"Vamos a ser facilitadores de las empresas sin caer en el intervencionismo"

PREGUNTA (P): ¿Qué motiva a un empresario de largo recorrido que fue presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón a incorporarse a la Administración?

RESPUESTA (R): Me gustaron los cambios y los nuevos retos que me planteaba este Gobierno. Creo que es una oportunidad para poner al servicio de nuestra región la experiencia que este equipo ha ido acumulando. Me he encontrado un fondo de armario tremendo, sobre todo con los conocimientos que se poseen después de crear más de 2.500 proyectos empresariales en los que han participado 100.000 profesionales. La gracia de todo esto es la conexión tan directa que el IAF tiene con las empresas y con los agentes del ecosistema empresarial aragonés. Queremos ser una bisagra

(P): Usted conoce bien a los empresarios. ¿Qué prioridades le exigen?

(R): Por un lado, que la Administración sea una herramienta facilitadora porque es la iniciativa privada la que tiene que tirar de los proyectos empresariales. Y por otro lado, piden cercanía y visibilidad para todos esos recursos que tenemos a nivel público, insituticional. Apoyo y proximidad con las empresas.

(P): Un gobierno del PP se caracteriza por tener un corte liberal en lo económico, pero el IAF es uno de los órgano más intervencionistas de los que dispone la consejería de Economía. ¿Esa es la intención?

(R): No queremos ser intervencionistas, aunque estaremos en el espacio natural en el que tenemos competencias y donde no llegue lo privado o requiera del apoyo de la Administración. Nuestra posición es ser facilitadores sin caer en el intervencionismo.

(P): Las pequeñas y medianas empresas son mayoría en el tejido empresarial aragonés, pero llevan tiempo denunciando que pintan bastos para las compañías de menor tamaño.

(R): La competitividad está asociada a tres ejes: el tamaño, la innovación y el talento. Creemos mucho en la pyme y la microempresa por su capilaridad, pero a las empresas que tenga deseos de crecer tenemos que ayudarlas. Las estadísticas nos dicen que el crecimiento te permite que las empresas con más tamaño tienen un mayor nivel de productividad, que los salarios que pagan la capacidad de internacionalizar de atraer talento de profesionalizar diversificar. Para eso hemos lanzado IAF Conecta, que es un nexo personalizado para las empresas que necesitan tener un acceso fácil a la Administración para que se desarrollen, compitan mejor y puedan innovar. Además, como tenemos una visión amplia del entramado productivo, detectamos tendencias y, fruto de esa relación con la empresa, vemos oportunidades de desarrollo dentro de ellas a nivel de innovación y productividad. Queremos trabajar en el desarrollo de 100 empresas al año.

(P): Si la pyme tiene una importancia capital en el tejido aragonés, no ocurre lo mismo con las startups. Aragón tiene una de las tasas de emprendimiento más bajas de España.

(R): Es verdad que la tasa de emprendimiento no es alta, pero sí es cierto que la tasa de supervivencia está por encima de la media. Detectamos que son pocas las que consiguen pasar al siguiente peldaño: crecer durante tres o cuatro años, salir al exterior, incrementar plantilla y demás. Ahí vamos a poner el foco, en el emprendimiento ligado a la aceleración y al escalado en sectores emergentes. Creemos que el modelo de negocio es clave para tener empresas más grandes y competitivas. Que se creen empresas está fenomenal, pero nosotros las queremos con futuro e impacto en el territorio.

(P): ¿Habrá una aceleradora de emprendedores en el IAF?

(R): Hay bastantes cosas encima de la mesa. Recursos de apoyo al emprendimiento en esta comunidad los hay en cantidad y calidad, pero quizás lo que falta es aunarlos, organizarlos más, que vayamos más coordinados y que les demos más visibilidad.

(P): Otras de las patas del IAF versa sobre facilitadores de la digitalización.

(R): La tecnología no es una parte más de las empresas, sino que debería estar absolutamente integrada. Es incuestionable que una empresa será tecnológico o no lo será. AWS, Microsoft y otras firmas van a aterrizar en Aragón y el objetivo es permeabilizar su llegada a todo el tejido porque nos han puesto en el mapa internacional.

(P): ¿Cómo lo van a hacer?

(R): La idea es promover la digitalización real del tejido productivo, sobre todo entre las pequeñas empresas que están en el día a día y que no tienen tiempo para pensar en otras cosas pensar más a medir largo plazo. Vamos a crear un sistema de retos de implementación de tecnología con impactos claros y monetizables. Es imprescindible involucrar al CEO para que detecte un agente de innovación en su empresa, que nos abra sus puertas para que podamos abrir los ojos a los responsables de las compañías sobre el impacto positivo que puede tener el medio plazo. Queremos que pierdan el miedo, porque yo he estado en esa situación de no saber por dónde empezar. Y queremos que esto se haga a partir de las aplicaciones disponibles en las empresas aragonesas, por lo que estamos elaborando un porfolio para que esté a disposición de las compañías. Queremos ponerlo en marcha a partir de septiembre u octubre y trabajar con unas 100 empresas. En paralelo, queremos generar nuevas startups con modelos disruptivas que puedan atraer talento altamente cualificado, y con estas tres patas queremos impulsar el sector tecnológico aragonés.

(P): En el otro lado de la balanza está Teruel, donde no se habla de centros de datos e innovación. En manos del IAF está también la gestión de los fondos de transición justa.

(R): Son una oportunidad sensacional para dinamizar el territorio a nivel socioecónomico de la provincia de Teruel. Son 88 millones de euros de inyección directa por un impacto de más de 200 millones. La primera línea de subvenciones, dirigida a pymes, ya se ha lanzado y hemos recibido solicitudes por valor de 24 millones, que supera los 21 que tenía el programa. En Aragón empezamos un poco atrasados con respecto a otras comunidades, pero nos han felicitado por cómo hemos sacado adelante. No se trata de gastar, sino de invertir en proyectos de calidad, de tener más ingenio y buscar un modelo diferenciador

(P): ¿Cuál es ese modelo para Teruel? ¿La energía?

(R): Son muchos, por recursos naturales y ubicación. Hablo del turismo, del agro y de por supuesto la energía. Es importante ayudar a mantener el tejido que ya existe porque hay proyectos como Motorland, el aeropuerto o Dinópolis que funcionan muy bien. Necesitamos proyectos tractores y sectores estratégicos. Pero no hay una fórmula mágica, sino tener claro hacia dónde quedamos y que cada euro que se invierta se haga en base a un plan.

(P): ¿Va a pedir más financiación para el IAF en los próximos presupuestos?

(R): Tenemos recursos humanos suficientes y extraordinarios y recursos económicos en función de las necesidades que tenemos que de forma eficiente. Se puede hacer mucho con los recursos que ya tenemos, pero mejor gestionados.

