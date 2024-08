Proyecto Hombre reclama barras sin alcohol en las fiestas de los pueblos de Aragón

Mucho se está hablando en los últimos días del consumo de alcohol por la publicación de un monográfico por parte de Sanidad, donde se aseguraba que casi el 81% de los aragoneses de entre 14 y 18 años lo habían consumido; y por el anteproyecto de ley para prevenir que se beba que está impulsando el ministerio y que después de 20 años «se va a desatascar». A eso hay que añadir que muchos pueblos están de fiestas en la comunidad y «todo se celebra con alcohol», reconoce Jesús Sánchez, gerente de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaraogza, más conocida como Proyecto Hombre.

Asegura que, con un 40%, «es la principal causa de admisión a tratamiento en adultos», casi conjuntamente con la cocaína; y en el caso de los jóvenes, «casi el 100% por un uso abusivo de alcohol y cannabis». Para Sánchez, durante la pandemia sí que se notó un mayor control y concienciacion de las familias; pero después, las estadísticas «hablan de un uso abusivo del alcohol», que se refleja en las unidades de atención.

Para Sánchez, el alcohol es «una droga legal, culturalmente muy interiorizada porque todo se celebra» con él. Por eso reclama «medidas de prevención». Los chavales «ven consumir a sus padres. ¿Cómo queremos que ellos no lo hagan?», se pregunta. «Está prohibida pero tienen fácil acceso y además es barata». El gerente de Proyecto Hombre cree que la sociedad «achaca el consumo a los menores pero los mayores no hacemos nada por evitarlo». Es por eso que considera que no es normal que «las familias esperen que a que el chaval llegue con la primera borrachera a casa» porque «aunque es legal, es tóxica».

Prohibición

El gerente de Proyecto Hombre no cree en una línea punitiva pero «tiene que estar prohibido» y para ello es necesario poner medidas firmes «y que sean aceptadas». Cuenta, por ejemplo, que en Islandia «se prohibió que los menores fueran solos a determinada hora, tenían que cenar en familia, se pautaron actividades, etc... y así lograron disminuir el consumo de alcohol y tabaco» pero aquí «se llevarían las manos a la cabeza».

Además, también tiene claro que «las grandes corporaciones tienen mucho poder» y aportan mucho al PIB. Por eso ve una contradicción en «establecer medidas para prevenir pero por otro lado hacemos lo contrario», reconoce.

Pone como ejemplo el tabaco. En las cajetillas pone que mata pero, «en el alcohol, ¿por qué no? porque está normalizado». Y señala que en todos los productos se incorporan etiquetas con los valores nutricionales pero «no en las botellas de alcohol, ni grasas, ni calorías ni nada», concluye.

