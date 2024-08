Los retos de la salud mental en Aragón: más recursos, más profesionales y trabajo comunitario

Dicen los estudios que uno de cada cuatro aragoneses sufrirá algún tipo de problema de salud mental a lo largo de su vida. Sin embargo, hasta hace poco se escondía cualquier tipo de trastorno. La pandemia fue un «punto de inflexión» en cuanto a la visión de la sociedad de la salud mental. Antes, era «un tabú» y el estigma era enorme para los pacientes, las familias y las asociaciones que trabajaban por la inclusión, asegura Ana López, gerente de Asapme. Además, a ese tabú había que unir los prejuicios que existían por la evolución de la enfermedad y «un rechazo por las comunidades de vecinos para admitir a personas con un diagnóstico» o de las empresas por contratar a personas con una enfermedad mental. Y, a nivel sanitario, señala, «había reticencias porque cualquier patología se achacaba a la salud mental». Esta situación se revirtió durante la pandemia porque todos «hemos sido conscientes de la vulnerabilidad de todos; y se ha visto como un problema que nos puede afectar a cualquiera».

Pero «no todo es color de rosa», asevera, porque existe «una generalización» tan amplia que «se confunde salud mental con enfermedad mental», señala, para añadir después que «se está trivializando el sufrimiento mental, se está psiquiatrizando la vida diaria» y eso supone «consumir los escasos recursos sanitarios y sociales» en casos que nada tienen que ver con la enfermedad mental. Coincide en esta percepción José Manuel Lalana, presidente de la Asociación Aragonesa de Neuropsiquiatría, quien reconoce que «esa frase de romper el tabú de la salud mental la oigo mucho», pero no la comparte. «Decimos que nos vamos a preocupar mucho» por ella, pero luego «no es así porque construimos poca comunidad e intervenimos poco». Y lo explica: «La gente cada vez está más sola, más aislada, más exprimida y más oprimida y eso es preocuparse poco por la salud mental», señala. Para el especialista, «lo que se está poniendo muy en primer plano son los diagnósticos de salud mental, las etiquetas».

Tiene claro que existe el sufrimiento mental, pero cuando «una persona sufre un maltrato o una violencia de género genera un sufrimiento, pero si hay un diagnóstico parece que sea responsabilidad de uno» y no es así, reconoce, «hay una intención detrás de las etiquetas».

De hecho, asegura que hubo un tiempo en que hubo una necesidad de encontrar un «lenguaje común. Ahí nació el DSM Manual Diagnóstico y Estadístico de trastornos mentales» de la Asociación Americana de Psiquiatría. «Se han multiplicado los diagnósticos psiquiátricos» porque incluye, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual para poner una etiqueta al malestar que tienen algunas mujeres y que «no es agradable, pero es un problema fisiológico normal, no es una enfermedad», señalan.

En la asociación diferencian entre el «malestar cotidiano, que es inherente a la persona» y las enfermedades mentales, como esquizofrenia o trastorno bipolar, que «nada tienen que ver con los sufrimientos de la vida diaria o los que provocan las pérdidas».

El sistema público, reconoce Lalana, está «asumiendo mucha parte de ese malestar cotidiano; pero esto se refiere más a cómo está la sociedad que a un problema sanitario». Y es que hay que ver «qué está pasando para que yo me encuentre así». Es verdad que hacen falta más profesionales porque la ratio de psiquiatras en España es baja, con 9,27 por cada cien mil habitantes, lejos de Bélgica (23); y lo mismo de psicólogos, aunque «en algunos casos no tienen formación para tratar graves problemas como la depresión mayor o la bipolaridad», señala López, que reclama más profesionales, pero también recursos rehabilitadores, empleo, vivienda e inclusión social y «una mayor conciencia en la ciudadanía de que las personas se pueden recuperar y llevar una vida normalizada». Y en cuanto a las empresas, «mayor sensibilización porque puede ser un claro elemento de inserción e integración». Es consciente también Lalana de que «cuanto más pobre, más enfermo se está; y cuanto más enfermo, más pobre se es», porque tienen menor accesibilidad y «los trabajos son de menor calidad». Al mismo tiempo, el propio sistema productivo «favorece el malestar psíquico de las personas». En este sentido, «el sistema de salud no es un amortiguador de los problemas sociales» y, aunque se apoya, «son problemas que no se pueden solucionar».

La Asociación Aragonesa de Neuropsiquiatría también reivindica más medios humanos y materiales en el sistema público –apuestan por él y critican que cada vez «pivota más sobre lo privado o lo concertado»–, pero señalan que «más profesionales para hacer qué... para hacer las cosas de forma diferente, más comunitaria, más colectiva». Para Lalana, es necesario plantearse que «la solución está fuera, ¿qué está pasando para que yo me sienta así?», desde la asociación «le damos mucha importancia a los componentes sociales» porque la enfermedad es más prevalente en barrios pobres. Por lo que el abordaje debe llevarse a cabo teniendo en cuenta a toda la sociedad.