El final de seis días del incendio que confinó a Utebo: "Hubo un momento en el que sí pasé miedo"

Llega a su fin el incendio de la empresa Producto QP en Utebo que obligó esta semana a confinar a toda la localidad por la presencia de una nube tóxica con una alta concentración de cloro. Han sido seis largos días de trabajo para un equipo de emergencias con más de 70 personas desplegadas de forma ininterrumpida en la zona cero de este fuego, más de 200 efectivos entre Bomberos de Zaragoza, de las diputaciones de Zaragoza y Huesca, Protección Civil y el 112 del Gobierno de Aragón, personal de esta empresa y de otras que trabajan habitualmente con ella y hasta de la Universidad de Zaragoza. Medios que ayer empezaban a retirarse porque el riesgo por fin ha desaparecido. Ahora le toca a la empresa evaluar daños y rematar la reparación de los desperfectos.

Se trata, según destacan los servicios de emergencia, de una actuación inédita en Aragón por sus características, gravedad y exigencia en las labores de extinción. Ni siquiera comparable con otros incendios o alertas provocadas por la presencia de productos químicos en el aire, y de muy complicada resolución. Ahora, tras finalizar la intervención con éxito, sobre todo porque no ha habido víctimas que lamentar y los daños dentro de la nave incendiada, al parecer, son menos de los que se podía presuponer al principio, toca analizar con perspectiva lo que ha supuesto y extraer conclusiones para futuros episodios.

Eduardo Sánchez, jefe de Bomberos de Zaragoza, explica a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN los pormenores de un dispositivo en el que, solo el cuerpo municipal, ha tenido que dedicar a 150 personas para la extinción, en condiciones muy exigentes y con un operativo que obligaba a una rotación ágil y constante. "Cada 20 o 30 minutos había que cambiar al equipo que trabajaba con equipos de protección química y de respiración, que descansaran una hora y media y luego volver. Así durante ocho o diez horas al día y luego venía otro turno, cada uno con 50 personas, de los que 20 se quedaban en el parque para dar relevo y 30 se desplazaban al siniestro", expone.

"Así eran 24 horas de trabajo y 48 de descanso. Esto lleva al límite los recursos de cualquier cuerpo de Bomberos", apostilla. Por suerte, Zaragoza cuenta con medios suficientes y la colaboración de otras administraciones ha sido amplia, siempre coordinados desde el 112 y el Gobierno de Aragón. "Ha sido un servicio especial del que se van a extraer muchas conclusiones para el futuro", detalla el jefe de Bomberos de Zaragoza.

Pero dentro del incendio, las condiciones se podría decir que eran inéditas en un incendio registrado en Aragón. "La excepcionalidad de este incendio está en los recursos que han sido necesarios, porque en el centro de la nube había una concentración de cloro del 90% en el aire". Para hacerse una idea de la gravedad, en condiciones normales, el oxígeno representa el 21% y el resto, más del 70% lo componen el hidrógeno y otros gases que no son agresivos para la salud. Conforme se iba alejando de la zona cero, "entre 500 metros y un kilómetro y medio, esa concentración ya bajaba al 2% o 3%", relaja Eduardo Sánchez.

Un bombero de Zaragoza con equipo de protección y respirador tras actuar en la zona del incendio. / Toni Galán / EFE

Pero la exigencia para el operativo eran las condiciones que tenían que soportar los efectivos para atajar el fuego y el avance de la nube tóxica. "Era como estar dentro de una sauna a una temperatura a lo bestia metido en una bolsa de plástico", describe el jefe de Bomberos de Zaragoza. Por eso la necesaria rotación y en la que no podía participar cualquier persona: "tenían que estar efectivos que tuvieran conocimientos de cómo actuar en una emergencia química". Hasta para conducir la maquinaria que fue necesaria en la llamada "zona caliente", que era la de más riesgo para la salud, en el foco del fuego.

