Diez puntos calientes para diez consejerías

El primer año del Gobierno de Aragón que dirige el popular Jorge Azcón no ha estado marcado por su tranquilidad. La crisis final con Vox que tiñó de azul PP todas las cabezas de consejería fue el remate de una obra intensa en todos los departamentos. Impactos positivos, reproches negativos y algunas áreas con cierto perfil bajo resumen el primer ejercicio de la legislatura que arrancó hace un año y que ha tenido un denominador común: la masiva omnipresencia de un presidente que ha destacado en todos los puntos calientes.

Despoblación: Una consejería que dijo ‘hola y adiós’

Creada para el líder de Vox, Alejandro Nolasco, como admitió tras la ruptura Azcón, la despoblación y el desarrollo territorial se integran en otros equipos. Ya estaba el reparto competencial en el seno del propio departamento, que a través de la trasversalidad encontró apoyo en las consejerías populares, las que cargaron siempre con la gestión.

Nolasco pidió fiscalidad diferenciada, la apuesta por la vivienda en el mundo rural y la lucha por asegurar servicios básicos, de todo tipo, en los municipios aragoneses. El bajo grado de cumplimiento –el que menos de todos los consejeros cuando se fue del Pignatelli– deja con muchos deberes pendientes a los herederos de estas competencias.

Economía e Industria: 24.000 millones y la meca tecnológica

La consejería de Economía e Industria ha sido el sustento de los anuncios del primer año de Gobierno. Mar Vaquero ha liderado un equipo capaz de anunciar 24.000 millones de inversión para los próximos años, aunque algunos ya tuvieran ladrillos del cuatripartito de Lambán. Vendrán más, aseguran en el Pignatelli.

Con sello tecnológico en la mayoría de esos billetes, la nueva macro consejería de Vaquero vira hacia el futuro tecnológico al que aspira este Gobierno de Aragón. El nuevo campus en Zaragoza y el congreso The Wave ponen la rúbrica a un curso muy importante para la economía de la comunidad.

Presidencia y Cultura: Un plan de concordia simple y sin Franco

Cuando la memoria democrática se convirtió en el primer bastión ideológico de Vox en los Gobiernos autonómicos, los ojos de Aragón miraron a Tomasa Hernández. La entonces consejera de Presidencia –hoy de Educación– tuvo que presentar a toda prisa, en noviembre de 2023, un plan de concordia que no estuvo listo hasta el mes de julio. Sin menciones al franquismo. La marcha de la ultraderecha del Gobierno no cambia la política memorialista: el plan sigue adelante, la ley no volverá bajo mando popular y el final de 2024 será el del acelerón a las exhumaciones.

Las tareas en Cultura y Deporte se mudan con Hernández a Educación. Tan solo el plan director sobre Goya y la operación de la nueva Romareda se llevaron parte del foco. Presidencia es hoy parte de la macro vicepresidencia que dirige Mar Vaquero.

Hacienda y Función Pública: ‘Sí’ a los presupuestos con menos fiscalidad

Dos techos de gasto de récord, en crecimiento ascendente desde hace tiempo, y unos primeros presupuestos consensuados con Vox, PAR y el apoyo de Teruel Existe. Las cuentas de Aragón le cuadraron rápido a Roberto Bermúdez de Castro, que ya prepara los presupuestos de 2025, que mantendrán, según dicen en el Pignatelli, la inversión en los pilares del Estado de Bienestar.

La rebaja fiscal comenzó pronto y para 2025 se incluirá la eliminación del grupo 2 en sucesiones. Con menos publicidad, Función Pública sigue pendiente de qué pasa con los interinos mientras busca bajar la temporalidad al 20% para el cierre del presente año.

Vivienda y Logística: Un plan propio para «atacar» la gran crisis

Al consejero Octavio López le costó bastante lanzar cifras de viviendas a construir. No quería promesas, pero Aragón Más Vivienda, el plan inmobiliario propio, le obligó a dar números y localizaciones. En total, casi 400 millones de euros para «atacar», como dice López, la crisis del acceso a la vivienda. Alquiler para jóvenes, rehabilitación en el mundo rural y afrontar el problema de las zonas tensionadas, algunas de las claves.

