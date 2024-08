Jorge Azcón y Natalia Chueca viajan a Ciudad del Vaticano para reunirse con El Papa Francisco

El Papa Francisco presidirá la audiencia privada que este lunes lo reunirá en Ciudad del Vaticano con una delegación aragonesa de la que forma parte el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano. En su cita, a primera hora de la mañana, el máximo representante de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano mantendrá con las autoridades aragonesas una conversación acerca de asuntos de interés mutuo.

Antes de la audiencia, según el cronograma previsto, los mandatarios aragoneses se reunirán con el arzobispo Escribano y la delegación diocesana a las 6.30 de la mañana para compartir el desayuno y desplazarse, a continuación, a la Santa Sede. Allí, a las 7.15 de la mañana, los componentes de la expedición accederán por la puerta Via di Porta Angelica, una de las situadas en las murallas leoninas de Roma, cercana a la Capilla Sixtina. Se trata de la entrada que utilizaban más habitualmente los peregrinos que llegaban a la ciudad desde la Via Flaminia. Desde allí, se trasladarán a pie al Palacio Apostólico.

La biblioteca privada de este palacio, Segunda Loggia-Cortile San Dámaso, acogerá a las 7.45 de la mañana esta audiencia del Papa Francisco I con los tres representantes de la delegación aragonesa. Este entorno de salas es considerado como la ‘Biblioteca del Papa’, a quien pertenece directamente y que es una de las más valiosas y más antiguas del mundo. Tras la reunión privada, los acompañantes y la delegación técnica accederán a la estancia para asistir a la entrega mutua de los regalos y las fotografías oficiales, que concluirán la audiencia, en torno a las 8.25 de la mañana.