Bancalero: "La asistencia sanitaria en el ámbito rural está totalmente asegurada"

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, lleva varias semanas visitando consultorios y centros de salud rurales. Esta mañana le ha tocado el turno al consultorio de Gurrea de Gállego y a los centros rurales de Grañén y Ayerbe, donde mantendrá encuentros con los profesionales y con los alcaldes correspondientes.

A las puertas del consultorio de Gurrea, primera parada del tour, el consejero de Sanidad ha asegurado que estas visitas sirven para que "la población no se quede con las informaciones que les preocupan, como es la desatención, ya que no es real". En este sentido, ha insistido en que "no existen carencias de atención sanitaria en el ámbito rural"; y de hecho, ha señalado que "está totalmente asegurada y, con la reorganización llevada a cabo por los profesionales, incluso ha mejorado".

Bancalero puso como ejemplo Ayerbe, donde este verano se ha mejorado en un 34% la cobertura de la asistencia, fruto de la reorganización llevada a cabo, que es entendida por los sanitarios y por los ayuntameintos que "entienden el déficit de profesionales". En los pueblos dependientes del centro de salud de Ayerbe había un 60% de cobertura sanitaria y "ahora estamos por encima del 94%. Y ahí recordó como en anteriores fechas la "mala, nula planificación" realizada por el gobierno anterior.

Movilizaciones con un "perfil político"

Por eso, aseguró no entender que "haya movilizaciones" y protestas que no se daban en fechas anteriores, "lo que me hace pensar que no es un tema asistencial" ni sanitario "sino que tiene perfil político". Tanto en Almudévar como en Ayerbe se han constituido en los últimos meses dos plataformas denominadas SOS Sanidad rural para protestar por la reducción de plazas sanitarias.

En cuanto a las críticas en Ayerbe por la amortización de un médico, ha explicado que han mejorado "los resultados en salud" tras la reorganización porque con "el dinero de esa plaza se contrataron a dos enfermeras más y supuso un incremento presupuestario de 15.000 euros", ha explicado; ya que un médico son 45.000 y dos enfermeras 60.000. Esto ha provocado que "los médicos estén completo, porque un equipo itene un médico y una enfermera y cuando llegamos no había enfermeras para todos los médicos"; porque, tal y como ha recordado en ocasiones no es necesario ser atendido por un médico, sino por otro profesional, ha recordado. Si antes había 5 profesionales de Medicina y dos de Enfermería en esa zona, ahora, cuatro de Medicina, cuatro de Enfermería más un fisioterapeuta.

Las tarjetas sanitarias de toda la zona de salud de Ayerbe asciende a 1.833 usuarios adultos y 176 menores de 14 años. En lo que va de verano se ha contratado un médico sustituto para cubrir las ausencias de los médicos titulares por vacaciones. No se ha considerado preciso contratar más, ya que las solicitudes de desplazados este verano ha sido, a fecha de 15 de junio a 8 de agosto, un total de 161, lo que equivale a un 8% de incremento de población.

El consejero ha puesto en valor esa reorganización, que mejora también el trabajo de los profesionales porque "uno que lleva tanto tiempo formándose no puede estar para una población de 100 pacientes porque eso empobrece su capacidad científico técnica". Y se ha mantenido firme en el cumplimiento del decreto de 1997, por el que una población de 100 habitantes tendrá asegura la visita del médico una vez a la semana; y en una de 500, de un profesional de referencia los cinco días de la semana.

En Gurrea, Bancalero se ha reunido con los profesionales sanitarios y la alcaldesa, Ana Irigoyen. La reorganización de la zona de salud de Almudévar ha permitido que en el consultorio de Gurrea, con 748 tarjetas asignadas, se hayan podido cubrir las sustituciones de verano hasta en 4 días a la semana, cuando en años anteriores eran 3. De este centro también depende el municipio de La Paúl (66 tarjetas) donde se mantiene consulta un día de la semana.

En Almudévar se realizó una reorganización que afectó a una distribución más equitativa del número de pacientes asignado a cada uno de los profesionales. Se reconvirtió una plaza de médico y actualmente hay cinco médicos más un pediatra a media jornada y seis profesionales de Enfermería, una de ellas enfermera de pediatría, y un fisioterapeuta, para una población asignada de 4.385 distribuidos en 10 núcleos poblacionales (492 usuarios menores de 14 años, 3.893 usuarios mayores de 14 años).