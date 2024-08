Los agricultores aragoneses sin ayudas ecológicas: "Da la sensación de que ha influido la ideología de Vox"

La denegación del 35% de las ayudas agroecológicas cayó como un jarro de agua fría en las cuentas de los más de 500 operadores ecológicos de la comunidad que quedaron fuera de una línea PAC que, hasta este nuevo período (2023-2027), había llegado a todos los solicitantes. Ahora, la nueva consejería de Javier Rincón ya conoce la cuantía que deberá conseguir para satisfacer las demandas del sector primario aragonés: 1,5 millones de euros. En ese sentido, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha contactado con varios de los afectados para que aporten su punto de vista y cuantifiquen, en sus casos personales, cuál es la cuantía que podrían perder de no revertirse esta situación.

Nicolás Aldea Yus: viñedos en Almonacid de la Sierra

Hace casi una década, los viticultores de Almonacid de la Sierra, en la comarca de Valdejalón, presentaron un proyecto para transformar sus viñedos hacia un modelo más sostenible, lo que permitió a agricultores como Nicolás Aldea Yus incorporarse a las ayudas agroecológicas de la PAC en la mitad del anterior período (2014-2021). Ahora, en cambio, Aldea Yus ha sido uno de los afectados por la inesperada denegación de solicitudes que la anterior consejería de Ángel Samper dejó en herencia.

En su caso, la subvención rondaba los 5.000 euros anuales por las 50 hectáreas en las que produce, lo que en este nuevo lustro supone una pérdida de 25.000 euros. «Aunque digan que viene de una orden de la anterior consejería (del socialista Joaquín Olona), me da la sensación de que influye la ideología del partido que llevaba Agricultura (Vox)», argumenta el operador de Almonacid, que recuerda que los objetivos de la nueva PAC 2023-2027 son precisamente incentivar la producción en ecológico, con la vista puesta en una agricultura más sostenible en 2030.

Además, Aldea Yus añade que, por lo general, la producción ecológica «coincide» con zonas más desfavorecidas, que intentan aportarle un «valor añadido» a sus productos para diferenciarse. «Es un doble palo», subraya al respecto. En cuanto a la actitud de la nueva consejería de Javier Rincón, el viticultor asegura que ya notan un «cambio de actitud», especialmente en la creciente «interlocución», en este y otros temas, por lo que espera que el conflicto se resuelva positivamente. «Estas ayudas sirven para compensar parte de los riesgos y sobrecostes que tiene producir en ecológico», concluye.

Blanca Bertol Serrano: cereal de secano en Figueruelas

Tras 18 años como agricultora profesional, Blanca Bertol Serrano decidió dar un giro en su modo de producir hace ahora un lustro, comenzando a operar en ecológico. En estos momentos, la agricultora de Figueruelas cuenta con una pequeña explotación de más de 20 hectáreas de cereal de secano, a las que hace poco añadió otras nueve hectáreas de cultivos de almendro ecológico. Su caso es también uno de los más de 500 que se han quedado fuera de las ayudas agroecológicas de la PAC, sin ser nueva incorporación, que en su caso calcula que ascenderían a unos 1.000 euros anuales, 5.000 si se tiene en cuenta todo el período 2023-2027.

Blanca Bertol Serrano, en sus cultivos en Figueruelas. / Servicio Especial

«A día de hoy, sigo sin tener ningún tipo de notificación sobre la denegación de mi solicitud, por lo que no puedo presentar las alegaciones correspondientes», denuncia Bertol Serrano, que además asegura que, al cobrarse las subvenciones normalmente en diferentes conceptos, «es muy farragoso saber si has cobrado o qué ayuda». Asimismo, para la agricultora figueruelana el no haber entrado en este nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR) supone un roto que se une a que, al ser este su quinto año produciendo en ecológico, ya no podrá pedir a partir del próximo curso las ayudas a la calidad agroalimentaria.

Ahora, eso sí, Bertol Serrano espera que con el cambio de consejería la situación se revierta y todos los operadores ecológicos de Aragón puedan cobrar estas ayudas: «Parece ser que la primera toma de contacto (con el nuevo Departamento de Javier Rincón) ha sido positivo. Nos dicen que están mirando cómo solventar el tema, así que vamos a darle un voto de confianza. Aunque es cierto que venimos de una gestión anterior (por Samper) nefasta».

Tere y Bernardo: leñosos en Valdeltormo

En muchas ocasiones, la agricultura ecológica recibe un cliché sobre la gente que la lleva a cabo, en cuestiones como la edad, pero nada más lejos de la realidad. Tere y Bernardo son un matrimonio de 62 y 65 años, respectivamente, que producen en ecológico desde Valdeltormo, una pequeña localidad del Matarraña turolense de poco más de 300 habitantes. En su caso, el haberse quedado fuera de las ayudas agroambientales de la PAC supone dejar de percibir en torno a 6.000 euros anuales, por lo que la cifra total de los cinco años alcanzaría los 30.000 euros.

Tere y Bernardo, en su plantación ecológica en Valdeltormo. / Servicio Especial

Asimismo, no se trata tampoco de nuevas incorporaciones al sector, pues llevan cultivando de forma sostenible desde el año 2002 y, hasta este 2024, siempre habían recibido las ayudas correspondientes. «Llevamos muchos años peleando por lo ecológico, por la transformación del producto para que tenga más calidad», asegura Bernardo, que en estos momentos gestiona junto a su mujer 35 hectáreas de leñosos y que acusa a la DGA de «falta de sensibilidad» y de «no conocer el medio rural» tras dejar fuera al 35% de las solicitudes. «No me vale que quien gestiona no sepa qué es lo que está gestionando», dice al respecto, y advierte: «Si no solucionan esto, van a surgir muchísimos problemas, especialmente a la gente joven. O reciben este tipo de ayudas o será una muerte prolongada del ecológico».

En ese sentido, el agricultor turolense lamenta que, a raíz de situaciones como la actual,_«de cara a la galería quedemos como meros perceptores de ayudas». «Apostamos de forma importante por el medio rural, por vivir en nuestros pueblos, pero cuando ves decisiones así dan ganas de salir corriendo».

