En montaña, más vale ser prudente que temerario

Las cualidades del temerario son ser imprudente, insensato e irreflexivo. También es cierto que hay quien se agarra a conceptos como la osadía, el atrevimiento, la audacia y el riesgo. Esto viene a ser como el yin y el yang; dos fuerzas opuestas que forman parte de un todo. Pues bien, en actividades de montaña, la imprudencia se paga con una factura que puede ser desde un susto hasta la más grave que es la de no volver nunca más a la montaña. Bueno, ni a ningún otro sitio. Y hay que tener la audacia y la osadía tanto para decidir que lo mejor es darse la vuelta como para no correr cualquier tipo de riesgo –menos aún si es innecesario- que ya se sabe que el riesgo cero, en montaña, no existe.

Más de uno suspira por sentir y saber qué es una tormenta de montaña. Eso sí, a refugio y en resguardo. Fuera es otra cosa. Al aire libre, en cualquier punto alejado de una casa o de un pueblo, un aguacero, una ventisca, una borrasca te va a meter en un serio problema. Hasta el cielo más azul se puede convertir en un cielo negro; hasta el día más tranquilo puede derivar en una montaña rusa.

Una de las características de estas tormentas es la dificultad de predecir con exactitud la hora y dónde se va a cerrar el cielo y a descargar. Esto no es, precisamente, la F-1. Si uno hace caso de su memoria montañera posiblemente se acuerde de caminar bajo un cielo azul y ver nubarrones sobre el valle próximo.

Viadós hacia el collado de la Forqueta. Un día de cielo azul puede evolucionar hacia una tormenta, peligrosa si te coge desprevenido. / Montaña Segura

Consultar el parte de la Aemet

Esta situación tiene como derivada consultar el parte meteorológico y actuar en consecuencia. Debemos tener claro y nos debe ayudar a la hora de planificar cualquier excursión que las tormentas de verano suelen producirse a partir de mediodía, por la tarde o al final del día. Pueden ser muy intensas y locales. Además, suelen durar poco tiempo, pero provocar grandes daños o problemas debido a los rayos el granizo o el aumento de caudales.

Una de las mejores soluciones para evitar problemas carece de complicación: basta mirar el parte meteorológico de la Aemet para determinar si se puede o no salir a la montaña o a qué sitio de la montaña se puede ir en función de lo que te orienta la ‘meteo’. Y una cuestión clave: no hay que relajarse. Esto es algo que sucede porque como los avisos por tormentas se repiten mucho en un corto periodo de tiempo, nos solemos relajar y a entrecomillar en nuestra cabeza cuatro palabras -“no es para tanto”- cuya derivada puede ser un accidente. Quedarse sin resguardo en montaña y en medio de una tormenta, sin duda, no es un buen plan.

En función de la Aemet debemos ser flexibles, tener la capacidad de adaptar nuestra salida al monte. En este sentido, si hay tormentas previstas orilla las zonas altas, el cresteo o largas calcetinadas.

La confianza siempre es mala acompañante en la montaña. Por eso, días que aparecen despejados, de un gran cielo azul trazan derivada falsa al interpretar que la ‘meteo’ se ha confundido. Es aquello de: “Ponía que iba a llover y mira qué día tan espléndido”. Pues no te vayas arriba. Es más que posible que el cielo empiece a ‘poblarse’ de nubes algodón y luego negras para que arranque la tormenta.

Por eso, déjate guiar por los partes de la ‘meteo’ y grábate que siempre hay que planificar cualquier excursión; no cuesta nada de tiempo, te puede evitar un susto y salvarte la vida.