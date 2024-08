El caso de Ateca es un "hecho aislado" en el sistema de protección

El cierre del Centro de Menores de Ateca y las denuncias interpuestas contra cuatro trabajadores y el director de la instalación por presunto maltrato, vejaciones y agresión sexual han puesto en el punto de mira a las casas de acogida de Aragón y al sistema de protección de niños y adolescentes, que el año pasado atendió a 2.200 niños y adolescentes.

Salvo por un escándalo de este tipo –el Gobierno de Aragón ya ha tomado medidas para que «esto no vuelva a suceder», dijo la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, y también va a rescindir el contrato con los gestores del centro, abrir un expediente a la funcionaria encargada de comunicar cualquier incidencia o a revisar el funcionamiento de todas las instalaciones– o por el rifirrafe político por el reparto de menores no acompañados, nunca se tiene en cuenta a este servicio esencial, que trabaja todo el año y del que es difícil aportar datos porque se trata de menores y hay que preservar su bienestar y su identidad.

En Aragón, se atendieron en 2023 a un total de 2.200 chavales, de los que el 75% eran en Zaragoza. En cuanto a las tutelas (existe desamparo cuando el joven supone una amenaza para su propia integridad física o mental), la comunidad la ejercía para 636 chavales, y 254 guardas (voluntarias, provisionales y judiciales), según un informe publicado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales

«Lo que ha pasado estos días es una excepción», afirma Angélica Mazo, educadora social y miembro de acción sindical de UGT de centros de menores, una idea que comparte Diego Royo, vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales de Aragón, que asegura que es «un caso aislado» porque hay entidades que «trabajan muy bien» pero «el problema está en que una mancha lo empaña todo».

Aragón cuenta con una decena de pisos tutelados y una veintena de centros concertados. A estos llegan chavales en situación de desamparo o que «no están bien atendidos», explica Mazo. En unas ocasiones se prefiere que el joven siga en el domicilio, con la familia (en 2023 se atendió por situación de riesgo a 851 chavales), pero si desde los servicios sociales no lo consideran así puede pasar a una familia de acogida (los más pequeños) y si «la situación es grave, a un centro de menores». En 2023 hubo 741 niños y adolescentes en acogimiento residencial y 214 en familiar.

En el caso de los adolescentes, esos problemas pueden ser de conducta o agresiones y de ahí pasan a los centros de protección, donde «se hace especial hincapié en la situación socioeducativa y de protección por un conflicto», señala.

Si el menor ha cometido un delito, su destino, por orden judicial es «un centro de reforma, que no es una cárcel, sino que en él se imponen medidas rígidas, de reinserción en la sociedad» y puede ser, según el proceso, en régimen semiabierto o cerrado, señala Mazo.

En 2023 un total de 992 menores fueron protagonistas de medidas judiciales y extrajudiciales tras haber cometido infracciones (hubo 1.168 notificadas y 1.367 ejecutadas), a los que se impuso libertad vigilada, prestaciones en servicio a la comunidad o convivencia en grupo educativo. En cuanto al internamiento, se intervino en 85 casos, la mayoría en régimen abierto, aunque aumentan las de cerrado, con un aumento en las medidas de internamiento y de fin de semana, según dicho informe del IASS.

En los centros, explica Royo, existe un seguimiento educativo, de cumplimiento de normas y aportarles «una futura empleabilidad», ya que, cuando un chaval entra en un centro, lo hace con una mochila «de alteración de la conducta», pero hay que ver por qué, señala, «si es por maltrato familiar o abuso sexual porque vienen, generalmente de familias desestructuradas. Nadie ingresa de manera voluntaria».

Una vez en la casa de acogida se realizan talleres especiales, pero también actividades de ocio y tiempo libre y acuden al centro educativo cercano. Todo para lograr «una reinserción, que tengan una vida normal, un trabajo normal», afirma Mazo.

Ambos ponen en valor la labor del educador social porque los chavales «nunca se quedan solos» y ejercen su labor en el «conjunto de la vida, educación reglada y también valores básicos». Es, como «si estuvieran en una familia, por eso son centros pequeños» donde «la estabilidad es esencial», asegura Mazó, quien precisa que la mayoría de los atendidos son «españoles en un 75%, no son menas. Es un problema que hay en las familias de aquí», reconoce.

La importancia de la titulación

Por eso, tanto Mazo como Royo reivindican la titulación. En Aragón, explica el vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales no se imparte el grado, solo en la UNED. Y existe mucho «intrusismo» ya que no se puede equiparar con un monitor que ha recibido un cursillo. Es una figura que «utilizan las empresas piratas para formatos low cost de profesionales», aseguran. E insisten: «En lo social no todo vale y lo estamos pagando», aunque pide «no poner el foco en 2024», porque «los convenios son a varios años». Ahí entraría el control del Gobierno de Aragón, ver si se van profesionales o cómo funciona el centro y realizar inspecciones periódicas.

Reivindica «no estigmatizar» a las empresas que trabajan bien «ni a los chavales, porque «hay que dar soporte emocional a todo el que sufre y deben ser tratados pro profesionales». Los internos «no son reos» y, por tanto, «tampoco hay que ir señalando a los chavales de Ateca» porque es necesario que «vayan normalizando su vida». De hecho, Mazo reivindica que «muy pocos menores conflictivos que salen de un centro vuelven a él».