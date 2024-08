Azcón aborda con el Papa la situación de los bienes en Aragón y el reconocimiento al Papa Luna

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reaparecido en la previa del curso político con una visita al Vaticano, en la que ha mantenido un encuentro con el papa Francisco, donde han abordado la actualidad política internacional y en la que el presidente autonómico ha marcado la posición de Aragón sobre los bienes eclesiásticos y la figura del Papa Luna. En la visita también ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de la capital aragonesa, Carlos Escribano.

Azcón ha asegurado que durante su encuentro, celebrado desde las 7.45 horas en la biblioteca del Palacio Apostólico, han hablado del "reconocimiento del Papa Luna o los conflictos de los bienes de la Iglesia en la comunidad autónoma". Sobre estos dos temas, el presidente ha certificado que la resolución de los bienes patrimoniales "sigue los cauces procedimentales para resolver el conflicto". "Tenemos que seguir esperando", ha aseverado el jefe del Ejecutivo, que sobre la figura del Papa Luna ha añadido que "la Congregación para la Fe tiene que avanazar con los trámites y nos consta que lo está haciendo".

Además, tanto Azcón como Chueca han formalizado ante el Papa Francisco su invitación para que visite Aragón y su capital. "Confío en que la invitación que le hemos hecho para conmemorar el 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Zaragoza pueda fructificar", ha deseado el presidente, que ha adelantado que Francisco "ha dicho que lo tiene previsto, tanto venir a España como a Zaragoza". El líder del Ejecutivo autonómico ha señalado que el papa les ha informado sobre su agenda y ha afirmado que Francisco "prefiere empezar por los países más pequeños pero es consciente que tiene la visita". "Nuestra invitación es sincera y con todo el cariño del mundo", ha reafirmado Azcón.

Durante la conversación con las autoridades, según Chueca, el Papa Francisco ha dejado abierta la posibilidad de una futura visita a España en la que se incluiría a Zaragoza. “Si no pudiésemos celebrar este aniversario con la visita del Papa le hemos propuesto que nos haga llegar una bendición por un mensaje de vídeo para todos los zaragozanos y poderlo emitir durante las Fiestas del Pilar”, ha recalcado Natalia Chueca. La alcaldesa ha afirmado estar “muy emocionada” por el encuentro con el Papa Francisco y ha resaltado que Su Santidad nos ha trasmitido “un mensaje de esperanza y cercanía que me llena de energía para seguir trabajando por nuestra ciudad”. “Una experiencia inolvidable que guardaré siempre en mi corazón”, ha apostillado, mientras ha destacado “la rapidez de la respuesta del Papa a la invitación de esta audiencia".

"Fraude electoral" en Venezuela

Azcón, Chueca y Francisco no se han centrado solo en la situación de Aragón en materia religiosa, sino que también han abordado parte de la actualidad política internacional, hoy muy centrada en la situación de Venezuela tras los últimos comicios.

"Hemos hablado del fraude electoral en Venezuela y de cómo es difícil prever cuál va a ser el resultado final", ha dicho Azcón, que ha admitido que "estas preocupaciones nos unen, porque hay que recordar que la Virgen del Pilar es la de la Hispanidad y sentimos cerca los problemas que ocurren en Hispanoamérica". El presidente de Aragón ha aseverado que el Papa "ha expresado su preocupación" sobre la situación política del país latinoamericano y se ha mostrado "sensible con el sufrimiento del pueblo venezolano".

En la parte más personal de la cita, Azcón ha dicho que el Papa ha sido "cariñoso, cercano y amable, como es él". "Es una cita muy característica de lo que hoy es el papa Francisco, por esa cercanía y por el amor que transmiten desde la Iglesia", ha concretado el presidente.

La visita, en el aire

El principal objetivo de este encuentro, según han informado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, era hacerle llegar al Papa en persona una invitación para visitar Zaragoza coincidiendo con el 40 aniversario de la última visita de un pontífice a la capital aragonesa. Ocurrió el 10 de octubre de 1984, cuando Juan Pablo II pernoctó en el palacio arzobispal. El encuentro entre los mandatarios aragoneses y Francisco ha durando una media hora y después han accedido a la sala el resto de miembros de la comitiva y los acompañantes de Azcón, Chueca y Escribano.

El encuentro con el Papa se solicitó en mayo y, según fuentes municipales, pronto obtuvieron una respuesta afirmativa por parte del Vaticano. Esta ha sido la primera vez que un primer edil de la capital aragonesa se reúne en audiencia privada con un pontífice en su residencia.

La alcaldesa, no obstante, no ha terminado todavía su trabajo en Roma. Chueca se reunirá mañana con los representantes de la embajada española ante la Santa Sede, aunque la titular del cargo, Isabel Celáa, no estará presente. Será su segundo, Eduardo López Busquets, quien reciba a la regidora con motivo de esta visita institucional.