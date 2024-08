Temporada de fiestas en los pueblos en Aragón: "El producto estrella son los cartones de bingo"

Una de las imágenes más representativas del verano aragonés son las fiestas de los pueblos, los bingos con las plazas llenas de gente, las verbenas hasta el amanecer, las peñas más vivas que nunca. Para que estas celebraciones sean lo que todo el mundo espera, hacen falta tradición y ganas, pero también la colaboración de empresas que se dedican a elaborar el material que viste a los pueblos del característico ambiente jocoso.

En Aragón, una de las empresas que se dedican a la producción de estos artículos festivos es Fiestaprint, dirigida por Christian Cotoli. "Mi padre, José, me traspasó la empresa hace 10 años", afirma Cotoli. No obstante, Fiestaprint abrió sus puertas en el año 1985 bajo el nombre de Imprenta Musigraf.

Tras 45 años de recorrido profesional, Fiestaprint ha atravesado diferentes desafíos comerciales pero, durante todo ese tiempo, su producto estrella se ha mantenido: los cartones de bingo. "El producto más venido, con diferencia, ha sido, es, y será siempre el cartón de bingo, ya que es algo que no puede faltar en las fiestas de los pueblos. Además nosotros somos los fabricantes íntegros de los cartones; compramos desde la cartulina hasta la tinta", comenta Cotoli.

Aun así, también hay otros productos que triunfan con facilidad cuando se acercan estas festividades, como los programas y los carteles de las fiestas, las camisetas con los logos de las peñas y las pulseras de entrada a los festivales.

La realidad es que el rumbo de Fiestaprint cambió por completo el año pasado, cuando Cotoli decidió impulsar la marca a través de redes sociales como Instagram, Tiktok y Facebook. Este hecho les ha ayudado a expandir el negocio, dado que han pasado de ser una empresa productiva en el ámbito regional a serlo en el plano nacional. "Gracias a la reciente apertura de nuestras redes sociales, hemos dado a conocer el negocio a nivel nacional. En el último año hemos vendido productos a pueblos sevillanos, malagueños, vascos e incluso baleares. Vendimos cartones de bingo al HardRock de Ibiza, algo que hubiese sido impensable cuando no teníamos redes", relata Cotoli.

Sea como sea, las ventas dentro de la comunidad aragonesa siguen siendo las más abundantes. Cotoli expone que "sin duda alguna, la provincia que más demanda nuestros productos es Teruel. Podría decirse que un 70% de los pedidos son de pueblos turolenses. El 30% restante se divide entre Zaragoza y Huesca, siendo la capital altoaragonesa la ciudad de Aragón que menos compra nuestros artículos".

Con el reciente arranque de las fiestas de los pueblos en Aragón, la empresa se encuentra en su momento "de máximo apogeo". De hecho, la demanda es tan elevada que Cotoli ha tenido que tomar medidas como ampliar el personal y los turnos de trabajo, "puesto que si no lo hacemos no damos abasto". "A veces tenemos que incorporar hasta turnos nocturnos, pero, sin duda alguna, nos merece la pena por los beneficios que tenemos. Siendo realistas, en el resto del año no ganamos ni la mitad de lo que ganamos en los meses de la campaña de verano", explica Cotoli.

Christian Cotoli se encuentra "gratamente sorprendido" porque "este verano está superando todas mis expectativas. Hablando de beneficios, está siendo el mejor año de la historia de Fiestaprint. Estamos triplicando los resultados de otros años", concluye.