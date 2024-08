Crónica política | Aragón, Japón y los diques contra tsunamis

Japón lleva más de dos milenios construyendo estructuras para prevenir los tsunamis. Las estadísticas dicen que lo habitual es que, al menos, el país nipón sufra un maremoto al año, lo que unido a su tendencia a sufrir importantes terremotos hace que la potencia tenga que diseñar sus planes urbanísticos pensando en la prevención y en la contención de daños. Y viendo lo acontecido a lo largo del mes de julio en la política aragonesa, que sin ser año electoral (al menos, en la comunidad) debería haber sido mucho más calmado, da la sensación de que esta debe empezar a planear sus intereses como si de la costa japonesa se tratase.

La irrupción de Vox hace ahora cinco años en el tablero político nacional y, por ende, autonómico, ha conllevado una serie de seísmos que, mientras estaban alejados del poder, estaban relativamente controlados. Pero en Japón no todos los sucesos tienen la misma índole dentro de la escala de Richter, por lo que su cometido trata de cubrirse las espaldas para cuando la intensidad de la catástrofe asome la cabeza. Buena nota de ello deben tomar, y seguro que ya lo han hecho, en el Pignatelli.

Tener a la extrema derecha en las instituciones da pie a que los sucesos excepcionales cada vez lo sean menos. En tan solo once meses en el Gobierno de Aragón, Azcón tuvo que salir a intentar contener, sin éxito muchas veces, varios de los tsunamis que provocaron las salidas de tono de su exvicepresidente, Alejandro Nolasco, y de su exconsejero de Agricultura, Ángel Samper. Más allá de la gestión, que en términos económicos era relativamente escasa en comparación con la de las consejerías populares, los exabruptos ultras, alentados siempre desde Madrid, se contaron por varios.

Hace apenas un lustro, era impensable que un vicepresidente autonómico rompiese a las puertas de La Aljafería –palacio que, ironías de la vida, ejemplifica a la perfección la riqueza que pueden llegar a aportar los cruces culturales– un folleto sobre una de las celebraciones más importantes para una comunidad como la musulmana. Más allá de lo esperpéntico, la escena derivó en una serie de medidas, incluso de seguridad, que afectaron al día a día de la sede de gobierno. También era impensable que un partido dentro del Ejecutivo aragonés se mostrase a favor del trasvase, llevando el tsunami mes sí mes también a las puertas del parlamento autonómico. Maremotos que ya no llegaban desde el Mediterráneo, sino directamente desde las aguas fluviales del Ebro aragonés.

Todo ello, conviene recordar, en tan solo once meses de coalición. No es extraño, por tanto, comprobar el evidente alivio que sentían las filas populares al conocer la decisión de Vox de romper unilateralmente sus acuerdos autonómicos. No entendieron, por cierto, en las filas populares el desmentido de Samper a Azcón tras decir este que su cese había sido por petición propia, con unas palabras en las que, más que ocultar información, el presidente quiso echar un capote a su exconsejero de Agricultura de cara a su partido, Vox, en el que por cierto duró diez días afiliado.

La calma tras la tormenta

De vuelta a los sucesos sísmicos, la ruptura PP-Vox vino propiciada, nuevamente, por el mar. En este caso, por los miles de niños que llegan a las fronteras de Canarias y provocan un nuevo tsunami, esta vez humano. Y la respuesta, que cumplía con los mínimos exigibles para todos menos para unos, provocó el rechazo de los discursos sesgados que equiparan la inmigración ilegal a una de las siete plagas de Egipto. Pero el Egipto bíblico no es la referencia política de la comunidad aragonesa en estos momentos, que se asemeja cada vez más a la delicada geografía japonesa.

Y dicen que tras la tormenta siempre llega la calma, aunque en este caso se ha hecho de rogar. Cuando parecía que julio ya no daba más de sí, Salvador Illa y el PSC alcanzaban un acuerdo inédito con ERC y provocaban una nueva reacción en cadena de la política aragonesa. Un nuevo tsunami, el enésimo, que alargó el semi inhábil mes de julio hasta su último día, cruzándose además con el balance anual que Azcón, ya sin necesidad de diques de contención, dio a principios de semana.

Porque Japón lleva milenios acostumbrado a sufrir catástrofes, pero España y, particularmente, Aragón, están habituándose a los sucesos extraordinarios. Y a día de hoy, es una temeridad atreverse a decir que en el inhábil agosto amainará el temporal.

En cualquier caso, buena parte del Gobierno de Aragón se tomará unas semanas de descanso. Algunos elegirán la playa, otros la montaña. Unos se quedarán en Aragón, otros saldrán al extranjero. Pero lo que es seguro es que ninguno de ellos necesitará ir a Japón para arriesgarse a sufrir más tsunamis.

