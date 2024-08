El consejero de Sanidad saca pecho

El consejero de Sanidad no comparece en muchas ocasiones ante los medios (sí que da a conocer su trabajo a través del Departamento de Comunicación), pero esta mañana ha querido hacerlo para sacar pecho por las listas e espera quirúrgicas. No solo eso, también por la demora en Atención Primaria, por la atención sanitaria en general y por el éxito de la fidelización MIR, que ha logrado retener a un centenar de talentos en la comunidad. Es cierto que a Bancalero se le puede preguntar de todo (lo relacionado con su ámbito) y a todo responde, sobre todo, cuando es para hablar bien del actual gobierno y mal del anterior, el liderado por Javier Lambán, o del nacional, que tiene al frente a Pedro Sánchez.

En Aragón la asistencia sanitaria está asegurada. En algunos centros de salud se ha reducido los días de visita, pero «se cumple al cien por cien el decreto de 1997» que regula ese número de visitas del médico en función de la población. De hecho, aseguró Bancalero que «en algunos municipios sabemos que aumenta la población, pero porque se dice y no porque tengamos datos». Unas cifras que ayudaría a tener una mejor planificación si todo aquel que va a una zona rural pidiera la tarjeta de desplazado «para poder organizar». Con esos datos «seríamos capaces de planificar mejor», pero aun así «es mucho mejor que la que hizo el anterior gobierno, que fue nula», volvió a insistir.

También hizo referencia a la fidelización MIR, que ha conseguido que 54 especialistas se hayan incorporado al ámbito hospitalario y 52 en Atención Primaria. «Las cosas cuestan, pero no ha sido un fracaso», aseguró, aunque también reconoció que le hubiera gustado que fuera el 100%. No ha sido posible porque «vino limitado por la falta de apoyo desde el ministerio». Así, explicó que Aragón solicitó mover a los residentes (sobre todo de último año, los que terminan la residencia en septiembre) «por todo el territorio de Aragón» pero «solo se nos permitió en aquellos centros que están catalogados como docentes y eso nos limita». Ahí, aprovechó de nuevo para criticar al Gobierno de Sánchez, del que dijo que «no es de fiar. Por eso, «no podemos fiarnos de saltarnos esa norma y que nos abran expediente para que al año que viene no pueda tener residentes». De hecho, la limitación de contar con unidades docentes ha hecho que algún profesional no haya podido ir a un centro de salud rural como Cantavieja, como se deseaba.

Preguntado por la falta de especialistas en hospitales, como por ejemplo Alcañiz, que lleva un mes sin reumatólogos ni neumólogos, respondió que es necesario un desplazamiento pero «no disminuirá la calidad asistencial». El déficit de profesionales es ya un problema por «la nula planificación», pero será mayor «de aquí a tres años» ante la falta de relevo generacional total en el ámbito de Atención Primaria. «Aunque se quedaran el 100% de los residentes de Medicina familiar no tenemos el relevo garantizado», aseguró.

Hasta entonces, dejó caer otro dato positivo. El referido al informe del Sistema Nacional de Salud, publicado por el ministerio el lunes, por el que la demora en Atención Primaria a nivel nacional es de 9 días y en Aragón «estamos en 4,13, es decir, por debajo de la mitad», lo que supone una mejora. «Cualquier otra noticia lo único que hace es ruido para poder distraer el trabajo». Tan satisfecho estaba ayer Bancalero que, al terminar la comparecencia y antes de reunirse con los oftalmólogos del Clínico, dijo: «¿He aprobado, no?»