La importancia del agarre para evitar accidentes (y sustos) en montaña

¿Observas si las bandas de rodadura de tu coche son las correctas? ¿Te has preocupado alguna vez por mirar las suelas de tus botas de monte están o no lisas? ¿Si los tacos son los correctos? Son más que detalles. Pero estos detalles son los que te pueden salvar de un inoportuno resbalón y lo que eso supone. Un deslizamiento puede quedar en susto, en un esguince, por ejemplo, o en un accidente mayor. Y debemos ser conscientes de que una simple torcedura en altitud, alejado de un núcleo urbano, solo contrae problemas.

El calzado es importante. Y por encima de marcas, de gustos y de colores lo mejor es que te dejes aconsejar a tu forma de andar, a tu peso. Debes aislarte de gustos, dejarte guiar por lo que necesitas y dejar en un segundo plano influencias mediáticas. Fijarte en ellas está bien, fiarte al ciento por cien, no. Es mejor siempre dejarte aconsejar por quien te va a explicar por qué es mejor una suela u otra; si es mejor una bota de caña media o alta o unas zapatillas de trail en función de lo que vas a hacer. Ni todos los suelos de la montaña son iguales. Puedes encontrarte sendas como alfombras o de piedras sueltas o bloques que te obligan a tener mucho cuidado y llevar protegidos tus tobillos.

Ser conscientes de que con un poco de atención podemos evitar una lesión es más importante de lo que parece. Caminar por montaña no es lo mismo que hacerlo por una acera de tu ciudad. Todos lo sabemos, pero no todos dedicamos menos de minuto a algo tan sencillo como mirar las suelas de las botas.

MANTENER LA ATENCIÓN, CLAVE PARA PREVENIR ACCIDENTES Según uno de los últimos informes de Montaña Segura, el 45% de los rescates en montaña realizados en Aragón en 2023 fueron a senderistas. Y, por poner más la lupa en dónde se produjo ese porcentaje, la mayor parte fue sobre terrenos sencillos y de bajo riesgo. La derivada es clara: no hay que perder la atención.

Incuestionable es que un accidente en montaña implica una serie de riesgos inherentes al espacio donde se produce. No es lo mismo un esguince en una localidad que en montaña; sea donde sea. Eso sí, a más altitud y terreno más hostil, la dificultad de rescate se incrementa en la misma proporción de los nervios a la espera de cuando uno será rescatado. Por eso, ante todo mucha calma y el teléfono con batería para llamar al 112.

Ir al monte es una actividad placentera. A raíz del covid, la atracción por estos parajes es mayor. Cada vez son más personas las que ven en la montaña una forma de ocio. Más cuando en el verano, el calor aprieta y hay una cierta sensación de que en la montaña hace más fresco. Y sí, pero con matices. El calor también es un factor de riesgo en la práctica deportiva en montaña y es necesario estar atento a ello.

Zapatillas de montaña con tacos desgastados. / MONTAÑA SEGURA

Otros consejos básicos: consulta el tiempo y el recorrido

Si bien es cierto que no todas las montañas son ‘tresmiles’, no todas las montañas tienen pasos aéreos, no todas las montañas tienen situaciones comprometidas, sí que en todas las montañas puedes tener problemas si no tienes en cuenta consejos básicos. Y uno de los primeros es el de caminar con un calzado adecuado al terreno que vas a pisar. Y además, mirar la meteo que va a hacer en el sitio donde vas a ir. Esto te va a llevar no más de dos minutos y el día tiene 1.440 así que no es excusa no hacerlo.

Y tienes que tener claro tanto a dónde vas como cuál es tu capacidad física para andar por el recorrido elegido. Disfrutar de la montaña debe ser sobre todo eso: disfrutar. La montaña es el patio de juego perfecto que te pone en tu sitio. De allí la importancia de ir a ella de forma progresiva, de que sepas desde el primer momento dónde está tu límite y no engañarte. Por eso siempre es mejor volver al punto de partida con cierta sensación de que podías haber hecho un poco más. Quedarte con esas ganas de haber visto un ‘algo más’ te puede salvar de una complicación.

Y es que una buena parte de los accidentes son producto del cansancio. Es entonces cuando las ganas por volver, por terminar la actividad implica cierta relajación con la creencia de que cuando uno está ya en un desnivel negativo nada te va a ocurrir