La autoprotección, principal herramienta para disfrutar de las montañas con seguridad

En las salidas a la montaña es imprescindible planificar la actividad antes de salir, equipar la mochila con todo lo necesario y extremar la prudencia durante la marcha. “Planifica. Equipa. Actúa” es, precisamente, el lema de Montaña Segura, una campaña de prevención de accidentes en el medio natural fruto de un convenio de colaboración entre Gobierno de Aragón, Aramón y la Federación Aragonesa de Montañismo.

La autoprotección es la principal herramienta para disfrutar de la actividad y evitar accidentes en nuestras salidas al medio natural. Una autoprotección que debe comenzar en el preciso momento en el que se diseña la ruta o excursión y extenderse hasta que esta ha terminado y todos los participantes están de regreso. Por este motivo, desde Montaña Segura señalan que el conocimiento de la montaña y la técnica se adquieren con una larga y prudente práctica y dan una serie de recomendaciones para disfrutar de estas actividades con seguridad.

Primer paso: la planificación

Para empezar, es muy importante elegir bien las excursiones, adecuándolas a las capacidades físicas y técnicas de las personas que las van a realizar. Es altamente recomendable evitar salir en solitario y hacerlo con compañeros experimentados y, además, adaptar las actividades en grupo a la persona menos capaz. Un cálculo del tiempo que nos va a costar hacer la excursión, así como de los desniveles y distancias a superar nos ayudará a valorar si vamos sobre lo previsto y, en caso de no ser así, poder darnos la vuelta a tiempo.

Antes de salir a la montaña, y especialmente si se hace en solitario, se debe avisar a familiares o amigos de la ruta que se va a hacer y cuándo está prevista la vuelta.

Hay que tener en cuenta que los cambios bruscos de tiempo son frecuentes en la montaña, por lo que es de vital importancia consultar las previsiones meteorológicas y prestar especial atención a las tormentas en barrancos. En base a esta información, hay que asegurarse de llevar siempre en la mochila equipo suficiente y adecuado para la actividad que se va a realizar, así como agua y comida para poder alimentarse con frecuencia. Ropa de abrigo, chubasquero y un calzado adecuado para la montaña no pueden faltar. Además, para orientarnos será imprescindible llevar un mapa, y muy aconsejable aprender a utilizar el GPS de nuestro teléfono móvil –que también llevaremos- para orientarnos con el en caso de extravío (con mapa de la zona y trazado de la ruta descargado). Un botiquín y su manta térmica puede solucionar pequeños problemas y facilitar el éxito de la ruta.

Para orientarnos es imprescindible llevar un mapa, y muy aconsejable aprender a utilizar el GPS de nuestro teléfono móvil. / Servicio Especial

Durante la actividad

A la hora de salir a la montaña no hay que tener prisa ni llegar a la extenuación: no hay que extralimitarse y conviene efectuar cortos descansos en lugares abrigados. Hay que recordar que el objetivo no es llegar a la cima, sino que la excursión termina en el valle, por lo que siempre se deben guardar fuerzas para el regreso.

La seguridad personal siempre debe ser una prioridad, incluso en las zonas “fáciles”. Hay que controlar los riesgos que se asumen y renunciar a seguir adelante en caso de que estos riesgos se valoren excesivos. Mantener siempre una actitud responsable, porque más vale retirarse a tiempo que exponerse a tener un accidente.

Por otra parte, en caso de accidente, Montaña Segura recomienda no perder la calma y establecer un orden de prioridades para solicitar ayuda. Es importante prevenir todo lo que pueda agravar el accidente, protegiendo al accidentado y a uno mismo, y dar aviso lo antes posible al 112. Para poder realizar una llamada al 112 será necesario disponer de cobertura de alguna compañía de telefonía móvil, aunque no sea la propia. Sin cobertura de ninguna compañía no es posible llamar al 112.