Los cambios de cromos para la nueva temporada

Los cambios de cromos son habituales a lo largo de una legislatura. Los motivos siempre son variados: políticos, personales y otras variables siempre influyen en que la fotografía inicial de un Ejecutivo varíe con la que culmina su mandato. En cambio, lo que no es nada habitual es que un partido rompa una coalición y un acuerdo de gobierno apenas once meses después de firmarlo. De hecho, la espantada de Vox de los gobiernos autonómicos provocó una situación inédita en la política aragonesa, que nunca había vivido nada semejante. Lo único que se parecía, aunque solo en parte, fue la salida de IU en el último año del primer Gobierno de Marcelino Iglesias (1999-2003), donde no ocupaba consejerías pero sí tenía cargos dentro del equipo que entonces formaban el PSOE y el PAR.

Ahora la situación ha sido bien distinta, provocando una oleada de cambios que afectan a más niveles que los que estrictamente ocupaba Vox dentro del Ejecutivo de Azcón, en el que ostentaba, por un lado, la vicepresidencia primera y la consejería de Justicia, Despoblación y Desarrollo Territorial, liderada hasta julio por Alejandro Nolasco; y por otro, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con Ángel Samper a la cabeza. Los dos primeros movimientos, por tanto, eran obvios.

Nolasco acató la decisión tomada por Santiago Abascal en Madrid y dimitió de sus cargos el viernes 12 de julio, mientras que Samper fue invitado a irse, ya que prefería reflexionar la decisión durante unos días, aunque Azcón no esperó y cesó al consejero pese a sus reticencias, como adelantó este diario. Precisamente, ha sido en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación donde más cambios se han registrado, ya con el popular Javier Rincón, hasta entonces secretario general técnico de Hacienda, a la cabeza.

Tras Nolasco y Samper, los dos primeros ceses fueron dirigidos a los dos nombramientos más polémicos que Azcón había llevado a cabo. En primer lugar, se confirmó la destitución de Jorge Valero, director general de Caza y Pesca cuya designación había estado envuelta en ruido tras aparecer en sus redes sociales una serie de mensajes ensalzando al fundador de la Legión, José Millán-Astray, estrecho colaborador del régimen franquista. Su cargo lo asumió la consejería de Medio Ambiente y Turismo, dirigida por Manuel Blasco. De esta forma, las competencias de Caza y Pesca se reubicaron dentro de la dirección de Medio Natural, cuya cabeza visible es Alfonso Calvo.

La segunda de las destituciones fue la de Esmeralda Pastor, hasta entonces directora general de Justicia y que había compartido en 2018 en su perfil de Facebook una imagen con la bandera franquista de fondo en su despacho acompañada del lema Viva Franco y arriba España, loas al «gran dictador» inclusive. Por el momento, esta dirección general, que ahora asume Mar Vaquero en su supervicepresidencia, no ha nombrado a su nuevo o nueva responsable. Tanto es así que en la web oficial del Gobierno de Aragón todavía aparece Pastor, pese a que su destitución se publicó en el Boletín Oficial de Aragón hace ya un mes.

De regreso a Agricultura, también han sido cesados los directores generales de Calidad y Seguridad Alimentaria y de Desarrollo Rural, Fernando Laguna y Rosa Charneca, respectivamente, cuyos puestos ahora ocupan María Aitziber Lanza Goicoechea y José Manuel Cruz León. Sí continúan, al menos por el momento –la vicepresidenta Vaquero anunció que tras el verano se completaría la reestructuración definitiva–, los directores generales de Producción Agraria (Carlos Calvo) y de Innovación y Promoción Alimentaria (Juan José Orriés).

No exento de polémica estuvo también el nombramiento de la nueva secretaria general técnica de la consejería de Javier Rincón, Cristina Sanromán Gil, que hasta entonces había ocupado un cargo en el Consejo Consultivo de Aragón, lo que le ha valido a Azcón las críticas de la oposición, que le acusa de «politizar» el órgano jurídico.

La consejería de Nolasco, que desapareció para ser incluidas sus competencias en otros departamentos, ha vivido más cambios además del citado de Esmeralda Pastor. El nuevo director general de Despoblación, tras el cese de Juan Manuel Hernández, es Alberto Casañal, histórico del PAR y de Ciudadanos y cuyas responsabilidades están ahora incluidas en la cartera de Fomento, Logística y Cohesión Territorial de Octavio López. Además, desaparece la dirección general de Desarrollo Territorial, que también asume la consejería de López. Por último, también hubo un cambio en la dirección general de Mayores, creada ad hoc por el Gobierno de Azcón y que sustituyó a Ana Isabel Berges tras un año en el cargo por Máximo Ariza.

