Los trabajadores de Bosal: "Vamos a luchar hasta el final para que un cierre como este no se vuelva a repetir"

Javier Castillero trabaja para Bosal desde que la fábrica abrió sus puertas, hace ya 33 años. David Palacín se emplea para la multinacional con sede en Pedrola desde que salió de la universidad, allá por 1999. Los mismos años lleva trabajando José María Pérez, a quien le quedaba un año y medio para jubilarse. Son tres de los 131 trabajadores de la planta que han dedicado su vida laboral a una compañía que ahora baja la persiana de la noche a la mañana, declarándose insolvente para no asumir siquiera las indemnizaciones mínimas del expediente de regulación de empleo que este miércoles se negocia en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

El anuncio de la clausura de la dactoría ha sido todo un jarro de agua fría para la plantilla, que, con la mayor parte de ella entre los 45 y los 55 años, se ve en la calle "con una mano atrás y otra delante", como dice Leonardo Díaz, un empleado argentino que llevaba ocho años en la planta. "La empresa no se quiere hacer cargo de nada. Se lo tienes que decir a la familia como puedes y buscarte la vida en otro sitio, pero es lamentable el marco legal, que nos puedan hacer esto. Que una empresa pueda cerrar de un día para otro... Nadie tiene una empresa 20 o 30 años perdiendo dinero, que es lo que dicen ahora. En fin, que no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando hasta el final, porque esta quizás la tenemos perdida, pero esto es para los compañeros que vienen después", decía el hombre en mitad de la concentración que ha reunido a más de 200 personas y a la que han asistido representantes sindicales de CCOO, UGT y OSTA y de los partidos CHA e Izquierda Unida.

Entre el gentío, varios niños, de vacaciones escolares, que agarraban la mano de sus padres, a quienes se les comunicó el ere extintivo unos días antes de su propio periodo vacacional. Un niño de ocho años tiene David Palacín, al que todavía no le ha podido contar el asunto, y que a sus 48 años tiene que buscarse la vida. ngeniero industrial, lleva un cuarto de siglo en la fábrica y ahora se encargaba de asuntos de logística y proveedores. "Al principio sientes un poco de incredulidad. Los resultados no habían sido del todo favorables en los últimos años y hubo un tiempo en el que pensábamos que esto podía ocurrir, pero no en este momento, ya que seguíamos teniendo contrato con Volkswagen hasta 2026. Es una situación dura, triste y lamentable, sobre todo después de trabajar 25 años y formar un ambiente casi familiar, con un equipo de trabajo buenísimo. Que te cierren sin previo aviso es lamentable, pero llegados a esta situación, ¡qué menos que nos paguen lo que es justo!", comentaba el trabajador.

Leonardo Díaz y David Palacín, este miércoles en la protesta a las puertas del SAMA. / Laura Trives

Dice Palacín que su caso es el de la mayoría. "Te metes en unas edades complicadas cuando rondas los 50 y tienes que salir de nuevas al mercado laboral", agrega. Todos tienen claro que se tendrá que buscar la vida, pero una senda de incertidumbre se abre para los que ya rozaban con los dedos la jubilación. Es el caso de Javier Castillero se encontró con el "percal" cuando se despertó tras haber trabajado un turno de noche. "Era una situación que no esperábamos, había mucho trabajo y con motivo de esa subida de la producción habían incorporado el turno", explica el trabajador.

"Llevo en la empresa 33 años, desde que abrieron, y tengo 45 cotizados y una edad bastante elevada. Me va a suponer perder mucho dinero, porque en vez de ir al 100% con una jubilación normal creo que me dejaré más de 700 euros por ir a una jubilación anticipada involuntaria. Esta gente me está llevando a eso, porque si nos dieran lo que nos corresponde todo sería más sencillo", señala el hombre, que no oculta su "pesimismo" con respecto a la reunión.

No se rinde todavía José María Pérez, que a sus 63 años quiere, como el resto, que la actividad vuelva a la empresa. "Hasta que no se nos comunique el cierre definitivo vamos a lucharlo, aunque tal y como lo plantea la empresa no se nos permite ser optimistas", señala. "Es que imagínate qué golpe nos han dado. Nunca crees que esto va a suceder, además con un contrato de larga duración y volúmenes de producción altos", concluye, a la espera de que la evolución de unas negociaciones que se extenderán hasta el próximo día 21 de agosto.