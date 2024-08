Los plataneros que 'levantan' aceras: esto es lo que está pasando en Montecanal

Si hay algo que predomine en Zaragoza durante el verano son las altas temperaturas. Una de las maneras de evitar el calor es refugiarse en la sombra de los árboles. Entre los que más frescura aportan están los plataneros, que son muy grandes y poseen una estructura fuerte. Pero también son estos atributos los que hacen que su plantación en las calles sea perjudicial para los ciudadanos, al levantar las aceras con sus raíces y desprender muchas hojas. Lo sufren de primera mano los vecinos de Montecanal, ya que en su barrio, formado por casas con jardines, abundan.

Rosa Burgos, que forma parte del Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur y que reside en Montecanal, asegura que es “un peligro caminar por las aceras” del barrio. Según explica, la construcción habitual es la capa de tierra compacta, una base de hormigón por encima de ella y, después, las baldosas. “En Montecanal no hay base de hormigón. Hay unos adoquines muy gordos que van sobre la tierra compactada”, apunta. Como las raíces de los plataneros buscan el agua para nutrirse y engordar, se adentran en los jardines con riego de los chalés del barrio y provocan destrozos. “El muro que tengo de cerramiento me lo han agrietado. Se me levantó el suelo y los adoquines de un pasillo que es de la comunidad”, relata Rosa.

Esta no ha sido la primera vez que Rosa ha sufrido en su hogar las consecuencias del crecimiento de los plataneros. “Han cortado dos veces la raíz de uno que va hacia mi parcela”, sostiene la mujer. En consecuencia, hizo una reclamación de la que no ha recibido respuesta. “Me dijeron que tenía que poner una denuncia para que me hagan caso”, explica.

Aceras levantadas por las raíces de los plataneros en el barrio de Montecanal. / Servicio Especial

También las hojas que desprenden los plataneros causan problemas a los vecinos. Según explica Rosa, "no es como cualquier árbol que pierde las hojas en 15 días y ya está”, sino que estas se caen durante todo el año. La integrante del Grupo Medio Ambiente recuerda que, con la tormenta de la semana pasada, las aceras se quedaron repletas de ellas, que se acumularon en los charcos y taponaron los sumideros. Lo mismo ocurre con la corteza de este árbol, que se suelta con facilidad. A ello se suma, en palabras de Rosa, “las bolicas esas que echan”.

Entre las características de los plataneros también se encuentra su gran capacidad de producción de polen, que el árbol libera por la atmósfera y lo dispersa a varios kilómetros de distancia. “Hay gente a la que le da mucha alergia”, sostiene Rosa. Sin embargo, considera que muchas plantaciones provocan este tipo de reacciones. "Tenemos un problema los humanos. No sé por qué generamos tanta alergia. Llevamos, a lo mejor, una vida muy aséptica, y el sistema inmunológico se vuelve loco”, considera.

La suma de todo ello hace que pasear por Montecanal sea complejo para los vecinos, y especialmente para los más mayores. Uno de los ejemplos más claros, dice Rosa, es el levantamiento de acera de la parada de autobús de la calle Martín Díez de Aux, dónde "hay un montículo causado por el platanero". Además, la mujer aprovecha para destacar que "acuden con un camión, echan agua a presión y mandan las hojas a la acera, tapando los obstáculos que hay en ellas por las raíces".

La integrante del Grupo Medio Ambiente de Distrito Sur comenta que hace años denunció los problemas derivados de la plantación de césped en los parques. “Las raíces de los árboles tienen dos fines: sustentarlos, evitando que el árbol caiga, y alimentarlos. Si se riega en la superficie, se desarrollan más las raíces superficiales, y eso hace que estas crezcan más porque tienen más nutrientes. Necesitan que se disuelva el agua para absorberla, pero pierden la función de sujetarlos. Así, cuando llueve, el suelo se ablanda y con el viento se caen”, razona.

La solución que propone Rosa ante estos problemas es tratar de que la raíz profundice hacia abajo en lugar de crecer hacia arriba. “No pido que los talen. Yo lo que pido es que intenten poner el riego por goteo, para ver si se arregla”, explica la mujer, y agrega que “en una acera por la que pasan servicios no se puede poner según qué tipo de arbolado”. Al final, como informa Rosa, “se han tenido que gastar un dineral en arreglar las aceras”, y las medidas no han sido efectivas. Por el momento, desde el Ayuntamiento de Zaragoza sostienen que “se va a comprobar y se tomarán las medidas oportunas”.

“Amamos los árboles, pero para plantar hay que pensar en el porte que tendrán cuando sean adultos, en lo que necesitan y en sus raíces”, concluye Rosa.