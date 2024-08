El verano desborda las guarderías y los hoteles para perros en Aragón: "Cuando suena el teléfono tenemos que hacer un tetris"

Con la llegada de las vacaciones estivales, muchas familias con mascotas, principalmente perros, se sienten «algo abrumadas» por no saber cómo compaginar su época de descanso con el cuidado de sus perros. Pese a que cada vez hay más alojamientos pet friendly, también se están poniendo de moda los centros de cuidado de mascotas, conocidos popularmente como guarderías u hoteles caninos.

Los datos de ocupación de los diferentes centros Zaragoza evidencia que cada vez se confía más en este servicio. El dueño de Pet´s Kangoo, José Luis Buesa, señala que «este verano está siendo bastante atípico», e incluso se sienten «desbordados». «En estas fechas siempre hay mucha más demanda, pero sin duda alguna este año ha superado a cualquier otro. Desde el 1 de junio hemos estado prácticamente llenos. No obstante, la fecha más demandada se mantiene en el puente del 15 de agosto», explica. Algo parecido sucede en el Centro Canino Aragonés, con capacidad para un centenar de canes.

Este tipo de negocios tuvo un punto de inflexión durante la pandemia, que ha culminado con la Ley de Bienestar Animal, que obliga al dueño a cuidar de sus mascotas y no dejarlos solos durante más de 24 horas, en el caso de los perros. «En el confinamiento ocurrieron dos cosas. Por un lado, las personas se sintieron tan solas que adoptaron a muchos más perros, pero, al mismo tiempo, muchas guarderías caninas cerraron por lo compleja que fue la vuelta a la normalidad», explica Buesa, que asegura que esta situación dejó bastantes secuelas en el sector. «Ahora mismo tenemos una gran demanda, que sin duda alguna supera a la oferta. Cada vez que suena el teléfono tenemos que hacer un tetris para poder ofrecer nuestros servicios a todas las mascotas que podamos».

La guardería de Buesa, ubicada en la carretera de Huesca, tiene un modus operandi «poco normativo», según su dueño. Pet’s Kangoo tiene una licencia que le permite acoger a un máximo de 20 perros. El cuidador quiso montar una guardería con tan pocas plazas porque prefirió «apostar por un cuidado personalizado de cada animal que por una capacidad masiva». «De esta manera, podemos ocuparnos de cada perro en particular, conociendo sus necesidades y su psicología», añade.

Asimismo, este centro opta por dejar a los perros pasear juntos, porque Buesa piensa que hacer lo contrario es «no permitir que el can aprenda a gestionar sus impulsos e inhabilitar su parte más social. Las personas también se llevan mal entre ellas a veces, pero eso no significa que se vayan a matar ni a morder. Si no les dejas pasear con libertad, lo único que consigues es que no aprendan a lidiar con sus diferencias con normalidad y, por ende, desarrollen su parte más agresiva».

Clamor contra el abandono

Una de las clientes más habituales de Buesa, Silvia Martín, cuenta que su experiencia llevando a su perro a una guardería canina «ha sido excepcional». Martín cuida desde hace tres años a un mastín italiano que pesa 70 kilos. Su gran tamaño le impide llevarlo consigo de viaje, por lo que no le quedó «más remedio que buscar una guardería». «Te vas con pena por no poder llevártelo, pero con tranquilidad porque sabes que ahí está feliz y bien cuidado. Además, desde Pet´s Kangoo te envían vídeos todos los días para que puedas ver cómo está tu perro».

Otra de las guarderías caninas más celebres de Zaragoza es el Centro Canino Aragonés. Este negocio opera de una forma completamente distinta que el de José Luis Buesa. En primer lugar, disponen de una capacidad mayor: pueden acoger a 100 animales. Sin embargo, estos no se relacionan entre ellos, porque la filosofía del centro es totalmente distinta, como relata Susana del Río Sanz, trabajadora del centro: «Los perros salen a las instalaciones de uno en uno para evitar que haya conflictos entre ellos».

Desde la dirección de estos dos centros de Zaragoza se ruega que «no se abandone a los perros por no saber qué hacer con ellos en vacaciones. Los perros son una parte más de la familia, y si no se van a tener bajo ese pensamiento, es mejor no tenerlos».