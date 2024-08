"La anorexia es la enfermedad de la mentira"

La tripa le roza el pantalón y le molesta. Al sentarse, las piernas se le ensanchan. Le incomoda. Cuando se ríe, le aparece la papada. No le gusta. Estas son algunas de las percepciones que pasaron por la cabeza de la aragonesa Vera desde los 13 y hasta los 18 años, un periodo en el que desarrolló anorexia nerviosa primero y bulimia después. Ahora, con 19 años y ya recuperada, describe que fue una etapa «muy cansada» y la define como «la enfermedad de las sensaciones».

Su historia comenzó como la de otras tantas niñas que, con el objetivo inicial de perder peso, terminó por obsesionarse con la alimentación. «Desarrollé una ansiedad por la comida que no podía ni expresar», cuenta a este diario. Nada más sentarse en la mesa, se ponía a llorar. «Comía pensando siempre en que lo tenía que compensar», recuerda. No estaba cómoda con su reflejo, y solo quería hacer deporte para no ganar peso.

Según relata, el verano era una de las etapas más duras para ella. «Mucha gente habla de la Navidad como fecha crítica, pero para mí el verano era lo más peligroso. Llevas menos ropa, tienes planes de piscina...», relata. Como explica, «ahí te das cuenta de que estás enfermo porque no puedes hacer planes normales» porque, agrega, «el TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria) no descansa en verano». Aunque ella sabía que cenar fuera un día no iba a marcar la diferencia, no seguir su dieta le hacía sentir mal. «Tú lo sabes, pero prefieres no pasarlo mal, y eso significa coartarte de todo lo que te gustaría hacer», expresa.

A ello se suma la incomprensión social. «Muchas veces me decían que era la tontería de la adolescencia, que quería comer menos para verme más guapa», explica. Pero era mucho más. «Hay muchas cosas que tienes dentro y que nadie ve desde fuera», explica, y confiesa que ella sentía mucho miedo a decir lo que pensaba. «La gente iba a creer que era una rara», dice. Todo ello le llevó a estar cuatro veces ingresada. Al tratarse de una distorsión mental, no hacía uso de la razón para tomar sus decisiones. «Yo digo que esta es la enfermedad de la mentira. Al principio, iba al psicólogo y le decía que todo estaba bien», recuerda.

Ello provocaba que le dieran el alta porque, aparentemente, «estaba bien». A ello se sumaba que la asistencia psicológica era lenta, lo que le generaba frustración. «Tenía que esperar hasta tres semanas para tener cita con una psicóloga y, cuando la tenía, no se acordaba de lo último que le había contado. Había mucha pérdida en lo que le quería decir, y así no consigues confianza con el psicólogo», revela.

Por eso, considera que es fundamental que los recursos de la sanidad pública estén abiertos durante todo el año. «El cierre de una unidad durante meses es lo peor, y todavía más si es en verano», relata. Su suerte llegó cuando encontró un psicólogo en Barcelona que «le hizo cambiar de perspectiva».

«Hubo un momento en el que dije ‘ya está’. Estaba muy cansada de la vida que llevaba», expresa. Así, comenzó su proceso de recuperación, que define como «la etapa más dura». «Hay recaídas, días en los que lloras y no comes», cuenta, y agrega que «no es una línea recta, sino que siempre hay subidas y bajadas». Pero siempre hay herramientas que pueden ser de ayuda para el proceso de rehabilitación. A Vera, por ejemplo, le resultaba útil comer con su familia, ya que entre ellos surgían conversaciones que le hacían distraerse y dejar de contar calorías.

«Yo pensaba que iba a vivir toda la vida preocupada por la comida y el deporte», dice. Pero no ha sido así. Vera aconseja «sentarse y pensar en frío» porque «hacerle caso a una cabeza enferma es lo peor», sostiene. Tras numerosas sesiones psicológicas, sabe que «si les das el poder a la cabeza, gana ella». Y es que, si algo tiene claro, es que de los TCA se puede salir.