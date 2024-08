¿Dónde trabajan los jóvenes zaragozanos en verano?

Hay una etapa de la vida en la que el verano deja de ser para ir de vacaciones familiares o hacer planes de piscina. Es en el periodo universitario cuando surge la necesidad repentina de planificar viajes divertidos con amigos, de disfrutar de grandes conciertos, de bailar las canciones de los artistas más famosos y de salir a tomar algo a cualquier hora del día. Y, para poder hacer todo eso, los estudiantes empiezan a buscar algún trabajo de verano, de esos que son esporádicos y que no requieren títulos universitarios pero sí muchas ganas. Son, en definitiva, trabajos para jóvenes.

Una de las opciones más recurrentes es la hostelería ya que, además de ser el sector con más oferta en los meses de verano, suele solicitar a gente con energía y, sobre todo, flexibilidad horaria. Marta, que tiene 23 años, ya lo ha experimentado. El verano pasado optó por ser camarera de bodas y, con tareas como servir copas y canapés, atender mesas o limpiar después de las celebraciones, considera que fue «una buena experiencia». Descubrió la oferta gracias a una amiga que se dedicaba a ello, y no se lo pensó dos veces. «Hacía una boda o como mucho dos a la semana. El resto eran días libres, y yo necesitaba algo de dinero porque al año siguiente me iba a estudiar a Barcelona», relata. Según explica, las «buenas condiciones» le han llevado a repetir la experiencia este verano.

Pero el sector hostelero no es la única opción para los estudiantes. El verano pasado, con apenas 20 años, Javier ejerció como basurero en Zaragoza. «Un amigo que trabajaba ahí me dijo que había que cubrir plazas en julio porque se iba mucha gente», recuerda. Dedicaba ocho horas al día a barrer y limpiar las calles de la ciudad para «conseguir dinero para el curso», expresa. «Era para mantener mi ocio», sostiene, y agrega que luego invirtió parte de lo obtenido en hacerse «un viajecico» con sus amigos. De lo que no se pudo librar fue del calor seco de la capital aragonesa. «Era exagerado, horrible. Estabas todo el día al sol y agachándote», cuenta.

Uno de los ámbitos que más ha triunfado últimamente entre los jóvenes de la capital aragonesa ha sido el de los eventos y, de forma más concreta, el montaje y desmontaje de las infraestructuras (escenarios, luces, salidas de emergencia, etc.) que se emplean para los conciertos y festivales de verano. El Grupo Pennywise se dedica a ello y es para el que trabaja Fernando desde junio. «Haces un cursillo obligatorio sobre temas de seguridad con cosas como qué hacer para levantar cargas. Luego mandas tu currículum y te escriben», explica. Las condiciones no son las mejores, ya que, además de trabajar durante muchas horas seguidas al sol, la retribución económica es escasa. Pero, según cuenta Fernando, al tratarse de gente joven –la mayoría tienen entre 20 y 25 años-, hay «buen rollo», y es una forma de cubrir sus gastos personales. «Eché a otras cosas, pero no me llamaron, y he cogido este porque quiero trabajar y ganar un dinerillo durante el verano para cubrir mis gastos», sostiene. Su plan es quedarse allí «solo para el verano», ya que durante el año le resulta más complicado de compaginar.

Ganar dinero para poder viajar

Algunos buscan, entre todas las opciones, la que más se ajuste a sus gustos. O la menos mala. Blanca, que estudia Ingeniería Industrial y que es aficionada a la montaña, está durante los meses de julio y agosto en la tienda Decathlon de Puerto Venecia. «Me marcho de Erasmus el año que viene y necesito dinero para poder irme», expresa. Y agrega que «aunque dan una beca para vivir allí, es poca y hay necesidades básicas que no podré cubrir». Trabaja ocho horas al día aunque, según relata, a veces está «hasta 11 horas en la tienda» porque se queda a comer allí.

Un camarero limpia las mesas de un bar, en una imagen de archivo. / María José López - Europa Press - Archivo

Muchos tratan de encontrar un oficio independientemente de lo que implique. «A mí me viene bien cualquier trabajo», expresa Juan. Ya ha probado varias opciones, una de ellas en un almacén en el que ha estado dos semanas. «Me traían cafeteras estropeadas. Otra persona las hacía funcionar y yo tenía que probar los botones, limpiarlas y empaquetarlas», explica. El dinero obtenido lo invertirá en una de las cosas que más disfruta: viajar con sus amigos. «Con lo que he ganado me marcharé a algún lado», expresa.

Luego llega septiembre y muchos abandonan estos trabajos que, aunque son sufridos, han durado dos meses. Con los ingresos obtenidos durante el verano afrontan el comienzo de curso, las primeras fiestas de regreso a la universidad, las visitas a los amigos que viven fuera e incluso la campaña de "La vuelta al cole". Sobreviven a los primeros meses de clases, y cuando llega de nuevo el verano tratan de encontrar otro oficio al que dedicarse. Y así hasta que, unos años más tarde, consigan dedicarse a lo que han estudiado. O no.

