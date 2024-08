Calor, el ‘enemigo silencioso’ al que hay que combatir para evitar accidentes

Calor. Hay quien lo persigue y hay quien lo odia. Cada cuerpo es distinto y la capacidad de resilencia, también. Seguro que estos días te has acordado de él. Has buscado sombras o te ha sorprendido. En este caso, ya lo sabes, saliste tarde. O mediste mal el tiempo de tu excursión. Por eso no nos cansamos del lema de toda actividad: planifica, equipa, actúa. Todas las actuaciones van engarzadas. Todas tienen un por qué. Si sabes a dónde quieres ir, sabes qué tienes que llevar y cómo te tienes que mover has dado un paso muy importante en tu seguridad. Eso sí, conscientes de que el riesgo cero no existe con la misma rotundidad de que si llevas a rajatabla ese lema, la reducción de probabilidades de sufrir un accidente es más que notable.

Vamos a centrarnos en el calor. Una exposición prolongada junto al esfuerzo físico puede desembocar en un más que peligroso golpe de calor. Y estos son palabras mayores. Recuerda que la montaña es un medio tan bello como hostil así que todo incidente, por pequeño que sea implica un problema. Y un golpe de calor es algo muy serio. Puede provocar daños graves a nuestro organismo e incluso la muerte.

No se trata de asustar, pero sí de saber qué te puede ocurrir para, precisamente, evitarlo. El golpe de calor es producto del fallo de los mecanismos de regulación de la temperatura corporal y se produce un aumento peligroso de la temperatura corporal.

SÍNTOMAS MÁS HABITUALES DE UN GOLPE DE CALOR Los síntomas más habituales de un golpe de calor son: Fiebre

Pulso acelerado

Debilidad, mareo, fatiga

Náuseas y vómitos

Dolor de cabeza

Confusión y desorientación En caso de sufrir varios de estos síntomas, debemos actuar con rapidez de la siguiente manera: Mantener a la persona tumbada y a la sombra . Si no hay sombra en la zona deberemos «fabricarla» con algo de ropa o la manta térmica de nuestro botiquín.

. Si no hay sombra en la zona deberemos «fabricarla» con algo de ropa o la manta térmica de nuestro botiquín. Refrescar rápidamente el cuerpo para intentar bajar su temperatura: aplicar toallas húmedas en frente, axilas e ingles y/o abanicar.

para intentar bajar su temperatura: aplicar toallas húmedas en frente, axilas e ingles y/o abanicar. Llamar lo más rápidamente posible al teléfono de Emergencias 112.

Prepara tu mochila para que esté bien equipada

Por lo tanto es fundamental que nuestra mochila esté equipada, siempre, con todo lo necesario para actuar de la misma forma que debemos poner los medios necesarios para evitar una situación comprometida. La crema solar con alta protección, que debemos aplicarnos más de una vez al día, y, especialmente, si vamos con ‘pequeñajos’ ya que tienen la piel más sensible; usar gorra, sombrero o un pañuelo para proteger la cabeza y llevar más agua de lo normal.

Indicativo de fuente a la altura de Cumaz, en la comarca del Sobrarbe. / Montaña Segura

La hidratación, fundamental

Hidratarse es fundamental y debemos obviar el peso. Ya sabes; un litro es un kilo, pero ese peso es el que nos puede permitir ir a otra excursión y disfrutar. Hay pocas sensaciones más desagradables en montaña que la de querer beber y no poder. Y si llega esa situación recuerda que no has bebido por no llevar un kilo de más.

Lo ideal es llevar dos cantimploras: una con agua y otra con sales que te ayuden a reponer los electrolitos perdidos con el sudor. De la misma forma y aunque te parezca sorprendente es importante beber antes de tener sed y, desde luego, comer cuando se tiene hambre.

Si por lo que fuera te falta agua déjate guiar por las indicaciones de fuentes que hay en distintos recorridos. Sin duda, haber planficicado bien la excursión te ayudará en ese caso. Más aún ante el riesgo de que te puedas encontrar fuentes secas y mucha atención con beber donde también donde lo haga el ganado. Por eso, para evitar problemas lo más seguro es llevar tu propia agua y vaciar las cantimploras cuando acabes la excursión.

Otro factor importante es el de la comida. La tentación, y el error, es comer fuerte antes de emprender el camino de vuelta. Contraproducente. Lo mejor es llevar comida ligera, fruta cortada en un ‘tuper’ que ya comerás cuando termines la excursión.