La oposición afea "la inestabilidad" del Gobierno de Azcón

Dependiendo de la bancada, la realidad de Aragón se ve de una manera o de otra. El primer año del Gobierno que lidera Jorge Azcón es momento de análisis para los partidos de la oposición, que temen «la inestabilidad» del PP en el Parlamento, desde la ruptura con Vox en el Pignatelli, pueda afectar a las acciones que se desarrollan en el día a día del Ejecutivo autonómico. No ha gustado en estos primeros doce meses, sobre todo en la izquierda que lidera el PSOE, el trato a los servicios públicos y la actitud de enfrentamiento que el Gobierno de Aragón ha tenido hacia su homónimo a nivel nacional. En CHA, Podemos e IU destacan, con visión negativa, la derogación de la Ley de Memoria de Aragón o la ideología que la ultraderecha ha inyectado en el Pignatelli. Teruel Existe exige más cohesión territorial y Vox juega desde su incómoda posición media: celebra su gestión, pero marca distancias con el PP. Unos populares que sí notan cambios con el cuatripartito y hoy solo tienen de socio preferente al PAR, «medianamente contento» con Azcón y que pide más para el mundo rural.

PSOE: «Se ha dinamitado el Gobierno»

La líder de la oposición y portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, encabeza las críticas a un Jorge Azcón al que considera responsable de «haber dinamitado su primer Gobierno, con un cambio del 40% de su equipo». Pérez cree que la promesa del presidente de «un Ejecutivo sólido, estable y eficaz» nunca se hizo realidad, y lo que se ha visto han sido «algaradas y enfrentamientos constantes». «Se inaugura una situación de inestabilidad sin precedentes», critica Pérez, que señala que Azcón «no asume que está en minoría y en soledad parlamentaria». Para la socialista, la «soberbia» del presidente no le permite analizar su gestión, que califica como «año perdido» en un Gobierno de «mucho ruido y pocas nueces». La líder del PSOE en el Parlamento aragonés cree que Azcón es «un presidente más preocupado por viajar de forma constante a Madrid y criticar al Gobierno central que en solucionar problemas», al que exige mejorar sus políticas en materias de servicios públicos.

Chunta Aragonesista: «Azcón ve una realidad paralela»

En Chunta Aragonesista señalan la salida de Vox como la gota que colma el vaso de su hartazgo. «Azcón trata de esconder la ruptura con Vox y habla desde una realidad paralela al resto de aragoneses», asegura el presidente del partido, Joaquín Palacín, que critica también «los retrocesos brutales en sanidad, cooperación, igualdad y educación». El líder de los aragonesistas cree que las buenas noticias económicas vienen «de las rentas heredadas del anterior Gobierno», que cree que hoy Azcón lidera «el Ejecutivo más inestable de la historia de la democracia». «No permitiremos que el retroceso y la intolerancia de la derecha y la ultraderecha se impongan en Aragón», asevera el propio Palacín, que no se muestra sorprendido con un presidente que «ha cumplido con las expectativas haciendo lo que mejor sabe hacer el PP: gobernar para sus amigos y olvidarse del conjunto de la ciudadanía».

Teruel Existe: «Aragón tiene que apostar por el equilibrio»

El primer Gobierno de Azcón es también la primera legislatura de Teruel Existe en las Cortes de Aragón. Liderados por Tomás Guitarte, los representantes aragoneses de la España Vaciada creen que las tareas del Pignatelli «se han centrado en el desarrollo de Zaragoza y su entorno», por lo que critican a la DGA que «han faltado políticas que apostasen de verdad por el reequilibrio territorial». Esta exigencia histórica de Teruel Existe se une a la gestión de las renovables, que Guitarte ve «decepcionante» hasta la fecha: «La comisión no pudo desempeñar su papel y vemos que se aprueban todos los proyectos, mientras se demora sin motivo la ordenación». El portavoz de Teruel Existe insiste en la lucha contra la despoblación, exigiendo mejoras en la sanidad y educación en el mundo rural, además de instar a la DGA a «asumir la ampliación de la cuantía de las ayudas al funcionamiento si no se consigue que lo haga el Gobierno central».

