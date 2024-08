Monovarietales con carácter

Un vino superior es aquel que destaca por su alta calidad, obtenida a través de una dedicación meticulosa y la pasión por la excelencia en cada etapa de su elaboración. Estos vinos de Casa Gourmet se caracterizan por su complejidad aromática y notable sabor, con un equilibrio perfecto entre sus componentes. La selección de 6 botellas tiene un coste de 100 € pero solo en Casa Gourmet se encuentra a 54 €. Incluye: De Alberto 80 Aniversario 2021, DO Rueda, Viña Caeira Albariño 2022, DO Rías Baixas, y Clos Cor Ví Corsalvatge 2022, de la DO Valencia.

De Alberto 80 Aniversario 2021, Gran Vino de Rueda

Este vino de Edición Limitada conmemora el 80 aniversario de Bodegas De Alberto y es una apuesta por la calidad y la singularidad. Representa una nueva interpretación de la variedad verdejo. Ha sido elaborado con uvas provenientes de viñas viejas, recolectadas por vendimia manual. Es un blanco complejo y cremoso, que combina el agradable amargor de la variedad con el carácter balsámico del roble. Es ideal para maridar con arroces, carnes blancas,­ pescados y mariscos.

Rueda es la segunda Denominación de Origen más consumida en España y la primera en vino blanco. Ha conseguido generar atención entre los prescriptores más influyentes del mundo, tras el informe del crítico Tim Atkin “Top 100 de Rueda 2024”. El británico aseguraba en su informe que, tras seis días en Rueda y después de catar 332 referencias de 62 productores, ha actualizado su percepción de la DO y de sus vinos “basada en conocimientos obsoletos”, afirma. “De hecho, no sería exagerado decir que el viaje cambió nuestra comprensión de la región de manera profunda. Nuestra conclusión es que la verdejo, la uva emblemática de Rueda, pertenece a una de las mejores uvas blancas de España y, de hecho, del mundo”.

Una de las apuestas del Consejo Regulador es fomentar la calidad y la singularidad creando categorías como la de Gran Vino de Rueda, a la que pertenece De Alberto 80 Aniversario 2021 (94 puntos Atkin y 100% verdejo). Esta significa cumplir con tres requisitos fundamentales: ser un vino elaborado con el fruto de viñedos de más de 30 años, con menores rendimientos y con un tiempo en bodega de por lo menos un año.

Las Bodegas de Alberto están ubicadas en Serrada, una pequeña localidad situada a 25 kilómetros de Valladolid. Sus orígenes la sitúan como una de las más antiguas de Rueda, pues data de 1657. Cinco generaciones siguen manteniendo vivo el legado familiar, conservando la tradición y el arte de elaborar el vino de manera artesanal. Los vinos De Alberto llegan a todo el mundo desde sus bodegas subterráneas siglo XVII dignas de una visita.

Viña Caeira Albariño 2022, el proyecto de Matarromera en Rías Baixas

Es puro albariño, elaborado en Salvaterra de Miño, en el Condado do Tea (provincia de Pontevedra). La vendimia de esta uva es manual, ya que el emparrado de su viñedo así lo requiere.

El sistema de cultivo emparrado es el más tradicional en las Rías Baixas. Las parras se cultivan en lo alto de unos postes de madera por los que crece la planta. Así pueden captar la máxima luz del sol y se aíslan de la humedad del suelo.

La fermentación de las uvas de Viña Caeira Albariño se hace a temperatura baja para preservar la integridad aromática de la variedad. Tras ella, se hace una crianza sobre lías durante aproximadamente 4 meses, donde se adquiere el equilibrio justo entre la acidez, el frescor y el volumen.

En Viña Caeira Albariño destacan notas cítricas de lima, afrutadas de manzana verde y albaricoque. En boca es un vino equilibrado, de carácter atlántico, con una acidez y salinidad bien integrada. Es sublime con quesos gallegos como los de Arzúa-Ulloa, zamburiñas y navajas a la plancha o unos deliciosos mejillones de ría. Los pescados se rinden ante vinos como Viña Caeira: besugo, rodaballo y bacalao. También es perfecto con comida japonesa como sushi y sashimi.

Viña Caeira nace con el firme compromiso de Matarromera de potenciar la uva Albariño, autóctona de la Denominación de Origen Rías Baixas. Esta uva, con el gallego como lengua materna, se corona como una de las variedades más apreciadas y valoradas en todo el mundo.

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022, una variedad singular recuperada

Este vino se elabora al 100% con uva verdil, variedad singular y autóctona de Fontanars dels Alforins, Valencia. Es una variedad blanca muy poco conocida, casi en extinción. Clos Cor Ví ha apostado por mantener esta variedad, ya que da vinos muy frescos, mediterráneos, aromáticos y muy agradables para servir en copas.

La verdil procede de viñedos ecológicos certificados. Para expresar al máximo su tipicidad, se interviene al mínimo en la bodega. El resultado es un vino de fresco, largo y con una vibrante acidez.

Corsalvatge (92 Peñín y 91 Suckling), nace como un icono para la bodega Clos Cor Ví, por ello su etiqueta viene representada por un duende, protagonista de las fábulas de los bosques, libre y salvaje. En el mensaje de la etiqueta pone “dejad que la naturaleza se exprese” y se refiere a la parte salvaje del vino. Es un blanco singular y fresco con aromas cítricos, flores blancas y hierbas mediterráneas. Ideal para tomar con marisco, pescado y con el aperitivo en copas.

