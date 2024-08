El alcalde de Beceite (PP) cobrará 25.500€ por media jornada

Polémica en el municipio turolense de Beceite. El alcalde de la localidad, el popular Juan Enrique Celma, cobrará 25.500 euros por su dedicación parcial en el consistorio. Una situación que no ha gustado nada a la oposición, que compone Teruel Existe, que señala la decisión como «cuestionable». Mientras, Celma considera que la cantidad sirve para «valorar el trabajo» y señala que en el consistorio «se meten horas por un tubo».

El nuevo sueldo del regidor de este municipio del Matarraña se aprobó en el último pleno municipal, celebrado a finales del pasado mes de julio. La cantidad de 25.500 euros es, según resaltan desde Teruel Existe, «el sueldo máximo permitido para una jornada de dedicación parcial del 50%». Consultado por este diario sobre la cuantía que percibirá como alcalde de Beceite, Celma señaló que se decidió «en función del número de horas y la dedicación, siempre dentro de la Ley de Presupuestos». El primer edil de Beceite considera que el pueblo, con 569 habitantes en 2023, es «pequeño, pero tiene mucho volumen de trabajo».

«No se entiende que se haya puesto un sueldo a media jornada por su labor en el ayuntamiento cuando está desempeñando una jornada completa en su trabajo como funcionario», critican en la oposición, donde consideran que el alcalde «utiliza su posición para beneficiarse a sí mismo en lugar de actuar en el mejor interés de la comunidad». Para Teruel Existe, la subida es «abusiva» y lo comparan con el salario medio en España por una jornada completa, que en la actualidad se sitúa en torno a los 26.000 euros.

«O se valoraba mi trabajo o me iba a casa, porque no tengo ninguna necesidad de aferrarme al cargo», responde Celma al ser consultado por este diario por el sueldo que percibirá. El alcalde de Beceite insiste en el número de horas y en la carga de trabajo como justificante para percibir este nuevo salario público, que compaginará con el que tiene como funcionario. «Ha llegado el momento de valorar el trabajo de los alcaldes, porque no se nos valora», critica Celma, que insiste: «Se meten horas por un tubo, llevo nueve años dedicado a este ayuntamiento y la gestión ha cambiado a mejor radicalmente».

El sueldo de la secretaria

En paralelo a la aparición del nuevo salario del alcalde, el pleno municipal aprobó el aumento de salario de la nueva secretaria del ayuntamiento. Teruel Existe critica que el montante ha crecido en 1.333 euros mensuales y recuerdan que anteriormente «el equipo de Gobierno había dicho que esta secretaria no iba a costar dinero, que iba a ser un ahorro para el pueblo». «No es una subida justificada y es una decisión discrecional del alcalde», concretan los representantes de la España Vaciada en el municipio.

El popular Juan Enrique Celma sí encuentra razonamientos para que la secretaria municipal cobre más. Concretamente, las mismas razones por las que ahora él tiene una nómina en el consistorio de Beceite: «La subida de salario de la secretaria se debe a un complemento específico que se asigna por el volumen de trabajo del ayuntamiento».