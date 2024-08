Aragón consigue reducir las listas espera en pleno mes de julio

Contra todo pronóstico, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha logrado reducir las listas de espera en pleno mes de julio. Se trata de una situación totalmente inusual porque, tal y como ocurre en el resto de comunidades, las demoras quirúrgicas siempre crecen en verano debido a las vacaciones y al cierre de camas.

Sin embargo, la consejería dirigida por José Luis Bancalero ha conseguido cambiar la marcha al registrar 220 pacientes menos en lista de espera respecto al mes anterior (junio). De este modo, en estos momentos hay 6.542 personas en Aragón que aguardan una operación desde hace más seis meses, la segunda mejor cifra de la era del gobierno de Azcón -la mejor fue en agosto de 2023, con 6.149 pacientes- tras cuatro meses consecutivos de bajada después de haber encadenado otros cinco de subida.

Fuentes de la consejería han puntualizado este martes que "es la primera vez" que la espera quirúrgica en Aragón disminuye en julio desde que se publican los datos en el formato actual (2012). "En años anteriores se incrementaba la lista de espera en este mes en torno a 150-300 pacientes", han añadido.

La reducción que se ha producido viene motivada por la disminución de demoras en la especialidad de Oftalmología, donde en junio había 1.844 pacientes y bajaron a 1.481 en julio (363 menos). Esta es la nota positiva. Por su parte, en Traumatología la cifra ha subido 2.011 pacientes, 16 más que en junio, mientras que en Cirugía General y de Digestivo la cifra apenas ha variado en un paciente (865)

Las medidas

No hay que olvidar que cuando el nuevo Ejecutivo autonómico llegó al Gobierno de Aragón se anunció una auditoria en septiembre de 2023 (de la que todavía no hay noticias) para "pulir" datos y pacientes pendientes de operar que, según se denunció, el anterior Gobierno de Lambán no había incluido en el sistema. Esto llevó al primer enfrentamiento sanitario entre Gobierno y oposición. Un año después, siguen sin figurar en el sistema pública las demoras quirúrgicas de julio de 2023.

En todo caso, para conseguir la reducción de las listas de espera ha sido fundamental las medidas aplicadas para optimizar los recursos y realizar más operaciones. Además de haber fomentado las cirugías por la tarde, de haber mantenido las operaciones en sábado por la mañana y de la concertación de cirugías con otros centros como el Militar o la MAZ, en este periodo estival se ha incrementado la oferta quirúrgica. "El personal ha reorganizado las vacaciones para ser más eficientes", han recalcado desde el Salud.

De acuerdo a este plan, en el hospital Universitario Miguel Servet se tiene previsto realizar en torno a un 10% de sesiones quirúrgicas más este verano respecto al verano de 2023. Por su parte, en el hospital Clínico entre julio y agosto se van a realizar en torno a un 8% más de operaciones que en el mismo periodo del año anterior.

Cirugía mayor ambulatoria

En el hospital Provincial se ha mantenido una programación semanal de 160 intervenciones de cataratas a mitad de julio. Asimismo, desde el 15 de julio al 15 de septiembre se realizan dos sesiones diarias, duplicando la actividad del año anterior. A partir de la segunda quincena de septiembre se tiene previsto recuperar las 4 sesiones quirúrgicas diarias, según ha matizado Sanidad. Por otro lado, el hospital de Alcañiz ha derivado pacientes para operarse de cataratas en el Clínico (66 personas) y en el Provincial (55 personas). Actualmente hay 87 pacientes derivados a estos dos centros de la capital aragonesa, y los pacientes se intervendrán, en su gran mayoría, a lo largo de los tres próximos meses.

Oftalmología, la especialidad que más descenso ha experimentado, lo ha hecho porque el 95% de las intervenciones son de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), lo que implica que el paciente no requiere de ingreso. El Clínico cuenta con dos quirófanos para estos pacientes ambulatorios, más un tercero en el centro de Ejea de los Caballeros. Además, ante las limitaciones del hospital, se ha firmado un nuevo concierto para el alquiler de quirófanos en otros centros (concretamente en la Clínica Hernán Cortés).