La carambola que podría convertir a Huesca en subsede del Mundial 2030

Huesca no se rinde. Los responsables políticos de la ciudad, la provincia y de la comunidad aragonesa se mantienen firmes en su idea de que la capital oscense sea una de las subsedes del Mundial 2030 de fútbol que se disputará en España, Portugal y Marruecos. Y lo cierto es que, aunque es una situación complicada que requeriría de una carambola, Huesca todavía mantiene alguna opción de convertirse en el campamento base de alguna de las 48 selecciones que participarán en la mayor cita futbolística del mundo.

En cualquier caso, a día de hoy, la ciudad no reúne los requisitos para poder ser una de las localidades que presten ese servicio. El motivo que esgrimen fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que, en estos momentos, Huesca no dispone de la capacidad hotelera suficiente. Según la RFEF, no se trata tanto de una cuestión de plazas, sino de equipamientos que las acompañen. Es decir, para que una selección pueda alojarse en un determinado sitio, este debe contar, además de con las camas correspondientes, con una serie de añadidos (gimnasios, salas especializadas para reuniones, zonas de fisioterapia, etc.) con los que, según alega la RFEF, ahora mismo Huesca no cumple.

Una situación que, según matizan desde la federación, no es ni mucho menos definitiva por varios motivos. En total, la candidatura conformada por España, Marruecos y Portugal ha propuesto 94 subsedes para que las 48 selecciones elijan dónde quieren alojarse. Es decir, de esas 94 opciones iniciales –entre las que no está Huesca–, cerca de la mitad se quedarán fuera, ya que cada equipo elegirá un solo lugar para montar su campamento base. Además, las selecciones tendrán preferencia en virtud de su posición en el ránquin FIFA. Esto es, si Argentina (número 1) e Inglaterra (número 4) eligen la misma, la actual campeona del mundo tendría, a día de hoy, preferencia.

Pero también existe una segunda posibilidad, y es que una selección, por algún motivo, decidiese que quiere alojarse en un lugar concreto que no se incluye en los 94 propuestos por la candidatura. Por tanto, ahí sí podría entrar Huesca –y cualquier otra localidad–, aunque para ello debería llegar a un acuerdo con la federación de turno interesada, una situación que no es tan excepcional. Sin ir más lejos, la selección española se alojó durante la pasada Eurocopa en Donaueschingen, una pequeña localidad germana que no estaba incluida entre las opciones que se le plantearon en un inicio. Según ha podido saber este diario, la RFEF tenía conocimiento de este lugar y llegó a un acuerdo con el conjunto local para usar sus instalaciones y, además, construir un campo anexo nuevo. Una situación con la que todos ganaban pero que, eso sí, no corre a cuenta de la candidatura.

Cuarte y Villanueva celebran; Valdespartera protesta

En cuanto a Cuarte y Villanueva, su papel será el de sede específica puntual (VSTF, por sus siglas en inglés). Es decir, sus estadios (que deberán cambiar su actual césped artificial por uno natural para la cita) servirán como campo de entrenamiento para las selecciones que, eventualmente, les toque jugar en Zaragoza. Esto es, si la selección argentina tiene su alojamiento en la subsede de Éibar, pero disputa unos octavos de final en la capital aragonesa, podría entrenar un par de días en el campo asignado al hotel en el que se hospede.

Un privilegio que celebraban en ambas localidades. Gerardo Lope, alcalde de Villanueva de Gállego, reconoce a este diario su «sorpresa» y su «ilusión» por la noticia, e incluso se permitía soñar: «Ojalá nos toque Brasil». Asimismo, Lope también muestra su esperanza por recibir alguna ayuda para mejorar su estadio que, como ya se ha citado, deberá mudar su piel sintética a una de hierba natural. Una opinión compartida por Elena Lacalle, alcaldesa de Cuarte de Huerva, que admite que su localidad espera «contar con ayudas» para poder «adecuar los espacios».

Menos ilusión ha generado la segunda fan zone que se va a levantar en Valdespartera, en el recinto ferial. El presidente de la asociación vecinal del barrio, Adolfo Lahoz, denuncia en este periódico que le parece una noticia «horrible» para la que, además, no se ha tenido «en cuenta» a los agentes sociales. «Como siempre, ni nos han informado ni nos han pedido opinión», concluye Lahoz.

