El Gobierno de Aragón recuerda al PSOE que el sistema de gestión de los centros de menores es "heredado"

El escándalo del Centro de Menores de Ateca va camino de convertirse en otra arma arrojadiza entre el PP y el PSOE, entre el actual Ejecutivo, presidido por Jorge Azcón; y el anterior, el liderado por Javier Lambán.

Tras la comparecencia ayer de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, para realizar un "relato de los hechos contundente y solvente", según lo ha calificado esta mañana Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, sobre las medidas a tomar tras el cierre del centro de menores de la localidad zaragozana por la denuncia de dos menores a cuatro trabajadores (que están en la cárcel junto con el director) por maltrato y vejaciones, el PSOE pidió la dimisión del actual director del IASS, Ángel Val.

Vaquero ha recordado que el Gobierno de Aragón "hereda un sistema de gestión de los centros de menores" que, dice, "está claro que no ha sido eficaz y no ha funcionado". Por eso, pidió a la portavoz socialista Pilimar Zamora "responsabilidad" y no "precipitarse exigiendo responsabilidades", puesto que fue el Partido Socialista "quien ha estado gobernando en estos últimos años, quien ha consentido este modelo de gestión con el que se ha producido este tipo de mal funcionamiento en cuanto a comunicación e información". Además, ha afirmado que quizá "en lugar de pedir responsabilidades al actual director del IASS y al actual Gobierno de Aragón, igual tiene que acabar haciéndolo a los anteriores responsables" del Ejecutivo por los ocho años que preceden.

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2024/08/08/gobierno-aragon-auditara-contratos-centros-106746121.html

La vicepresidenta del Gobierno ha insistido, igual que ayer lo hizo Carmen Susín, en que el principal objetivo del Ejecutivo es "garantizar el bienestar, la seguridad, la identidad y la privacidad de los menores", tutelados por el Gobierno de Aragón.

Y ha recordado las medidas anunciadas por la consejera de Bienestar Social como el inicio de una investigación que "sirva para clarificar los hechos y para que no se vuelvan a producir"; y un plan de trabajo que incluye la rescisión del contrato con la UTE (Función Salud y Comunidad y Langunduz), que gestionaba la casa de acogida de Ateca, así como la apertura de un expediente disciplinario a la responsable provincial de Tutelas y la realización de una auditoría a todos los centros similares.

En este sentido, ha reconocido que es esencial "saber qué hay que cambiar para que no vuelva a suceder" e insistió en el PSOE debe "tener en cuenta a quién va a pedir responsabilidades".

Preguntada por una nueva denuncia de otra menor que se realizó en marzo de 2023, según publica Heraldo de Aragón, ha dicho que "los hechos se produjeron durante el gobierno del Partido Socialista" y de la anterior dirección del IASS, que "no le dio importancia".