situación del turismo en Aragón: “A veces da rabia el ostracismo que hay en Aragón”.