Sánchez reconoce que se vivieron momentos críticos en los que se llegó a temer lo peor. "Particularmente pasé miedo cuando la nube tóxica llegó a la autovía A-68, por si a alguien se le ocurría bajar la ventanilla del coche ante lo que estaba viendo delante y no podía salir de ahí". No hay que olvidar que era cloro, empujado a ras del suelo por el bochorno que se estaba viviendo en una tarde cualquiera de agosto. Habría sido lo más lógico bajarla y su efecto podía haber sido letal para quien lo hiciera. "Por suerte no pasó nada", respira aliviado el jefe de Bomberos.

Así que la nube tóxica entrañaba algún riesgo en 500 metros a la redonda de una empresa incendiada en la que seguían las tareas de extinción y, destaca Sánchez como una de las grandes lecciones que se pueden sacar sobre cómo actuar, por suerte se abandonó pronto la idea de combatir el incendio con agua. El cloro reacciona mal ante el líquido elemento más habitual en un operativo antiincendios, así que había que recurrir a la arena, que resuelve mejor, pero tenía otro hándicap: "creaba una especie de hornos, entre ocho y diez hubo, en la zona donde se actuaba", lo que dificultaba aún más la tarea.

Una doble nube tóxica

Se fueron probando diferentes técnicas hasta que empezaron a verse resultados. Incluso teniendo que sortear imprevistos que complicaron la labor: "hubo un desprendimiento de una estantería con bromo que provocó que hubiera una doble nube tóxica" en la zona cero del incendio, y fue lo que movió también la de cloro hacia la A-68. Eran momentos críticos, cuando ya se había tomado la decisión de confinar a toda la población de Utebo.

Por fortuna, las diferentes técnicas que se probaron para su extinción dieron con la fórmula mágica que, aún hoy, es difícil achacar a una en concreto, quizá sea una "combinación de todas ellas". Pero la estrategia que dio con el buen desenlace en el incendio consistía en actuar de forma distinta en lo que se denominaba zonas calientes, templadas y frías, que se distinguen en función del riesgo en lo que era la zona cero de la emergencia, y en las que se intervenía de forma muy diferente. De hecho, a la zona caliente solo se podía acceder con equipo de protección individual y equipo de respiración.

Así, en las zonas de más riesgo, donde el cloro estaba más presente, había que actuar con arena, luego moverlo de sitio y compactar, en una operación casi mecánica que dio sus resultados con el paso de las horas. Era un proceso lento pero efectivo. Para entonces ya se había desconfinado Utebo, reabierto la A-68 y la normalidad en el municipio y todo el entorno dejaban atrás las situaciones más críticas.

Aún hoy es difícil calcular los kilos de arena que han sido necesarios. Lo que sí conocen en el cuerpo de Bomberos es que para que el dispositivo funcionara ha habido que echar mano del "cien por cien de los trajes de protección" que tienen en Zaragoza y que en talleres tenían trabajando sin descanso también a efectivos rellenando y poniendo a punto los equipos de respiración que se iban gastando a diario.

Nivel Seveso 1 de riesgo

Respecto a la catalogación de la emergencia, las normas de seguridad industriales que utiliza la Unión Europea miden estos episodios con un indicador llamado Seveso que alude a un siniestro ocurrido en 1976 en esta localidad italiana y que hoy se conoce como el 'Hiroshima de Italia' por las víctimas y daños tan devastadores que tuvo. Pues bien, hay tres grados de intensidad, del 1 al 3, siendo el uno de menor gravedad y el 3 de la máxima. El de Utebo entra dentro del nivel Seveso 1.

Así que lo ocurrido esta semana en esta pequeña nave industrial de Utebo no es una anécdota ni una curiosidad, es un episodio que podría haber terminado en tragedia y que son todos los efectivos desplegados en la zona los que han ayudado a evitarla. Un dispositivo que a futuro servirá de referencia para casos similares que todo el mundo espera que nunca más se produzcan.