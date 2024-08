Barranquismo: diversión acuática en montaña, no en un parque acuático

Hay toboganes y no es un parque acuático. Hay saltos y no hay que emular a trapecistas. También nadas y no es una piscina. Y puedes hacer muchas cosas más, pero tienes que tener claro que estás en una actividad en montaña, que el barranquismo es como cualquier otro deporte en el que la premisa es disfrutar y, luego, si quieres, contar la experiencia con la satisfacción de que estás cansado y te has divertido. El Pirineo aragonés tiene terrenos cincelados por la erosión que han convertido el descenso de barrancos en un activo de primer orden, tanto deportivo como económico para las zonas donde se encuentran.

Se trata de una actividad física de primer orden, aunque vayas a uno catalogado de fácil, que supone un importante desgaste y requiere una plena atención en cada tramo; no hay dos iguales y te exigen, por tanto, cosas diferentes.

Mantenerse siempre alerta

El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara es una referencia más allá de España. Y lo mismo se puede decir de barrancos de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza. Hay barrancos secos, aunque el imán lo ejercen los que llevan agua. Y esto ya nos debe poner en alerta. Los caudales no son siempre los mismos y el agua tiene una potencia tremenda. Las fuertes tormentas como las de los últimos días pueden modificar los caudales de los ríos, por lo que es necesaria esa primera alerta: saber cómo se encuentra el río y qué previsión tiene de caudal.

Y en paralelo, ser conscientes de la fuerza de arrastre que tiene el agua. Sencillamente, tremenda. Y esto implica que los fondos puedan cambiar, que lo que antes era un salto sin problema ahora se convierta en una trampa porque el agua ha arrastrado una gran piedra o un tronco. Por eso, toda precaución es poca. Lo mejor es hacer una actividad así con un guía.

El caudal de los barrancos te pueden deparar sorpresas por lo que lo mejor siempre es hacer la actividad con un guía. / Montaña Segura

El traje de neopreno con el que evitar el frío e incluso algún pequeño corte por una rozadura con la piedra lo proporciona la empresa de guías, pero no el calzado. Y es importante, también, cuando vas a bajar un barranco. La tendencia es utilizar la zapatilla más desgastada que uno tiene. Por allí puedes abrir la puerta al error. Ante un salto, por ejemplo, necesitas un buen apoyo.

El barranquismo es un deporte técnico. Seguro que te acuerdas de la primera vez que te enfundaste un traje de neopreno y te animaste a bajar un barranco. Luego, quizá hayas progresado en esta actividad. Y esa primera vez es positiva a la hora de embridar impulsos. Vamos, que hay quien piensa que bajar un barranco es como ir a un parque acuático con decorados de verdad. Sabes que no es así, y por eso la prevención es el primer paso para una jornada satisfactoria. Eso, y la progresión. Como ocurre en montaña; antes de un ‘tresmil’ hay que hacer otras; antes de hacer un barranco muy vertical y con corrientes muy fuertes hay que ir a sitios más sencillos e ir progresando de manera adecuada.

Factores a tener en cuenta Montaña Segura aconseja tener en cuenta estos factores: El horario: todas las actividades en la naturaleza deben empezar «a buena hora». De esta manera también nos reservamos un tiempo para el «por si acaso». Las empresas de la zona conocen bien el horario de cada barranco y os pueden informar de la hora máxima de entrada. Y si no se quiere madrugar, ¡mejor escoger una actividad más corta que pasar la noche en el barranco! Los saltos a pozas y descenso por toboganes: los barrancos cambian. Antes de saltar a una poza, una persona del grupo debe comprobar que el salto es seguro. Debe descender a la poza mediante cuerdas y comprobar que ésta tiene profundidad suficiente. Además, indicará un lugar de recepción (donde caer al agua) que esté limpio de piedras y troncos. La mayoría de los rescates se dan por estas causas. No sirve haber estado el año pasado ni tampoco hace tres meses: ¡los barrancos cambian!  Los caudales: La cantidad de agua que lleva un barranco depende de la época (en primavera, con el deshielo, algunos barrancos llevan mucha agua), pero también del momento. Deberemos estar atentos a la previsión de tormentas para el día del descenso, pero también a cómo han sido las lluvias en los últimos días. En un cauce encajonado, en un barranco, una tormenta en la cabecera puede hacer subir mucho el nivel del agua. La fuerza del agua también se incrementará con el caudal y se convertirá en peligrosa. Para asegurarnos debemos preguntar en la zona cómo está el caudal del barranco que queremos descender. Y no iniciar la actividad si hay previsión de tormenta. Por si acaso una subida repentina nos sorprendiera hemos de tener previstos y localizados los escapes.

Buenas prácticas de seguridad

Si vas a salir a la montaña también debes conocer y aplicar unas buenas prácticas mínimas de seguridad:

Los pies bien calzados:

Todo el material es importante, pero al calzado hay que prestarle una atención especial. Caminar por un barranco supone hacerlo por terreno mojado y resbaladizo. Muchas veces, debajo del agua, no vamos a poder ver dónde ponemos el pie. La adherencia de la suela y la sujeción del tobillo son dos aspectos fundamentales. Un gran número de rescates se dan por lesiones en piernas y tobillos: esguinces, contusiones, roturas de tibia y peroné…

Atención al grupo:

Es frecuente que la persona que dirige un grupo, y toma las decisiones, tenga bastante más experiencia y bagaje que el resto. Eso no debería ser un problema si esta persona permanece atenta al grupo y está segura de que todos son capaces de avanzar con seguridad y disfrutando. Pero cuando esto no es así es cuando llegan los problemas. Sobrevalorar al grupo es un error frecuente y crea incidentes de todo tipo: agotamientos, retrasos en el horario, lesiones por cansancio, etc…

El material técnico:

Algunos rescates suceden a personas que no llevaban el material técnico adecuado, o que aun llevándolo no sabían utilizarlo correctamente. La falta de material puede impedir continuar al grupo. La falta de pericia, además del riesgo específico, suele provocar un retraso considerable en el horario previsto.