El turismo acuático reflota en el Pirineo mientras Teruel ‘rema’ contra la sequía

Un verano más, Aragón ha sido golpeado por sucesivas olas de calor, lo que ha convertido al sector de las actividades acuáticas en uno de los grandes beneficiados. Los turistas, en busca de un suspiro de las altas temperaturas, han acudido en masa a los ríos, embalses y pantanos de la región. Sin embargo, a pesar del aumento de la demanda, los empresarios del sector se han enfrentado a esta temporada con incertidumbre por la inestabilidad de las condiciones climáticas y naturales.

La sequedad que caracteriza al clima de la comunidad se ha potenciado por el cambio climático, lo que ha perjudicado a los negocios que dependen del agua. Asimismo, mientras que el año pasado las sequías afectaron más a los embalses de la margen izquierda de la cuenca del Ebro, este año es «la margen derecha más oriental» la más perjudicada, según informa la CHE. Esta situación complica la realidad de las empresas turolenses, que ya de por sí tienen menos demanda que las de Huesca.

Ricardo Rodríguez, director de la empresa Káralom, ubicada en Matarraña, describe afligido la situación que están viviendo los trabajadores de la zona: «El negocio está bastante afectado por la bajada del agua. En el pantano de Pena, donde trabajo, el nivel del agua ha descendido casi un 20% en cuestión de un mes, algo que no se veía desde 2017». En su caso, ha notado cómo este verano la demanda ha disminuido capitalmente por haber tenido menos agua, puesto que en los meses de junio y julio han tenido «un 60% menos de gente que otros veranos». El turolense explica que esto también se ha reflejado en la cantidad de personal, porque «otros años he tenido que contratar hasta a dos personas más, pero este año no ha hecho falta».

De la misma manera, Miguel Catalán, propietario de Río Caspe Aventura, también ha «sufrido» los efectos de la sequía en su empresa. Afirma que, «tras dos años de sequía, este verano ha sido mejor gracias a la mayor disponibilidad de agua». No obstante, su alivio es temporal, ya que en las últimas semanas ha podido observar cómo los niveles del agua han vuelto a descender con rapidez: «Estamos bastante asustados porque, si esto sigue así, tendremos que enfrentar una situación complicada en otoño». Catalán detalla que en años anteriores, cuando la sequía fue más severa, su empresa se vio obligada a trasladar sus operaciones a otras zonas, lo que supuso un esfuerzo logístico y económico «considerable».

Incendios forestales

Otro de los grandes desafíos que enfrenta el sector en verano son los incendios forestales. La mayoría de los turistas que quieren realizar actividades acuáticas eligen su destino según el atractivo del paisaje, y un área devastada por el fuego pierde inmediatamente su belleza. Julen Satien, trabajador de la empresa Canyoneers en Aínsa, relata cómo el incendio de hace tres semanas en El Pueyo de Araguás afectó a su negocio: «Mucha gente llamó asustada para cancelar sus actividades o para preguntar si se podrían llevar a cabo». Finalmente, solo tuvieron que suspender las reservas de rafting porque «el agua que utilizamos para esa actividad sale de una presa hidroeléctrica y, como tuvieron que cortar la electricidad por el fuego, también cerraron la presa», explica Satien.

Más allá de los desafíos medioambientales y meteorológicos, la demanda de actividades acuáticas durante el verano varía significativamente según la provincia. En el Pirineo Aragonés, la afluencia de turistas es tan alta que la gestión de las reservas se convierte en todo un reto para sus empleados. Gustavo Ortas, director de Kayak Campo, afirma que «este año estamos teniendo un alto porcentaje de reservas a última hora, lo que nos ha dificultado un poco la gestión y planificación de las actividades. Hay mucha gente que se está esperando al último momento para asegurarse de que va a hacer buen tiempo». Esta situación contrasta con lo que ocurre en Teruel, donde la demanda es mucho menor, incluso en las fechas más activas del verano.

Marcos Jiménez, responsable de Geoventur, expresa su frustración ante esta disparidad: «Los negocios de la zona necesitamos más apoyo por parte del Gobierno de Aragón para atraer a más turistas a la zona. Tenemos gente este verano, pero no podemos comparar nuestra actividad con la de las empresas que trabajan en los Pirineos, por ejemplo». La baja afluencia de turistas en Teruel es un problema cada vez mayor, como señala Rodríguez: «De normal, la campaña estival dura hasta septiembre, pero este año estoy pensando en terminarla en agosto. Al final, con la poca demanda que está habiendo este verano creo que perdería dinero».

La procedencia del turismo

Al parecer, no están siendo los aragoneses los principales demandantes de las actividades acuáticas en la comunidad este verano. Ricardo Rodriguez, dueño de la empresa turolense Káralom, comenta que el 60% de su clientela es catalana, y el 40% restante se divide equitativamente entre aragoneses, personas de otras partes de España y turistas internacionales. De igual manera, Gustavo Ortas, director de Kayak Campo, en Huesca, destaca que la mayoría de sus clientes provienen de otras regiones de España y de Europa, principalmente de Francia, Holanda y Bélgica.

