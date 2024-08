Las vacaciones de los sanitarios y el aumento de la población hacen mella en los centros rurales de Aragón

Agosto es el mes por excelencia de vacaciones, de fiestas patronales y en muchas ocasiones, de volver al pueblo. Pero para que unos tengan descanso, otros tienen que seguir en activo y, por tanto, asumir el trabajo de los compañeros. Este es el caso de la asistencia sanitaria en Aragón, donde el déficit de facultativos ha hecho que no se hayan podido cubrir las vacaciones de algunos profesionales. El consejero de Sanidad aragonés, José Luis Bancalero, reconoció recientemente que no se iba a cerrar ningún centro de salud y ningún consultorio, pero sí ha sido necesario reorganizar y reducir los días de visitas médicas en algunos municipios, muchos de ellos, con población que se multiplica por dos o por tres.

La situación es complicada en distintos puntos de Aragón: Canfranc, Ayerbe, Cedrillas, Aliaga, Albarracín, Almudévar... aunque «no es nada nuevo», ya que se repite todos los años: «menos personal y más población», asegura José María Borrel, médico en el centro de salud de Ayerbe. Eso hace que haya que «priorizar recursos porque a todo no se puede llegar», reconoce. Las consultas y los domicilios se atienden pero según las circunstancias «habrá días en los que no se podrá ir a los consultorios», aunque «siempre procuramos que en la cabecera del centro haya médico y enfermera», asegura, para insistir que es «algo recurrente todos los veranos», sobre todo en municipios en los que la población se multiplica por las segundas residencias y la llegada de turistas. De hecho, en la entrada del consultorio se decía que del 1 al 14 no iba a haber visitas médicas en los consultorios locales de Ardisa, Biscarrués, Loarre, Sarsamarcuello, Linas de Marcuello o Santa Engracia de Loarre.

José María Borrel, médico en Ayerbe: «Todos los años falta personal pero el mayor problema son los turistas, que vienen cada uno a una hora»

«La organización que tenemos no se puede mantener en verano», señala Borrel, porque faltan profesionales y aumenta la población. «Llegan los forasteros y exigen inmediatez, todo lo que tienen es urgente», cuenta, para precisar después que se produce en todos los casos. De hecho, muchos se sorprenden de que «haya cita previa» o «vienen pidiendo que se les mande al cardiólogo» cuando el suyo está en Barcelona, por ejemplo, para una revisión y con eso «se pierde mucho tiempo».

Hay mucha burocracia, señala, y además, se producen pocos traslados de tarjetas sanitarias, con lo cual, las patologías son nuevas para el médico. De la misma opinión es Alejandro Sanz Arque, coordinador del centro de salud de Cedrillas. «Muchos vienen malitos de Valencia y te preguntas qué pruebas le habrán hecho, qué enfermedades tiene o qué tratamiento... es venir a lo loco», señala. En el centro «nos hemos empeñado en hacer el servicio no normal porque si un compañero tiene vacaciones no se puede pero salvo tres días contados vamos todas las semanas a todos los pueblos», cuenta. Por eso, él hizo guardia el miércoles y ha estado 32 horas seguidas trabajando». Y es que «en verano es cuando más gente hay; la población se duplica», asegura. Pone como ejemplo el pasado lunes hubo muchas urgencias en Cedrillas y no se pudo visitar El Pobo, así que el martes «estaban todos para atender y no podían esperar... así que venían a urgencias a Cedrillas».

La población local «entiende la situación» pero los veraneantes «no tienen ni idea y como no han hecho el desplazamiento no constan como pacientes aquí», insiste.

Jesús Gericó, alcalde de Escarrilla: «Nuestra gran reivindicación era tener abierto el PAC de Escarrilla, así que estamos satisfechos»

También en Aliaga «estamos justos», cuenta el alcalde, Alberto Vicente Valero, lo que provoca que haya días que las consultas en los pueblos de alrededor se suspendan. «En invierno todos tienen dos o tres días de consulta a la semana», pero ahora no; pero todos los vecinos son «conocedores de la situación»; hay que pedir cita y con el aumento de población es más complicado porque además si no hay visita se tienen que trasladar a Aliaga, un municipio que multiplica por cuatro o por cinco sus vecinos.

Horario en el consultorio de Allepuz. / EL PERIÓDICO

En Albarracín «no se cubren las vacaciones» en su totalidad y para que no se cierren consultorio cierran antes porque el «trabajo de cuatro lo hacen dos» con médicos de Atención Continuada, señala el primer edil, Daniel Úbeda.

Alejandro Sanz, coordinador en Cedrillas: «Una guardia supone 32 horas de trabajo para atender todas las consultas de los pueblos»

En Jaca, lugar turístico por excelencia, al alcalde no le constan «incidencias relevantes», señala el alcalde de Jaca, Carlos Serrano. Otro de los puntos calientes en anteriores veranos eran Escarrilla y Canfranc. En el caso del primero, el Punto de Atención Continuada «sigue abierto en verano» después de su reapertura en febrero, con lo que la situación es mejor que en años anteriores. Antes «tenían que ir a Biescas» pero al tener abierto «estamos contentos», ya que era una de nuestras reivindicaciones, señala Jesús Gericó, alcalde de Sallent de Gállego. «Entendemos que si queremos tener oportunidades en los pueblos, hay que ofrecer unos servicios básicos y la sanidad lo es», insiste.

Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc: «Al no mantener el PAC de Canfranc, en todo el valle del Aragón no hay atención y hay que ir a Jaca»

En el lado opuesto está Canfranc. En su caso, no se mantiene abierto en verano, ya que lo cerraron al final del invierno. «Estamos muy limitados porque hay mucha gente» y este punto «daba servicio a todo el valle» y ante su cierre, hay que ir a Jaca, explica el primer edil de la localidad, Fernando Sánchez. El motivo que le dieron fueron «las estadísticas» pero tras tanto tiempo cerrado «la gente desconocía de su existencia». Sánchez es «mal pensado y piensa que puede haber discriminación por el color político» en comparación con Escarrilla que sí está abierto.

Politización

En Almudévar en los últimos días también ha habido cruce de acusaciones. Tras la manifestación del lunes contra la amortización de dos plazas convocada por la plataforma Sos Sanidad Rural, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, visitó el municipio por sorpresa y se congratuló de la no existencia de espera en la atención sanitaria, algo que niega el alcalde, José Luis Abad –al que no se avisó de la llegada del representante sanitario del Gobierno de Aragón–, quien asegura que los días de visita en los consultorios sí que se han reducido y que la mejora en la asistencia no es tal ya que no se puede mantener la misma atención con menos médicos.

Concentración, en junio, en Ayerbe, contra la amortización de plazas. / EL PERIÓDICO

Esa politización de la asistencia sanitaria la critican desde la plataforma Sos Sanidad Rural de Ayerbe, desde donde aseguran que desde la consejería se «busca enfangar» porque sí que hay más presión a los médicos y «nos critican con el único argumento de que somos partidistas», algo que ellos niegan. Su labor es la de «defender la asistencia sanitaria» y con un médico menos porque se ha jubilado «no es posible». «Dicen que se sustituye por dos enfermeras, pero estas ya estaban», así que «sí, se amortiza una plaza», reiteran.

Este diario se ha intentado ponerse en contacto con Pilar Borraz, gerente de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, pero no ha sido posible.

Suscríbete para seguir leyendo