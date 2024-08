La venta de aires acondicionados y ventiladores se dispara en Aragón: "Si hace calor, se vende todo"

En pleno verano, Aragón se ve afectada por continuas olas de calor que no parecen dar tregua a los ciudadanos. Los zaragozanos apenas han disfrutado de un respiro de dos días entre una ola y otra, y el mes de julio ha transcurrido sin un alivio significativo.

Para muchos, la solución ante estas temperaturas extremas es refugiarse en sus casas, pero para otros esto solo significa pasar aún más calor. En este contexto, quienes mejor perciben el impacto de este tiempo extremo en la vida cotidiana son los vendedores de ventiladores y aires acondicionados. José Luis Navarro, trabajador de Tien21 Duquesa, resume así la actualidad del negocio: "Si hace calor, se vende todo".

Las tres olas de calor que ya han sacudido la capital aragonesa en lo que llevamos de verano han disparado las ventas de productos que combaten las altas temperaturas y, en ocasiones, estos negocios se han visto "desbordados". Así lo explica Navarro: "Nos organizamos de manera similar a cómo la gente gestiona el calor; normalmente con mucho agobio, porque el bochorno de esta ciudad nos vacía la tienda por completo. La operación ventilador está siendo una locura este año".

Si coinciden en algo los vendedores de este tipo de aparatos es describiendo la dinámica de compra estival: "Se vende más en las épocas de más calor, no entre ellas, por lo que, aunque seamos previsores, muchas veces nos quedamos sin estoc. Las personas van a comprar aires acondicionados y ventiladores tras haber estado una noche sin poder dormir, pero cuando vuelven a dormir con normalidad se olvidan de que días antes lo han pasado así".

Esta tendencia refleja cómo la necesidad inmediata de alivio lleva a los clientes a buscar soluciones rápidas y accesibles, como la compra de "ventiladores de techo, aires acondicionados portátiles y climatizadores de agua", productos que, según Bona, están siendo los más vendidos del verano. No obstante, en ocasiones es tal la urgencia que "las personas vienen tan desesperadas que ni miran los precios", comenta José Antonio Braulio, dueño de Novotec Electrónica.

En la otra cara de la moneda están los aires acondicionados de instalación fija, los productos que, sorprendentemente, están siendo los menos vendidos de esta época del año. Esto es así porque "se vendieron sobre todo al principio de verano. Ahora es muy difícil que alguien esté dispuesto a esperar 15 o 20 días a que le instalen el aparato", relata Navarro. De hecho, para algunos negocios esta disminución de la demanda de aires acondicionados fijos no solo se ha observado en verano, sino también en los meses previos. "Este año habremos vendido un 40% menos que el año pasado", señala Bona.

La realidad es que la venta de estos aparatos sigue un patrón estacional bastante claro. Navarro explica que la venta de estos productos "se dispara en los meses de mayo y junio. Este año, sin embargo, la demanda se ha prolongado hasta principios de julio, porque el calor ha tardado un poco más en asentarse que otros años". De esta manera, durante las olas de calor más intensas, los aragoneses suelen preferir aires portátiles, porque, según Bona, piensan: "me lo llevo puesto que si no esta noche no duermo".

Aunque cuando el calor es tan excesivo como en las últimas semanas las personas parecen olvidarse de los precios de estos dispositivos, el panorama actual es, tal y como dice Bona, el mismo de todos los años: "el precio de los ventiladores suele estar entre los 40 y los 100 euros, el de los climatizadores entre 100 y 150, y el de los aires acondicionados portátiles entre 300 y 500 euros".