Podemos: «Un año de retrocesos»

Podemos tampoco está contento con los primeros doce meses de Gobierno liderados por Jorge Azcón. «Hemos tenido un año de retrocesos que están saliendo carísimos a los aragoneses», afean desde la formación morada, donde critican «el importante aumento de gasto político» para contentar a Vox, que ha derivado en «la inestabilidad y el desgobierno de este primer año». Desde Podemos no ven con buenos ojos «el recorte de derechos» que significa la derogación de la Ley de Memoria de Aragón y señalan «el desgobierno y las decisiones con volantazo a la derecha». Incluso llaman a las urnas: «Es buen momento para convocar elecciones y reconocer que no hay un proyecto serio».

Izquierda Unida: «Doce meses negros en Aragón»

Izquierda Unida cree que el primer año de Azcón en el Pignatelli ha sido «reaccionario», llevando a Aragón a «una situación preocupante en términos democráticos». Su portavoz, Álvaro Sanz, considera que, pese a la salida de Vox del Ejecutivo, la DGA «blanquea el fascismo, consiente el racismo y ataca a las víctimas del franquismo». Para Sanz, la política social del PP vuelve a «estar marcada por los recortes», ejemplificando con la educación o la sanidad del mundo rural. El diputado de IU cree que, en materia económica, el Gobierno «lleva un año de marketing y relato», así como exige «planificación» y critica que las empresas lleguen «sin condición alguna en materia de calidad de empleo, sostenibilidad o igualdad». Frente a ello, Sanz ve necesaria «una respuesta colectiva» que ya ve en algunos sectores como la sanidad, la educación o la cultura.

Vox: «Gran influencia para vivir mejor»

Un mes lleva fuera del Gobierno Alejandro Nolasco, entonces vicepresidente y ahora portavoz de Vox en las Cortes. El turolense cree que su partido «ha tenido una gran influencia» que permite que «los aragoneses paguen menos impuestos y vivan mejor». El líder de la ultraderecha en la comunidad avanza que su partido «seguirá insistiendo» en asuntos del extinto acuerdo con el PP, como «una ambiciosa rebaja fiscal». Nolasco defiende su papel en Despoblación, con el Fondo de Cohesión Territorial o el plan de vivienda, pero critica al Gobierno de Azcón por lo mismo por lo que rompió su relación: «Es permisivo con la inmigración ilegal, como demostró al aceptar el reparto de menas».

PP: «Un Gobierno que afronta la realidad»

No sorprende que el grupo parlamentario del PP esté satisfecho con lo hecho por el Ejecutivo de Jorge Azcón. Su portavoz, Fernando Ledesma, considera que el cambio de Gobierno «se nota en el fondo y en las formas». «Tenemos un Gobierno que afronta la realidad, los problemas y no los esconde», asevera el diputado popular, que alaba «la capacidad de gestión» de los consejeros de Azcón. Ledesma afirma que «en un año se ha revertido el deterioro de los servicios públicos», a la vez que celebra la atracción de empresas. Para los populares, Aragón hoy «tiene menos impuestos y mejores servicios gracias a la gestión».

PAR: «Moderadamente satisfechos»

El PAR es hoy el único socio seguro del PP en las Cortes. Su portavoz, Alberto Izquierdo, se muestra «moderadamente satisfecho» con el papel popular y defiende que los directores generales aragonesistas «hace política transversal, están para trabajar y son útiles por su experiencia en el Gobierno». Izquierdo cree que Azcón «debe ser capaz de entender Aragón y responder al mundo rural, porque no todo es Zaragoza». El diputado aragonesista ve con buenos ojos las actuaciones en vivienda, sanidad o despoblación, pero exige que «el PP defienda Aragón por encima de todo, como decían en campaña». Celebra la marcha de Vox: «No nos gustaron desde el primer día, queríamos gente útil y ellos no lo son, no han dejado impronta en Aragón».