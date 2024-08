Los precios de los libros de texto aumentan hasta un 12% en Aragón

Un mes antes del inicio de las clases en Aragón, las librerías zaragozanas están totalmente volcadas en la venta de materiales educativos. Ana Navarro, encargada de la sección de los manuales escolares de la Librería Central, comenta que este año las editoriales han subido los precios de los libros como "nunca antes lo habían hecho", ya que el incremento está entre un 8% y un 12%. Navarro atribuye esta subida a la digitalización de las aulas, lo que ha provocado que cada vez las editoriales tengan menos beneficios.

El uso de Chromebooks (libro digital) es cada vez más común en las aulas, pero todavía no parece que le hayan ganado la batalla al papel. De hecho, cuando estas herramientas digitales llegaron a los colegios e institutos, muchos libreros se alarmaron, ya que "pensamos que afectaría significativamente al negocio", asegura Eduardo Orihuela, trabajador de la librería Siglo XXI. Sin embargo, a día de hoy el sector respira con tranquilidad, porque, como explica Orihuela "no tantos colegios los utilizan, solo tres de los centros con los que colaboramos lo hacen", indica. «Hace un año temíamos que la demanda de este tipo de material escolar creciera y afectara a nuestras ventas, pero al parecer no es tan sencillo reemplazar un libro de texto. De momento, es un tema que está estabilizado», señala Orihuela.

La realidad es que, incluso en los centros que han integrado la tecnología en su método educativo, se siguen comprando algunos libros de texto. Eli Navarro, trabajadora de la Librería General, destaca que muchas familias prefieren tener los libros físicos porque están convencidos "de que ninguna herramienta digital puede superar la conexión que existe entre la memoria y el papel".

Tanto es así que algunos de los centros que habían adoptado los Chromebooks como herramientas de trabajo están volviendo a los libros de texto progresivamente, como ha ocurrido en el instituto Goya. Desde la Librería Central, Ana Navarro confirma esta tendencia: "El problema de los Chromebooks se está solucionando solo. La mayoría de los centros que los utilizan están volviendo al papel porque se están dando cuenta de que el aprendizaje es mucho más ágil con libros en papel. Muchas familias están luchando por este cambio".

Alguno de los materiales que se venden en la Librería Central para el próximo curso. / Laura Trives

Respecto a las reservas de libros de texto, este año está habiendo "sutiles modificaciones". Eli Navarro explica que normalmente "un 50% de los padres no compraba los manuales hasta las últimas semanas de agosto, lo que provocaba que muchas veces nos quedásemos sin estoc, dado que es imposible encargar las cantidades de forma exacta", dice. No obstante, este año se han empezado a reservar los libros desde la última semana de junio, "porque se han dado cuenta de que es una alternativa mucho más cómoda. Una vez que los han reservado pueden venir a buscarlos cuando quieran y evitar así aglomeraciones", explica Navarro.

El mayor problema que están encontrando las librerías aragonesas desde hace relativamente poco tiene que ver con el funcionamiento de los bancos de libros. Estas iniciativas buscan aprovechar los manuales al máximo, usando ediciones antiguas que ya están descatalogadas. "Esto nos ocasiona un problema cuando los alumnos que tienen becas vienen a por estas ediciones. No tenemos otra opción que darles los libros nuevos y rezar por que el profesor se los acepte", señala Eli Navarro.

Pendientes del ‘Volveremos’

Un verano más, las familias esperarán a la activación del programa Volveremos para conseguir los libros con descuentos de hasta el 25% y en las librerías están expectantes. Este año, desde el sector creen que ocurrirá lo mismo, pero las librerías están mejor preparadas. «Un 80% de las familias ya ha reservado los libros para evitar el estoc y venir a pagarlos directamente en las fechas en las que se active el Volveremos», señala Ana Navarro.

Suscríbete para seguir leyendo