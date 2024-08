"Tenemos un gran crecimiento industrial que crea puestos de trabajo constantes"

Pregunta: El Burgo de Ebro está creciendo y mejorando a pasos agigantados, ¿cuál es la situación actual del municipio?

Respuesta: El Burgo de Ebro es una de las poblaciones que tiene un futuro más prometedor de todo Aragón. Como alcalde, veo la situación con mucha ilusión y con muchas ganas. Además de la llegada del centro de Amazon, estamos en vías de negociación con otras empresas. Si salen adelante, que es un tema que está bastante encarrilado, podemos decir que vamos a ser un referente entre los municipios industriales en Aragón.

Pero tenemos carencias. Necesitamos un segundo médico y pedimos al Gobierno de Aragón que no solamente se fije en los municipios saturados turísticamente sino también en los que estamos saturados industrialmente. Necesitamos ayudas para la construcción de viviendas.

P: Un tema importante es la construcción del instituto, ¿qué ventajas va a aportar la localidad?

R: La construcción del instituto está ya en licitación y las ventajas son evidentes. Cuando nos embarcamos en este proyecto con el Gobierno autonómico no era un capricho, era una necesidad. El Burgo para crecer y para asentar población necesitaba un centro de Secundaria. Por suerte, el Gobierno de Aragón lo vio así y hemos estado en sintonía. Nos ha costado mucho tiempo debido al cambio de Gobierno pero ahora que ya lo vemos cerca, estamos muy ilusionados.

Para El Burgo es un espaldarazo importante. Permite que mucha gente, sobre todo los hijos de trabajadores de las distintas empresas, se queden aquí cuando antes no había tanto reparo en que a los 12 años los jóvenes tuvieran que salir del pueblo.

P: Un proyecto ya aprobado es la construcción de una planta de hidrógeno verde, ¿en qué fase se encuentra y qué beneficios aportará a El Burgo?

R: El tema del hidrógeno verde sigue adelante. Vamos a tener noticias pronto y no hay ningún problema en desarrollarlo. Se trata de una nueva empresa presente en El Burgo que va a crear bastantes puestos de trabajo. Vamos a ser pioneros en la creación de hidrógeno verde y en la evacuación de ese hidrógeno a través de tuberías hacia los puntos donde lo necesitan. Esto deja también a El Burgo a la cabeza de las zonas industriales de toda la comunidad.

P: Otro avance importante que el pueblo llevaba tiempo pidiendo es el desdoblamiento de la N-232 para convertirla en A-68, ¿qué va a suponer para El Burgo de Ebro la conversión de este tramo en autovía?

R: La obra no está finalizada y queda bastante por hacer. Nos gustaría que el ritmo fuera más rápido pero hay que entender los problemas de las empresas y de la Administración. Lo importante es que no haya ningún parón. El desdoblamiento es realmente importante para los polígonos industriales de El Burgo y de Fuentes porque la autovía no llegaba hasta ese punto. Tener todos los polígonos industriales de la zona conectados a través de la autovía será un paso muy importante, pero la demanda de los pueblos de la Ribera Baja es que esa autovía no se pare ahí y continúe hasta el Mediterráneo.

P: El proyecto estrella del municipio en los últimos años ha sido la implantación del centro de datos de Amazon Web Series. ¿Qué impacto ha tenido?

R: La implantación de Amazon Web Series ya se está dejando notar. Es cierto que Amazon tiende a evitar las tasas de licencia de obras acogiéndose al PIGA pero también nos trae otras cosas muy buenas. Ha colaborado con nosotros en la renovación integral del aula de informática del colegio, en el aula de informática integral del centro de adultos, y va a colaborar en más proyectos que se verán en un futuro. Por tanto, Amazon participa y ayuda mucho más de lo que pensamos a la comunidad.

P: Con todos estos proyectos, ¿qué previsiones tiene el ayuntamiento con respecto al crecimiento de población?

R: Tenemos un problema, la vivienda. El consistorio está hablando con distintas entidades, tanto públicas como privadas, sobre este tema. El Ayuntamiento de El Burgo dispone de solares para la construcción de pisos de protección oficial y quiere desarrollarlos de manera rápida. No es que necesitemos vivienda para atraer población, necesitamos vivienda para que no se vayan nuestros jóvenes, y no podemos consentir que tengan que buscarla en otro sitio.

Entonces, como he dicho, hacemos un llamamiento al Gobierno de Aragón para que las zonas saturadas industrialmente sean también una prioridad en la construcción de vivienda. Es lo que más necesita el pueblo y permitiría a El Burgo seguir creciendo.

P: ¿Qué potencial tiene El Burgo de Ebro de cara al futuro?

R: Somos un pueblo en el que tenemos un crecimiento industrial impresionante y una creación de puestos de trabajo constante. Actualmente damos todos los servicios posibles y todas las ventajas a nuestros vecinos. Hemos bajado impuestos como el IBI a todos los ciudadanos de El Burgo. Muchos vecinos y amigos que han venido a vivir aquí sin tener ningún lazo familiar me han dicho que cuando vienes a El Burgo y lo conoces, no te quieres ir nunca. Eso a un alcalde le llena de orgullo.

P: Llega agosto y con él, las fiestas en honor a San Roque. ¿Cuál es el ambiente previo al inicio de los festejos patronales?

R: Pues se nota mucho entusiasmo sobre todo en la gente joven. Después de las reuniones entre las peñas, el concejal de Festejos y la Comisión de Fiestas, ya hay claramente olor a fiestas y muchas ganas por parte de todos.

P: ¿Cuáles son las principales novedades de este año?

R: Este año tenemos el concierto de Despistados, un tributo a Estopa y un festival nocturno de música. Además, recuperamos el Gran Prix donde participan las peñas , siendo una actividad muy divertida.

P: ¿Cuáles son las actividades que como alcalde destaca de las fiestas de El Burgo de Ebro para atraer a los visitantes?

R: Siempre he dicho que aparte de los festejos tradicionales como la procesión o el homenaje a los mayores, hay que destacar la amplia oferta musical, los fuegos artificiales y los festejos taurinos. A partir del día 16 vamos a tener festejos taurinos tanto por las calles como en la plaza. Y luego también celebraremos la gran comida de peñas con concurso de sangría y tardeo, que puede reunir a unas 1.100 personas para pasar una tarde muy agradable.