En segundo plano, pero de igual importancia, los planes ordinario y extraordinario de carreteras para acabar con la estadística que dice que las vías aragonesas son las peores de España. También impulsará la logística, con la Torre del Agua como referencia y en busca de conectar mejor a un sector fundamental para la economía.

Sanidad: Menos esperas y más fidelización médica

Presumía hace tan solo unos días el consejero José Luis Bancalero de que la reducción de las listas de esperas en intervenciones quirúrgicas se había dado por primera vez en el mes de julio. Precisamente minimizar la espera en la sanidad pública fue el primer reto de su departamento y su zona de enfrentamiento con la oposición, liderada por un PSOE al que acusó de ocultar cifras durante el mandato de Lambán.

El segundo reto es la fidelización de los médicos en el mundo rural. El plan sobre los MIR, con incentivos económicos y facilidades laborales y de concliciación, fue la gran apuesta del Ejecutiva para limitar la falta de médicos en los pueblos. Sus efectos, por ahora, están por ver.

Educación: Caneto, los auxiliares y la zona única

No ha sido el año más sencillo para la Consejería de Educación. El enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico y las familias de Caneto saltó pronto al plano político y será tarea ahora de Tomasa Hernández el culminar una solución que dé seguridad a los niños y permita a las familias que los alumnos sigan estudiando en su municipio.

La zona única de escolarización, que también nació salpicada de polémica, sí llegó a buen puerto y es una realidad. La búsqueda de la mejora del servicio educativo a los menores aragoneses necesita del refuerzo de los auxiliares de educación especial. Además, el verano llega a su ecuador con la incertidumbre de cómo serán los cupos del nuevo curso, lo que hizo terminar el anterior con numerosas movilizaciones. El temor a «los recortes» resuena en la oposición y en parte de la comunidad educativa.

Medio Ambiente y Turismo: El Plan Pirineos y la polémica renovable

Manuel Blasco inició su andadura en la consejería reorganizando los fondos europeos para el turismo aragonés, limitando las acciones de menor tamaño y apostando fuerte por iniciativas tractoras que transformen comarcas. Para el norte de Aragón, la transformación es sello de un Gobierno que ve en el Plan Pirineos la revolución definitiva para el turismo de la nieve. Eso sí: hablando poco y por lo bajo de la hipotética unión de estaciones. La comisión de las renovables de las Cortes dejó pocas certezas y casi todo como está. Medio Ambiente vigila la súper implantación del clúster del Maestrazgo y rechaza las placas solares en los pantanos. Será tema escabroso en 2025.

Agricultura y Ganadería: Revuelta en las calles sin reacción en la DGA

La etapa de Ángel Samper al frente de la gestión agrícola y ganadera de la comunidad no guardará un buen recuerdo en la memoria de los profesionales. Dentro de un movimiento de escala europea, el campo aragonés salió a la calle a comienzos de año para reclamar mejores condiciones y más ayudas a sus explotaciones. No llegaron, solo créditos blandos.

La imagen de Samper alentando a los manifestantes no sentó bien a una consejería que falló en otras áreas, como en la polémica orden de caza en los Montes Universales. Ahora es tarea de Javier Rincón darle la vuelta a un sector descontento.

Bienestar Social y Familia: El estallido de Ateca opaca todo lo demás

Las denuncias por maltratatos, vejaciones y abusos sexuales en el centro de menores de Ateca ha eclipsado todo lo hecho por la consejería de Mamen Susín. En el departamento ya han anunciado medidas para que la situación no se repita, además de vigilancia y auditorías para conocer a fondo cómo se trabaja en el resto de centros de este tipo.

Antes de todo ello, Susín denunció los problemas en las valoraciones de dependencia y discapacidad en la comunidad, anunciando el refuerzo de las plantillas para agilizar los trámites. La popular defendió las políticas de acogida a menores migrantes, enfrentamiento por el que Vox abandonó la DGA. Bienestar Social pide, como Azcón, más financiación para asumir la llegada de estos menores.

