Los vecinos de Utebo, tras unas horas de confinamiento: "Tuve un poco la sensación de volver otra vez a la pandemia"

Pasear esta mañana por las calles de Utebo era hacerlo como cualquier otro día: sin mascarilla, sin medidas de protección y bajo el sol abrasador de agosto. Y es que, tras haber pasado una noche confinados, los vecinos del municipio han amanecido con la noticia de que podían retomar su actividad habitual. Los más valientes han salido a primera hora de la mañana sin preocupaciones, y su paseo por las calles ha animado a los que todavía temían las posibles repercusiones de la nube tóxica.

La cristalera de la Clínica Veterinaria Parque Europa, situada en la calle Tenerife, deja visualizar a una de sus trabajadoras, Marta, que como de costumbre conversa con unos clientes. “El día de hoy ha transcurrido con total normalidad, vida normal”, relata. “Normal” es el adjetivo que emplea también para describir la jornada de ayer, en la que lo único diferente que percibió fue la falta de vecinos por la calle. "Tuve un poco la sensación de volver otra vez a la pandemia", sostiene. Pese a ello, los clientes no dejaron de acudir a su centro. “Tuve el trabajo que tenía citado, y los que tenían que venir a comprar, vinieron”, agrega. Y continúa su trabajo.

Marta, veterinaria de la Clínica Parque Europa de Utebo / Miguel Ángel Gracia

A la salida de la veterinaria, un par de vecinos conversan entre ellos. Unas calles más adelante, se oyen voces. Llegan desde la terraza del Bar La Plaza, que tiene varias mesas ocupadas a pesar del intenso calor. Es la hora del vermut, y mientras los vecinos disfrutan de su aperitivo, relatan qué sensación tuvieron cuando ayer, a las 20.30 horas de la noche, les llegó el aviso que anunciaba el confinamiento obligatorio. “En cuanto saltó la alarma, apagué el aire y cerré las ventanas”, explica una mujer mayor. Sentado a su lado, un señor añade: “Estábamos un poco asustados, pero bueno, no fue mucho”.

Por una de las calles paralelas camina Teresa, una vecina de la localidad que acaba de llegar de Zaragoza. Ha salido a las 10.00 horas hacia la capital aragonesa porque tenía cita con el dentista, pero lo ha hecho con inseguridad. "Me he enterado de que estábamos desconfinados por mi hija, porque con esto de que avisen por redes sociales y esas cosas, yo no me entero”. Y añade que se ha ido a su cita médica con “cosa” porque, según le ha comentado su hija, “si empezaba a oler de nuevo, volverían a confinarnos”. A pesar de tener las ventanas cerradas y el aire acondicionado apagado, Teresa también se sintió desprotegida durante las horas de confinamiento. "Sin aire acondicionado y sin nada, no he dormido en toda la noche. Ha sido horrible”, explica.

Pero ni la incertidumbre ni el miedo han frenado esta mañana a los vecinos de Utebo, que han confiado en el mensaje de desconfinamiento anunciado por las autoridades y han retomado sus rutinas. "He vivido todo esto con normalidad, y las personas que han venido a comprar aquí, también", relata Antonio Soriano, de la Carnicería Soriano-Sariñena. "Los clientes comentaban la alarma que sonó ayer, pero ya está", añade.